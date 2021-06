Perú y la amenaza de golpe de Estado narcofujimorista

La situación en Perú sigue sin aclararse por parte de quienes desde las instituciones deben reconocer la victoria indiscutida de Pedro Castillo y Perú Libre. No solo alargó la ONPE el conteo de las actas sino que ahora también, otro organismo, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) estira más la situación revisando recursos y más recursos presentados por el fujimorismo. Todo esto, nos dice nuestro entrevistado, el periodista Roger Taboada, puede dar posibilidad a un golpe de Estado.

-¿Cómo sigue la situación en Perú después del reconocimiento de la victoria de Pedro Castillo por parte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE)?

-Según la ONPE, al 100% de mesas escrutadas, Pedro Castillo es el nuevo presidente de Perú. Así lo han entendido los gobernadores regionales, los alcaldes de Lima y esa franja del pueblo que lo votó. Todos ellos ya expresaron el saludo al profesor Pedro Castillo, también lo hicieron muchos gobernantes de América Latina y ex candidatos presidenciales del Perú. No obstante, siendo la ONPE una primera instancia de revisión de la expresión popular, existe una segunda instancia, que es el Jurado Nacional de Elecciones, que al final de cuentas es quien proclama a los ganadores. Es la instancia donde se presentan una serie de recursos, de revisión, de impugnación, de plagio y una serie de cosas que Keiko Fujimori ha dado por llamar “voluntad de fraude”, por parte de los electores que han sido seleccionados en distintas mesas de diversas regiones del país. Se llegó en un momento a 1200 bajó a 800, pero hay 600 ya desechadas, quedan unas 200, las demás cumplieron los requisitos básicos para sustentar el caso de impugnación. De esas 200 restantes, estarían por resolverse este fin de semana, las actas y las mesas cuestionadas y por supuesto así concluir el problema.

-¿O sea, que después de ese trámite viene la proclamación oficial?

-El inconveniente presentado es que unos de los representantes del Jurado Nacional de Elecciones, llamado Carlos Luis Arce Córdoba, a quien ya había sido denunciado en anteriores oportunidades de ser miembro de las banda “Los pollos blancos del puerto”, muy famosa, que fueron descubierto hace tres años infraganti por una investigación perseverante de dos jóvenes fiscales. Este sujeto pidió que en cada una de las demás que tenga que revisarse la validez o no de los votos emitidos, se incorpore el acta de la ONPE. Esto es volver más atrás el proceso, con esa idea demorar dos o tres semanas más los resultados.

-¿Cuál es el plan que persiguen, además de dilatar más el tema?

-El plan es el siguiente: hay gente vinculada a Fuerza Popular, como el fujimorista Andrés Belaunde que dijo “que se anule las elecciones”. Lo mismo declaró un vicealmirante de ultraderecha, fascista y matón, que es Jorge Montoya. A esto se le suma, un comunicado de la semana pasada de vicealmirantes y generales. Generales sin glorias, vicealmirantes, la mayoría navegantes de aguas cloacales, relacionados a delitos de violación a los derechos humanos, estos firman una declaración prácticamente incitando al golpe de estado. Eso lo desmintió luego la Fuerza Armada, pero existió y existen. El escenario que quieren mostrar, es el de un Perú en crisis, ingobernable, sin respaldo social, sobre todo cuestionado legalmente desde todo punto de vista y por supuesto violatorio de la voluntad del pueblo que supuestamente estaría con Keiko Fujimori, conocida con el alias de «Señora K». Esa es la imagen que quieren proyectar. Pretenden alargar el proceso de elecciones y deslegitimar el triunfo real, legítimo y democrático de Pedro Castillo.

-Está planeada para este sábado una gran movilización, por parte de los sectores adictos a Pedro Castillo, supongo que para presionar. Está claro que ahora la lucha se dará en la calle…

El sábado a las 15 hs habrá marcha nacional en cada capital de las provincias más importantes del Perú. Con mucho esfuerzo, compañeros de diversos lugares han pernoctado en Lima. Muchos compañeros y compañeras han tomado el centro de Lima en apoyo a Pedro Castillo, pero aún así es insuficiente la mantención de los compañeros. Es complicada la situación, estar dos y tres días en Lima, por el frío, la imposibilidad de acceder a medios y espacio de pernocte, además de los alimentos. La gran masa que respalda a Pedro Castillo, son sectores populares y no hay recursos para sostener al ejército de personas que quisiera venir para estar presente y así presionar y exigir resultados transparentes, rápidos y respetuosos de la voluntad popular. Este sábado es la gran marcha popular en todo Perú, para expresar respaldo al actual presidente de la República Pedro Castillo Terrones

-Según tu percepción de periodista y hombre ligado a las luchas populares, ¿crees que hay clima de golpe de Estado?

-Para un golpe de Estado al estilo tradicional, precisan violencia, enfrentamiento y muerte. Hace un mes no hubo empacho para asesinar a 16 personas, se quiso culpar a Sendero, pero Sendero jamás fue, de su estilo liquidar borrachos, ni incendiar cuerpos de niños. Esas muertes que ya nadie investiga, quiso ser utilizada en beneficio del narcofujimorismo. Esa es una posibilidad, hacer a lo bestia el golpe, contando con sectores que sí lo harían y que están dentro de las Fuerzas Armadas. Hay gente golpista, tal vez una minoría, pero están. En segundo lugar, quieren alargar el proceso para que se instale el Congreso, que está acreditado por el Juzgado Nacional de Elecciones, instalarlo y como existe la tradición de que el personal más antiguo, el de mayor edad y mayores votos, asume la presidencia del Congreso y por ende de la República. Ese sería así: el actual presidente en el mes de julio termina su mandato. Entonces, en el mes de julio tendríamos un sujeto de ultraderecha que es Jorge Montoya. Es un vicealmirante, de derecha, fascista, que dice que es casto, que se flagela el trasero para no pecar cuando piensa en la virgen María. Ese sujeto podría asumir en julio la presidencia interina del país y conducir las elecciones en los plazos que establecería el propio poder legislativo. Es decir, elecciones bajo un fascista. La tercera es que el Jurado Nacional de Elecciones pueda votar a favor de Keiko Fujimori en estas revisiones, alargar lo máximo posible para poder generar crisis y reforzar la convocatoria a posibles elecciones, que es el último grito de guerra de la señora K, ya que no tiene condiciones para continuar sin ir presa. Esta es la situación, generar por supuesto un escenario de conflicto en Lima. Estos son los riesgos que tenemos. Por el lado popular, la movilización del sábado a nivel nacional en cada uno de los puntos más importantes de Perú, se da en el marco de las celebraciones del Padre en Perú.Tenemos la firme convicción de que hay que poner punto final a los 200 años de gobierno de organizaciones criminales que tiene Perú desde la independencia 1821.