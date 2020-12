Pueblo Mapuche: Otra muestra de la brutalidad policial y el racismo estatal

Nuevamente el pueblo Mapuche es protagonista de una agresión estatal represiva por el solo hecho de estar recuperando tierras propias que les habían sido despojadas durante años. Esta vez, la ofensiva se llevó a cabo en la mañana de este miércoles en la Patagonia, contra el Lof Lafken Winkul Mapu, donde fueron atacadas varias familias que se encuentran viviendo pacíficamente allí. Un centenar de policías federales, con todo tipo de armas y vehículos atacaron a balazos a estos comuneros y comuneras, hirieron a varios de ellos, quemaron una de la viviendas (ruka) y luego se retiraron. O sea una nueva y brutal provocación contra quienes luchan por defender sus territorios ancestrales. Para saber más sobre lo ocurrido nos comunicamos con Soraya, que en esta ocasión ofició de vocera de los mapuche atacados.

-¿Hola Soraya quería que nos contaras qué ocurrió con esta nueva arremetida policial en el Lof Lafken Winkul Mapu en las inmediaciones del Lago Mascardi?

-La situación es bastante compleja y dramática. Supuestamente era solo una inspección ocular en un hotel que está al costado del predio del Lof Lafken Winkul Mapu, pero para ello se llevaron más de 100 efectivos de diferentes fuerzas federales como la Policía Federal y Gendarmería, de diferentes cargos represivos y también entraron con un aparato que es un inhibidor de señales de teléfono. Temprano, como a las 7 de la mañana nos llamaron y pudieron mandar algunos audios, luego solo pudieron comunicarse por mensajes de texto. Las Fuerzas represivas estaban a la orden de la fiscal (Sylvia) Little. Al principio dijeron que las fuerzas represivas no estaban armadas, pero eso no es verdad, porque recibimos videos donde se oyen disparos y muchos gritos de niños y mujeres.

Estamos muy preocupadas, porque lamentablemente hay una práctica que sucede hace bastante tiempo, cuando hay represión, nos cortan los accesos al Lof, no se puede ingresar por ningún lugar. Te cortan la ruta, no se pueden llegar medios de comunicación ni organismos de DDHH, tampoco quienes quisieran solidarizarse desde otro lugar y comunidades. Nuestros hermanos allá están solos a merced de la situación represiva. Agradecemos esta posibilidad de difundir porque los medios hegemónicos dicen todo lo contrario de lo que ocurre allí

-Los efectivos federales pusieron como excusa la inspección ocular ¿esto significaría que por ahora no tienen intensión de desalojo o es un acercamiento para después desalojar?

-Lamentablemente, van con una excusa o notificación de determinado hecho, pero siempre se termina amedrentando e intentando el desalojo. Provocan tanto con su avance represivo y hacia al territorio que lamentablemente generan una situación de gran incertidumbre entre los comuneros.

-¿Cuántos comuneros y comuneras hay en la zona?

-Allí en Mascardi en este momento hay varias familias viviendo y por suerte este último tiempo, estaban llegando gente de otras comunidades a acompañar. Podría haber más de 40 personas en este momento en el territorio

-¿Tenés idea de si algún grupo de DDHH ha intentando acercarse?

-Pasa que no se puede llegar, pasa que por ahi hay gente en el retén de Gendarmería, pero tanto al norte como al sur debe haber gente que está intentando ingresar, gente solidaria de los organismos y las organizaciones, pero el tema es que no nos permiten ingresar.

-¿Te consta que hay heridos? Nosotros tenemos esa información pero el Gobierno lo niega.

-Si, si eso me llego temprano. No es de gravedad, pero son balas de goma y todos están heridos. No hay nadie de gravedad, se escuchan en los audios y vídeos estruendos de bala de goma. Algunos medios salieron a decir que eso era mentira, pero recibí un video de unas mujeres que están a los gritos encerradas en una ruka, y se nota que desde allí están filmando y se escucha la balacera. La verdad es lamentable que todavía el Estado argentino no pueda tomar una decisión ni tener la voluntad política para poder realmente asumir la responsabilidad genocida que tiene para con nuestro pueblo. De una vez por todas, se debe buscar una solución, pero no una solución de diálogo donde nosotros agachemos la cabeza y digamos que si. Sino una solución de diálogo donde asuman la responsabilidad que tiene el Estado de atropello, de usurpación, de despojo hacia nuestro pueblo. A partir de que se asuma esa responsabilidad creo que se podría comenzar a dialogar y buscar una solución. Mientras tanto desde la imposición y la represión y la judicialización, a la que además se suman los medios hegemónicos, creo que no vamos a llegar a encontrar una solución para este conflicto. Lo que nadie dice es quienes son los que están detrás de este territorio, hay empresarios extranjeros y argentinos que tienen la mirada en nuestro territorio y por lo mismo tienen a los medios comprados y el acceso a contar, redactar lo que ellos quieren sobre nosotros como pueblo mapuche

-El operativo estuvo comandado otra vez la fiscal Sylvia Little, muy conocida por su dureza contra el pueblo Mapuche.

-Si, siempre son los mismos perpetradores, lamentablemente siguen repitiendo los abusos. Podemos comprobar que con el pasar de los años el Estado continúa bajo la misma forma y la misma estrategia contra nuestro pueblo, que tiene que ver con las leyes, con la iglesia, con determinados fiscales a los que no les importa realmente tirar por la borda su profesión y trabajo por ponerse a favor de los mismos ricos de siempre. La verdad es que nosotros como pueblo mapuche estamos cansados de padecer estas situaciones. Es lamentable como se subestima la inteligencia de la sociedad a partir del discurso de los medios hegemónicos que instalan la imagen del vándalo mapuche, del terrorista, del peligroso, del delincuente, del usurpador cuando en realidad los despojados de nuestros territorios somos nosotros, los encerrados como prisioneros de guerra han sido nuestros pueblos, nuestros ancestros, son situaciones que venimos padeciendo hace más de 100 años y nadie quiere contar la realidad. Lo que realmente está pasando y pasó históricamente con nuestro pueblo. No es solo el pueblo mapuche son todos los pueblos preexistentes al Estado argentino y es por lo mismo de siempre, por la tierra y lo mismo está pasando en otros países latinoamericanos como Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras. Es por la tierra, es por la defensa del territorio, por la defensa de los ríos, por la defensa del bosque, del agua, la defensa de la vida misma, de la dignidad, de nuestra posibilidad de continuar en el mundo como pueblo ancestral que somos. Ese es mayor problema, el mayor conflicto es con las empresas que se encargan de comandar y mandar y de poner a sus políticos para que den la cara, pero en realidad, lamentablemente, vivimos bajo la pata de un montón de empresarios extranjeros que se están queriendo quedar con los recursos naturales

-Soraya ¿se sabe si hay mujeres, niñas o niños heridos?

-Creo que si, esta mañana cuando me avisaron "estamos todos heridos, no es grave”. Un grupo de mujeres están refugiadas en una ruka, con el resto de los niños, niñas y adolescentes, también hay un anciano. Ahí es donde recibí el video donde ellas desde adentro están filmando y se escuchan los estruendos de las balas. No se cómo están los niños y las niñas, lamentablemente nuestras infancias son vulneradas constantemente, pero queremos aclarar que lejos de querer revictimizarnos con esta situación, no hay opción, no es que nosotros expongamos a nuestros niños, es el Estado quien lo hace y los expone a estos tipos de situaciones.