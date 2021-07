La esperanza que se abre en el Perú de Pedro Castillo

A pocas horas de que por fin el Jurado Electoral peruano se digne a reconocer oficialmente la victoria de Pedro Castillo, tras un mes de postergaciones y falsos recursos de su opositora Keiko Fujimori, hemos entrevistado al sociólogo, periodista y activo militante de ALBA Movimientos, Capítulo Perú, Ricardo Jiménez.

Con él no solo hablamos de lo vergonzoso que ha sido todo este proceso post-segunda vuelta electoral sino de lo que ahora aparece como lo más importante, que es qué tipo de Gobierno tratará de hacer quien se ha consagrado como la esperanza de millones de peruanos y peruanas, sobre todo aquellos a quienes el sistema capitalista y los malos gobernantes han ninguneado toda la vida.

-Ya se han recorrido todos los pasos para consagrar a Pedro Castillo como presidente pero todavía estamos a la espera del reconocimiento oficial. ¿Qué falta para que se proclame su victoria?

-Después de esta larga marcha, de esta verdadera epopeya que ha librado el pueblo peruano, ahora también se da esta metafórica tercera vuelta. La derecha peruana encabezada por el fujimorismo ha impuesto una inédita tercera vuelta de las elecciones, después de una larga batalla de más de un mes tratando de hacer toda clase de maniobras y campañas de intoxicación.

Todo ha sido derrotado pero ya hace dos días que el Jurado Nacional de Elecciones ha firmado las actas finales donde se ha contado hasta el último voto y recusado todas las impugnaciones presentadas. En fin, ya no hay nada más que hacer. ¿Qué queda ahora? Hace dos días que el Jurado de elecciones envió estos resultados finales firmados, que reconoce el triunfo de Pedro Castillo y de Perú Libre, a los jurados electorales regionales, para que estos jurados regionales lo proclamen descentralizadamente en cada región.

Luego de esa proclamación hay tres días de plazo para que el fujimorismo haga la última apelación, y ya ha planteado públicamente que lo va a hacer. De manera que resueltas estas apelaciones que ya no tienen ningún caso se hace con el único objetivo de demorar todavía más la proclamación.

Luego de estas respuestas de las apelaciones, que están condenadas al fracaso desde el inicio, vendrá la proclamación oficial de Pedro Castillo como ganador de las elecciones, algo que se calcula que ocurriría el 20 de julio próximo.

-Eso significa que se haría casi al borde de la fecha de asunción del cargo que está pautada para el 28 de este mes.

-Así es, a ocho días de la asunción de Castillo. Claramente el objetivo del fujimorismo es, ya perdida toda opción de anular las elecciones, retrasar la proclamación del presidente electo al Gobierno entrante para chantajearlo, para deteriorar su discurso, para mitigar su propuesta y dificultar la transición del gobierno que en circunstancias normales esto se hubiera resuelto pocos días después del triunfo electoral.

Sin embargo, hay que decir que Pedro Castillo y su grupo han estado trabajando sobre varios aspectos de esta transición, por ejemplo en el campo económico, reuniéndose con todos los sectores del país incluidos los empresarios.

Al contrario de la campaña de la derecha, hay muy buenas relaciones y acuerdos con los empresarios, no solo los grandes como estábamos acostumbrados, sino también con los micro y medianos empresarios.

Ha habido reuniones muy importantes y también con organizaciones internacionales y presidentes de la región, con los que también se han tomado acuerdos. La transición, de todas maneras ha ido avanzando.

-Pensando que a partir del día 28 empieza «la madre de todas las batallas» ¿crees que lo que ha ocurrido en este largo mes va a influir negativamente sobre el basamento ideológico de lo que Castillo planteó en toda la campaña electoral.

O sea, una ideología basada en no darle paso a la derecha y también enfrentar a aquellos empresarios especuladores o de los grandes holdings transnacionales, que en Perú siempre han tenido mucha influencia?

-Respecto de eso, las declaraciones del presidente electo y su entorno han sido muy claras durante toda esta batalla de más de un mes, cuyo objetivo es lo que tú señalas pero que no se ha logrado. Por dar un ejemplo reciente: al igual que en otros países Cuba sufre en el Perú una campaña feroz por parte de los medios masivos de comunicación y monopolios mediáticos, y sin embargo, el presidente electo ha declarado públicamente que condena el bloqueo inhumanitario de Estados Unidos contra ese país.

De manera que es una clara señal, un ejemplo muy prístino de que la derecha no ha logrado con esta campaña y esta demora, aminorar o mitigar el pensamiento del presidente electo. Quiero enfatizar sobre esta declaración a propósito de Cuba y la importancia que tiene, porque estamos absolutamente acostumbrados en los últimos diez años a una izquierda clasemediera limeña que con apenas una demanda o una solicitud de la derecha, corría a arrojar leña al fuego en contra de Cuba.

No es menor el gesto de Pedro Castillo y creo que habla a las claras de la voluntad que tiene el nuevo Gobierno y el nuevo presidente de cumplir los compromisos asumidos con el pueblo peruano desde las urnas.

–Desde tu punto de vista, cuáles serían los puntos que Castillo debería enfrentar para aminorar todos los desmanes que el neoliberalismo cometiera contra el pueblo peruano. ¿Cuáles serían las tres o cuatro acciones básicas posibles para poner en marcha un gobierno de características populares?

-No quisiera caer en lo que hacen ciertos analistas e intelectuales progresistas que han estado hegemonizado las opiniones de la última década y que no se conforman con la emergencia de una nueva izquierda, entonces, vemos a varios de ellos, que de la noche a la mañana se han vuelto expertos en Perú Libre y Castillo y formulan exigencias y proponen cosas, a pesar de venir de un fracaso absoluto en primera vuelta.

Deslindándome de esas posiciones, más bien reconozco, admiro y apoyo lo que han logrado en Perú Libre y Castillo levantando una izquierda popular en el Perú. Como tú dices, pensando en la viabilidad, me atrevería a señalar tres o cuatro puntos

El primero, es que Pedro Castillo tiene que desarrollar destreza en ocupar poder en el Estado, que es un poder no menor. No es todo el poder pero es una parte importante para aprovechar las divisiones que la derecha tiene en el Congreso, de manera que pueda jugar con esas divisiones.

Me refiero a una derecha que en buena parte es ideológica, que solo mira intereses corporativos incluso individuales y de grupo. De manera que ahí hay margen de maniobra, contando con la bancada mayoritaria de Perú Libre y otras bancaditas que logró la izquierda. Él puede lograr esta correlación de fuerzas que además es clave para la gobernabilidad y para avanzar en los cambios.

En segundo lugar, está el tema de las Fuerzas Armadas. Castillo tiene que abrir camino al diálogo, armar puentes y trabajar con la fuerza armada dentro del marco de lo establecido en la Constitución y lo ético.

Esto es posible. De hecho ya ha comenzado, hay cables que se tiraron durante la campaña a través de Antauro Humala, el exjefe militar que está preso por una insurrección y que es un militar patriota comprometido con el país. De manera que esto tiene que profundizarse y avanzar, y es un factor clave de viabilidad que echaría por tierra todas las intenciones golpistas de más de un mes de espera.

El tercer punto, es la cuestión de la pandemia. Es clave para el Gobierno de Castillo hacer en los primeros días lo que los Gobiernos anteriores no efectuaron frente a la pandemia, esto incluye la regulación drástica de las clínicas privadas y las farmacéuticas privadas. Esto es una de los factores que a mi juicio hizo ganar la elecciones, la indignación que las propias clínicas y farmacias privadas despertaron en la gente con sus abusos y pretensiones de lucrar todavía más con la tragedia de la gente ante la pandemia.

De manera que el plan de Castillo debe incluir esta regulación que fue prometida en las elecciones, pero además tiene herramientas que no tuvieron los Gobiernos anteriores por razón de odio ideológico, estoy pensando en los acuerdos que el presidente ya tomó en una reunión zoom con el presidente Alberto Fernández que como tú sabes está produciendo la vacuna rusa en Argentina.

Estos planes de producción fueron ofrecidos por el presidente Fernández a Pedro Castillo. Castillo tiene herramientas y voluntad. Será una clave, si en los 100 días logra tomar estas medidas que los Gobiernos anteriores no pudieron tomar y que avance en la vacunación y seguridad de la gente frente a la pandemia.

-Hay otro tema que me parece nodal, por representar Pedro Castillo a ese campesinado y a la gente del Perú que siempre fue ignorada. ¿Qué ocurrirá con la mega minería, que en Perú han instalado las trasnacionales con la complicidad de los anteriores Gobiernos y que tanto mal le ha hecho al ecosistema peruano y a la propia gente que trabaja en esos proyectos?

-Efectivamente, Castillo a diferencia de casos anteriores no solo representa sino es parte de estos sectores. Si lo comparamos con los antecedentes de Ollanta Humala, que representó sin dudas a estos sectores, él no venía de estos sectores, no era parte sino que era una persona que logró representar y eso le permitió ganar el gobierno en su momento.

Entonces, creo que es una diferencia importante, y tengo la impresión que Pedro Castillo va a tener un compromiso incuestionable y consecuente con las comunidades y grandes sectores campesinos e indígenas que no quieren más proyectos inconsultos, no quieren más un Estado que esté comprado y vendido a los grandes intereses de los grandes mega proyectos, especialmente minero, y que no dejan nada a las poblaciones.

Tenemos el caso de Cajamarca, después de más de 20 años de minería sigue siendo la región más pobre del país. No dejan nada y contaminan la salud y vida de las personas, y en tercer lugar, no se les consulta a las poblaciones o regiones y ni siquiera a los Gobiernos regionales que muchas veces se oponen a estos proyectos.

Creo que Castillo va a cumplir, aparte que tiene clara la memoria de lo que pasó con Ollanta Humala, que traicionó a los seis meses de ser elegido. Humala retrocede por las presiones de la derecha para el mega proyecto Conga Cajamarca, entonces rompe con sus electores, asesinando a sus electores, ya que hubo cuatro muertos en la lucha de los ronderos de Cajamarca contra el proyecto contaminante de Conga.

Castillo tiene muy claro y presente todo eso, y por supuesto la derecha va a ejercer presiones enormes. Ya se habla que la derecha va a tener el discurso de una reactivación económica pospandemia que debería mantener y profundizar estos proyectos inconsultos, de manera que las presiones van a estar pero también hay que entender que es una derecha debilitada, en crisis y dividida, cuestionada y desprestigiada.

-Hay un sector que es fundamental también, que es el sector sindical. el mundo de los trabajadores y trabajadoras. Castillo tiene el hándicap de que realmente la Confederación General de Trabajadores del Perú lo está apoyando y muchos sindicatos también.

¿Se ven posibilidades económicas de darles un aumento salarial a las trabajadoras y trabajadores por todo lo que han perdido durante estos años?

-Castillo ha sido muy serio, al igual que Perú Libre, recordemos que este no es un partido improvisado como ciertos discursos pretenden. Se trata de un partido nuevo creado en 2007 en Junín por Vladimir Cerrón, que ha tenido gestión de Gobiernos regionales por varios años. Nunca en una transición de Gobierno habíamos visto el énfasis que ha tenido el presidente electo Castillo de reunirse con los indígenas y con todos los sindicatos.

Esta es una señal muy clara de voluntad del próximo Gobierno y me atrevo a decir por la experiencia vivida en esta campaña que los sectores laborales, sindicales, precarizados, populares, el movimiento rondero o el movimiento de jóvenes y de mujeres tiene una clara conciencia del escenario difícil en el que estamos.

Saben que Castillo representa a los ciudadanos más negados, golpeados y reprimidos con manos de hierro durante 40 años de neoliberalismo. Y estos sectores tienen plena conciencia de que seguramente el Gobierno en algún momento tendrá que hacer concesiones y adaptarse a realidades económicas.

Creo que la campaña ha permitido establecer este lazo de confianza entre los sectores populares organizados y los sectores sindicales especialmente, y que el diálogo genere esta puerta abierta que el presidente ha mostrado que va a tener en este Gobierno y que es inédita, porque en el Perú durante 40 años la puerta del Gobierno siempre estuvo abierta a los grandes empresarios y para nadie más.

Esto ayuda a los avances y cambios y la redistribución de la riqueza y es muy importante la diversificación productiva ya que es unas de las estrategias fundamentales dentro del Gobierno de Castillo para el cual el Perú tiene todo el potencial para llevar a cabo.

Seguramente se irá avanzando gradualmente, con dificultades al comienzo por la presión de ciertos grupos fascistas que actualmente están en las calles agrediendo y violentando incluso a ministros del estado, esto es público. La confianza y la voluntad política que tiene Castillo van a garantizar que los sectores populares entiendan cualquier gradualidad y concesión y apoyen y ayuden a realizar los cambio.

-Otro factor amenazante son los medios hegemónicos de comunicación, promotores de la intoxicación la mentira las fake news contra Gobiernos populares.

¿Crees que hay posibilidades de encarar alguna política para contrarrestar la campaña insidiosa que hacen los medios hegemónicos para desestabilizar a los gobiernos que no les gustan?

-Sí, ese tema es clave en el Perú. La concentración monopólica de los medios de comunicación, el descaro ideológico y parcialista, la agresividad y virulencia de esos medios no tiene parangón en América Latina, sabiendo que en el continente también existe esta realidad. Lo digo para dimensionar la tremenda dificultad que representará para el Gobierno de Castillo.

Solo en esta campaña de segunda vuelta han habido pronunciamientos de los jurados éticos electorales y de los colegios de prensa horrorizados por el comportamiento de los medios, de todos ellos sin excepción, salvo el caso del Diario Libre, que es un semanario que sale a iniciativa de distintos sectores populares progresistas para apoyar a Castillo. Periódico que a partir del 20 de julio comenzará a aparecer diariamente.

Los demás medios han sido de la derecha, y han actuado de tal manera que hasta se pudo ver como un periodista, sicario de la derecha ultra convocó por TV a asesinar a un congresista electo. A este nivel estamos en Perú. No creo que haya condiciones al menos en los primeros meses de Gobierno para encarar este tema, es muy difícil ya que hay otras urgencias y necesidades y es uno de los temas más instalados ideológicamente, lo más naturalizado.

Todavía una buena parte de la población del Perú sigue creyendo que ser dueño de un medio da derecho a hacer con el medio literalmente lo que se le da la gana incluso cometer delitos. Sin embargo, antes de que termine el Gobierno de Castillo en cuatro años esperemos se pueda al menos abrir un camino de debate y reforma legal que regule, en alguna medida, esta criminalidad de los medios.

Hay medios de comunicación donde se ha permitido que gente llame a arrojar ácido a la cara de personas, ese es el nivel que tenemos acá, de manera que es un hueso duro de roer y una de las batallas de las más largas y difíciles que se deberán dar.

Pero ya hay un elemento importante para cambiar ese escenario, que es la propuesta que hizo el presidente Castillo en la campaña, de abrir el espacio, antes de regular a los medios. Él propuso instalar en la secuencia pública, canales como Telesur, RT de Rusia y otros similares, sumado a lo que señalé antes, sobre la aparición de un periódico alternativo por primera vez en 40 años, muestran, en una primera instancia, que el presidente Castillo está decidido a abrir el espacio, que no es poca cosa para lo que estamos acostumbrados en este país.