Perú. Los “nadies" tienen quien los oiga

Roger Taboada es un reconocido periodista y analista de la política nacional peruana. Dirige el diario «Actualidad Regional», que se edita en Lima, y en esta entrevista comenta cómo están repercutiendo los primeros pasos en el Gobierno del presidente Pedro Castillo.

- El discurso de Pedro Castillo ha sido bastante esperanzador, ha ratificado en primer lugar las propuestas realizadas durante la campaña, sobre todo algunos puntos importantes, principalmente en defensa de los intereses laborales, ha remarcado la necesidad de un referéndum para una nueva Constitución política del Perú.

También ha declarado una guerra total al aprovechamiento ilícito que han hecho todas las corporaciones trasnacionales de los recursos naturales de la patria, poniendo en énfasis en la necesidad de preservar los derechos medioambientales, los derechos de los trabajadores y de la ciudadanía en general.

Además, incursionó en temas que tiene que ver con respecto a la soberanía nacional y a la independencia del Perú como un estado que está empezando a construir un nuevo camino dentro de su futuro.

- En principio nos llamó la atención el comienzo del discurso ya que no es muy común y solamente lo hemos escuchado en Bolivia, dedicándole a los más humildes del Perú, a los «nadies» como dijo también la vicepresidenta Dina Boluarte en su juramento.

Por lo visto hay una idea muy clara de Pedro Castillo, de gobernar para los más sumergidos, para los de abajo. Eso constrata fuertemente con lo que se ha visto en Perú con los anteriores mandatarios.

- Es lo que dijo él al comienzo, de que a muchos les afecta que un campesino u hombre de pueblo, un hombre que representa a los que fueron oprimidos por siglos en este país, hoy asuma la presidencia de la patria. Eso es obviamente algo que nunca se había revelado en el país, que justamente sea en el Bicentenario que un hombre de los nuestros asuma la conducción de la patria.

Esa es la causa del esfuerzo de presentar a toda la derecha unida, a la derecha fascista y a la que no lo ha sido tanto, haciendo la campaña en contra de una persona como Castilo, a quien quieren estigmatizarlo como el «indio pobre e ignorante», el “pata en el suelo», como dicen algunos en el pueblo, la persona que sea incapaz de representar los intereses de la nación.

Para esa lógica elitista y racista, Castillo es un profesor del campo, de la sierra. Acá llamamos al habitante de la sierra, el «serrano», y en el Perú, decir “serrano” o “cholo”, hasta no hace mucho era uno de los insultos más grandes.

En cambio, con la irrupción de todo lo que repreesenta Pedro Castillo, decir «serrano» o «cholo» es revindicar a los pobres, a los que más necesitan reconocimiento en este país.

-La reivindicación de los pueblos originarios también se ha dado fuertemente en este discurso y en el pronunciado en Ayacucho. Es una confirmación de otros anteriores formulados en la campaña.

De alli deriva también la construcción de ese estado plurinacional tan necesario en los pueblos de nuestra América y de Abya Yala, una experiencia por la que viene transitando en los últimos años el pueblo de Bolivia. ¿Cómo se está viendo ese paso importante?

– Como decía, además de esperanzador, lo dicho por Pedro Castillo es muy puntual en algunos aspectos. En este caso de los pueblos originarios, nosotros tenemos en la zona de la selva y en las sierras peruanas, el paradigma de la nacionalidad, del alma Quechua-Aymara, de los nativos de las zonas selváticas que son depositarios de la esencia de la identidad nacional en nuestro país.

Por lo tanto, reivindicarlos a ellos, teniendo en cuenta que no hubo antes una situación como esta, refleja la orientación que va a tener este Gobierno.

El presidente va a gobernar en función de ellos, para ellos y para todos los que forman parte de esa enorme región de marginados y de la mayoría nacional.

Dina Boluarte también está en la misma perspectiva, ella es una mujer de las sierras peruanas, de la zona de Abancay, de una provincia llamada Chalhuanca, de donde es originario Maria Parado de Bellido, una de nuestras heroínas nacionales, que fue fusilada en el año 1823 por las tropas invasoras y criminales españolas.

Entonces, nosotros estamos muy reconfortados con el mensaje, hay una coherencia en el discurso de asunción del mando con la orientación para gobernar, y por supuesto ya se están dando desde la derecha nefasta, los primeros intentos contra de la propuesta oficial.

Ellos han hecho mil tropelías para impedir que la lista del gobierno que representa a Pedro Castillo pueda participar en las elecciones internas del Congreso, de la misma forma que hicieron un desplante al presidente saliente Sagasti, de la manera más abusiva y malcriada, que había ido, como corresponde, a entregarle la banda a Pedro Castillo.

Lo pararon en la entrada al Congreso y hasta un militar le apuntó con el dedo, obligándolo a que se retire. Eso habla de un comportamiento que trasluce la rabia que siente esta derecha fascista al tener a un cholo en la presidencia de la República.

- Acá hay varios temas que se le vienen encima a Pedro Castillo ahora que tiene que gobernar. Por un lado, el empresariado, el sector de la economía, cómo será la relación que se pueda tener con los que tiene el poder económico en el Perú, cosa que no va a ser tan fácil desbancarlos de un dia para otro

¿Cómo te imaginas que pueden ser estos primeros 100 días de gobierno en ese aspecto específico?

– Creo que Castillo ha entendido que tiene que actuar con mucha prudencia en este campo, quizás el anuncio que más sacó “ronchas” a esta gente de la CONFIEP (Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas), y otros sectores empresariales. es el anuncio de que el Banco de la Nación va a entrar a competir en el otorgamiento de créditos a los pequeños y medianos agricultores.

Por eso, han puesto el grito en el cielo. Quizás una de las cosas que más pretenden destacar del discurso de Pedro Castillo, es haber hecho ese anuncio, y que el estado no puede participar en actividades empresariales. Ellos continúan su conducción con una concepción neoliberal, con el concepto de la subcidiariedad del estado.

Para ellos, el Estado solamente debe ser una especie de árbitro, una institución que sólo otorgue facilidades para la rapiña que hay en el país. Esa es una de las cosas que ellos pretender destacar más, pero en el otro plano creo que en estos primeros 100 días ellos no pueden romper lanzas contra el Gobierno porque ha actuado, al respecto, con mucha prudencia.

Sí imagino que van a estar preocupados en algunas otras medidas, por ejemplo, el derecho de plantear la revisión, no tan explícitamente, de las organizaciones de los contratos que se llaman de “inestabilidad tributaria”. Hay que tener en cuenta, que la Constitución montefujimista del año 1993 habla de los llamados contrato ley, es decir, lo que firmó el Gobierno se convierte en un contrato ley que solamente puede ser modificado por un cambio constitucional.

Ellos siguen tributando en el país, pagando sumas insignificantes y míseras regalías respecto, por ejemplo, de los recursos naturales, como si estuviésemos en el año en que se firmaron estos convenios.

- ¿Cómo es eso, específicamente?

- Les doy un ejemplo, en el caso de la mina de Yanacocha. Se trata de la cuarta mina más grande del mundo, sin embargo, cuando el oro estuvo a unos 300 dólares la onza en el año 1996, se firmaron los contratos de explotación de la mina, durante pleno gobierno del fujimorismo, y se le pagaban un promedio de regalías sobre el costo de la onza de oro de esa época, creo que eran 300 dólares la onza en el mercado mundial.

Luego, diez años después, en el año 2006, durante el Gobierno del “primer” Ollanta, que aparecía como patriota, se planteó la necesidad de revisar esos contratos porque el oro había disparado su precio a 1.400 dólares la onza. Sin embargo, Yanacocha nos seguía pagando regalías de un 10 por ciento al precio total de la onza, es decir 1.100 dólares por encima de los 300, y estaba 1.400 repito al precio de la onza en el mercado mundial.

Eso no se tocaba, y dentro de los candidatos a presidente del país, el único que planteó la revisión de las sobre-ganancias mineras fue Ollanta Humala (antes de traicionar), los demás como Flores, Castañeda y otros plantearon que los convenios no se revisaban ni con el pétalo de una rosa.

Esto es un tema que va a quedar pendiente, porque actualmente nosotros tenemos la tercera reserva de gas después de Venezuela y Bolivia, sin embargo tenemos, con la zona de explotación de Camisea, el gas más caro del continente.

Es decir, tenemos combustible con un precio casi estratosférico, considerando la economía de los más pobres del Perú, y también tenemos otros manejos de otros recursos naturales que igual que el ejemplo de Yanacocha siguen pagando sumas insignificantes al país.

Esto indica que en algún momento se va a dar una colición, pero ya Pedro Castillo ha manifestado su firme decisión de revisar eso y esto obviamente se va a llevar a un nivel constitucional, se van a constitucionalizar los cambios en el plan de la esfera económica cuando se produce el cambio de la misma.

- Otro tema que me parece álgido para cada uno de los Gobiernos latinoamericanos, cada vez que asume un Gobierno popular, es el tema de las Fuerzas Armadas y policiales: depurar o no depurar, si no se depura hay peligro si se depura hay enojos y conspiraciones, ¿Cómo ves esa situación en el Perú?

- El nuevo Gobierno tendría que actuar con alguna cautela, aún cuando se le han facilitado algunas cosas porque el presidente del Comando conjunto de las Fuerzas Armadas, el general Cesar Astudillo Salcedo, renunció hace una semana, pero no solamente porque hayan errado en el manejo de un nueva propuesta para el sector defensa sino también porque está comprometido en vergonzosos actos del robo de la gasolina para el personal del ejército.

Hay todo un grupo de generales, resabios del montesinismo (N.de R: por Vladimir Montesinos, el hombre fuerte del gobierno de Alberto Fujimori, ambos en prisión). Hay mucha gente vinculada a estas esferas de la dictadura que han hechos carreras militares en base a favores y prevendas vinculadas a ese grupo criminal que gobernó el Perú entre 1990 y 2010, es decir el Gobierno de Fujimori- Montesinos que aún quedan en los mandos del ejército.

O sea, hay un mando donde habita el fujimorismo y montesinismo, plagado de corrupción y también vinculado al Pentágono norteamericano. No olvidemos que que la embajada de Estados Unidos está supervisando permanentemente el comportamiento de las Fuerzas Armadas en el continente, más aún con esta especie de Plan Cóndor 2 que se ha desatado y cuya expresión máxima es el asesinato del presidente Moise en Haití, como producto de una serie de factores que no viene al caso mencionar, como también el asesinato de lideres sociales y políticos en Colombia.

Esto nos parece que es parte de ese Plan Cóndor. Por lo tanto, le tocará a Pedro Castillo tratar con «pinzas» este tema, obviamente se le va a facilitar en algún momento porque hay algunos militares involucrados en algunos hechos, duramente cuestionados, y presumo que en estas horas deben estar pensando en renunciar o dejar los cargos.

- Sin embargo, esos resabios ultra en las FF.AA. se vieron en los permanentes llamados al golpe que se sucedieron poco antes de que fuera reconocido el triunfo de Castillo.

- Sí, son los llamados al golpe de Estado que sigue haciendo la ultraderecha representada por el fujimorismo y por un tal Lopez Aliaga, un sujeto despreciable, que pertenece al Opus Dei y a los sectores más reaccionarios de la derecha, y no se han detenido en sus proclamas golpistas.

Lo mismo que el ex vicealmirante Jorge Montoya que ha resultado electo o José Cueto, que proviene de la marina donde están las canteras de esa derecha golpista vinculadas a las Fuerzas Armadas

- Ese Congreso que se dio el lujo de patotear al presidente saliente Sagasti el día de la asunción de Castillo ¿puede ser un escollo importante para la gestión de llevar adelante leyes como intentará el nuevo gobierno de aquí en adelante?

- Bueno, habrá una resistencia total por parte de la derecha en el Congreso a cualquier medida para legalizar alguna norma favorable al pueblo y van a hacer un freno permanente, pero estará en las manos de ese pueblo, movilizándose permanentemente para conseguir algunos logros que no se han podido conquistar en los ámbitos parlamentarios.

Entonces, la movilización popular, la presión del pueblo, la organización, va a ser el soporte fundamental de este gobierno para garantizar la concreción de algunas conquistas, como siempre lo ha sido.

Ahora más que nunca se debe poner mucho énfasis en la organización social y en la unidad de los sectores populares, en la unidad de la izquierda peruana, con la finalidad de empujar y garantizar los planteamientos que ha enarbolado Pedro Castillo, por los cuales hemos votado la mayoría de los peruanos.

- Sin duda uno de los temas que va a poner todo al rojo vivo va a ser la Constituyente, ¿imaginas que esta instancia sea realmente popular e inclusiva?

- Necesariamente son las calles y las movilizaciones las que presionarán para obtener esa conquista. Esto significa que necesariamente vamos a tener que llevar a cabo un referendo y recolectar firmas para presentar una iniciativa parlamentaria en el Congreso de la República. Esas firmas, que no creo que se demore mucho tiempo en reunirlas, van a tener que exigir al Congreso que apruebe una norma que permita convocar al referéndum.

Allí, la derecha tiene una mayoría que está al servicio de los intereses transnacionales, del gran empresariado y la oligarquía peruana, entonces, tendremos que pelear porque se necesitan las tres cuartas partes de una mayoría simple, y eso creemos que se va a poder conseguir en la medida que tengamos organización sólida, fuerte y dispuesta a conquistar esta iniciativa.

Hay que ser conscientes que a partir de ahora habrá una lucha constante en el terreno ideológico, político y organizativo. Va a ser una pelea grande, sin dudas.

- El “terrorismo mediático” peruano y latinoamericano se ha esforzado estos últimos meses en tratar de separar las figuras de Vladimir Cerrón, máxima autoridad del Partido Perú Libre con la del presidente del Gobierno.

¿Cuál es tu opinión sobre ese intento de querer demostrar que Castillo gobierna pero sometido a las indicaciones de Cerrón?

– Quieren presentar la imagen de un Castillo pusilánime, de un presidente despersonalizado que va ser «titereteado» por el secretario general del Partido Perú Libre.

Esa es la imagen que quieren imponernos, que tenemos a un presidente sin voz propia, sin una personalidad definida. Y se sugiere que no se puede permitir que gobierne Cerrón, que sostiene una ideología de Perú Libre marxista, leninista, mariateguista. La idea que intentan imponer es que «Castillo es el bueno y Cerrón el malo de la película».

Creo que esto concluirá en la medida en que no se generen fisuras internas. Hay algunos sectores y matices en los grandes movimientos sociales y en la lucha por las grandes transformaciones sociales, siempre hay diferencias en algunas medidas coyunturales, pero los objetivos estratégicos están dados.

Mientras haya esa coincidencia fundamental de objetivos estratégicos en los sectores cercanos y dentro del gobierno de Pedro Castillo, creo que no habrá mayores problemas, pero sí se va a ameritar una reafirmación permanente de los objetivos centrales de la propuesta de campaña, de paz con justicia social.

No renunciar a los objetivos socialistas, que muchos compañeros tienen muy claro, y también pensar en ese contingente humano que se acerca viendo una esperanza en el Gobierno. Tendremos que estar juntos, evitando fisuras y divisiones artificiales que intent la campaña brutal de los medios de comunicación, eso que en el Perú llamamos la prensa concentrada, porque la familia oligárquica Miró Quesada es uno de los doce apóstoles de la oligarquía dura y maneja el 80 por ciento de los flujos informativos aquí en el país.

Por lo tanto, sabemos donde apuntan estos «vendepatrias». No creo que lo consigan pero creo que algunas presiciones y manejos tendrán que hacerse en los próximos días. Tengan por seguro, que estamos dispuestos a dar esa batalla y a combatir en el plano ideológico esa arremetida reaccionaria de la derecha.

Es un gran reto al que nosotros pensamos afrontar abiertamente, decididos a luchar por estos cambios y tenemos una posibilidad y esperanza muy grande actualmente.

Estamos seguros de que estamos en un buen camino y es también una oportunidad para conectarnos cada vez más con la lucha de los pueblos latinoamericanos.