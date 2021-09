Perú. La costumbre de la derecha de linchar ministros

La situación que vive el Perú con la permanente ofensiva de la derecha contra el gobierno de Pedro Castillo, se agrava por momentos y muestra lo difícil que resulta avanzar en cumplir un programa electoral que entusiasmó a un importante sector de la población. A las presiones realizadas contra el ex canciller Héctor Béjar, que culminaron con su retirada del gobierno ahora se multiplican en ataques de todo tipo contra dirigentes del partido oficialista Perú Libre y contra varios ministros, como es el caso de Iber Maraví, a cargo de la cartera de Trabajo, a quien quieren obligar a renunciar. Para hablar de estos acontecimientos, entrevistamos a uno de los referentes de ALBA Movimientos del Perú, Ricardo Jiménez.

-Cada día que pasa, la derecha elige un nuevo blanco a derribar dentro del gobierno de Pedro Castillo. La excusa siempre es la misma: presuntas vinculaciones con “el terrorismo”.

-Así es, el Perú ha volcado prácticamente toda la estrategia política a un ataque y defensa de ministros. Casi prácticamente no se habla de otro tema, los medios hegemónicos con las derechas del Congreso se han dedicado a este juego que tiene como finalidad primera que el gobierno no pueda desarrollar una gestión medianamente tranquila, como cualquier administración en sus inicios. En segundo lugar, tiene como objetivo chantajear al gobierno, arrinconarlo y lograr un golpe de estado a través de la vacancia presidencial, algo que la derecha no ha abandonado como estrategia, buscando al menos un golpe de rumbo del gobierno. Es decir: impedir que el gobierno actual cumpla los compromisos de cambio llamando a la Asamblea Constituyente que fue prometida en las urnas. Y en este juego, ya como tú señalabas, ha caído el ministro de Relaciones Exteriores Héctor Béjar y ahora tratan de derrocar al ministro de Trabajo, Iber Maraví. Esto es extraordinariamente grave, porque el gobierno ha cometido el error de aceptar de hecho que los medios de comunicación y la policía, con sus informes, reemplacen de hecho al estado de derecho del poder judicial. Se condena al ministro de Trabajo y a otros miembros del gabinete, por informes entregados por la policía hace muchos años atrás. Por ejemplo, se acusa y criminaliza al ministro Maraví por huelgas sindicales donde ha participado, y como sabemos, la policía en América Latina y el enfoque que tienen en los gobiernos de derecha y neoliberales, considera que esto de participar en huelgas sindicales es un hecho terrorista. Esto ha sido tomado por la derecha como prueba y condena del ministro, y el gobierno comete el error de aceptar este juego y pedir la renuncia del ministro Maraví.

-Han utilizado la confesión de un ex integrante de Sendero Luminoso, que seguramente fue sacada bajo tortura, para vincularlo al ministro Maraví como parte de la estructura senderista. Es muy grave que un gobierno popular tenga esta debilidad. Si comienza tan débil, es probable que si cae uno, luego caen dos y seguirán cayendo otros ministros.

-Es una muestra de debilidad muy grande del gobierno, y para la propia democracia y el estado de derecho en Perú. Independientemente de lo que digan los informes policiales, en un estado de derecho y en una democracia mínimamente, el que debe condenar es el poder judicial. No importa lo que dice el informe policial, la policía puede decir cualquier cosa de cualquier persona, por eso existe un estado de derecho y un poder judicial que es el único mandatado constitucionalmente, para saber si alguien cometió delito o no. Esto fue tirado al tacho de basura en Perú y estamos viviendo un hecho gravísimo donde, insisto, son los medios de comunicación y los informes policiales los que determinan si alguien es culpable o no. Esto ha sido aceptado. Esta debilidad la muestra el presidente Castillo y el gobierno. Entiendo que ellos apuntan a un mínimo de estabilidad para poder empezar a gobernar. Esto es razonable y es de esperar que haya concesiones y negociaciones, pero el problema es que estas negociaciones han sido casi nulas. Se trata de ofensivas despiadadas, no hay negociación, no hay concesión de un lado ni de otro. Por otro lado, no se saben ver factores de fuerza, no es casualidad que el voto de confianza al gabinete fue obtenido a pesar de todas estas objeciones y sin ceder a estas presiones, eso debería ser tomado en cuenta por Castillo. Se demostró que hay margen de maniobra y capacidad para poder sentarse a negociar de igual a igual con esta derecha golpista, no es necesario ceder como se está haciendo.

-¿Cuál es la situación de Vladimir Cerrón, el líder principal de Perú Libre, al que le allanaron locales y su propia vivienda?

-Cerrón está bastante perseguido judicialmente y qué decir mediáticamente. Como parte de esta ofensiva en su contra allanaron durante seis horas su domicilio y el local partidario principal de Perú Libre. Antes de que esto ocurriera, desde los monopolios mediáticos desataron una cacería de brujas contra Vladimir Cerrón, absolutamente espantosa. Todas las portadas de los diarios estaban dedicadas a satanizarlo, es una verdadera cacería de brujas de tintes medievales. Esto ocurre porque ha sido identificado por la derecha, con total razón, como el arquitecto, diseñador y principal liderazgo de las fuerzas progresistas y de izquierda de Perú, que llevaron a esta posibilidad de cambio de gobierno, que no se arrodilla ante la oligarquía peruana y que lleva a la posibilidad de un cambio como se comprometió en las urnas. Él ha sido el factor que posibilitó esto, junto con Perú Libre, entonces por un lado el castigo, la venganza de las derechas que controlan gran parte del poder judicial, esto es vox populi en Perú, ha sido perseguirlo despiadadamente, pero también se busca destruirlo políticamente, destruirlo legalmente y moralmente Es un hecho objetivo, cualquier persona puede googlear en internet y buscar información sobre los juicios en contra a Vladimir Cerrón, todos son totalmente discutibles, son absolutamente pequeños. Son una piraña en términos de corrupción frente a los grandes tiburones, empezando por la candidata derrotada en estas elecciones, Keiko Fujimori y los demás partidos de derecha que están en la ofensiva contra el gobierno. Son grandes tiburones de la corrupción que están involucrados, con más evidencia y más cuentas, en robo al estado. Te doy un dato para ejemplificar lo que estoy diciendo: en el caso de Vladimir Cerrón sobre los famosos datos de los «dinámicos del centro», él no está involucrado ahí, no hay ninguna evidencia, esto es arbitrario por parte de algunos sectores del Poder judicial de querer involucrar por el solo hecho de que cuatro militantes de Perú Libre sí están involucrados, sí están en evidencia de corrupción en los tráficos de los permisos de conducción de vehículos. Es vox populi en el país, no hay lugar de Perú donde no operan las mafias para entregar permisos para conducir. Cuatro militantes de Perú Libre están involucrados en ese caso, pero además hay otros 16 involucrados que son fujimoristas pero la prensa le dedica por completo a los del partido Perú libre y a Cerrón, y lo dan por condenado en la prensa. De manera que este juego mediático donde se combina la ofensiva despiadada que tergiversa y entrega medias verdades, inventa y calumnia, con actores del poder judicial y del congreso que están concertados con la derecha para bajar ministros y perseguir el liderazgo de Vladimir Cerrón. Esa es la situación en la que estamos actualmente.

-Está claro que todo gira alrededor de cómo están operando estos medios,eso que llamamos terrorismo mediático, ¿no hay medios que defiendan al gobierno o que puedan contrarrestar, sobre todo de cara a la gente del pueblo para que puedan tener otras voces frente a esta ofensiva?

-Hay un gran déficit, ese es el punto más débil del frente progresista y de izquierda de Perú: la falta de medios. Hay fuerza, la fuerza no es despreciable, es significativa, porque venció a los poderosos medios de comunicación y ganó las elecciones con el presidente Castillo y Perú Libre. Esto se da a través de las redes sociales y los medios alternativos que se jugaron enteros por la alternativa de cambio. Venciendo a todos los poderes fácticos, venciendo todo lo que se llamó metafóricamente la tercera vuelta que se le impuso al país por más de un mes, cuando no se quería reconocer el triunfo electoral, todo esto fue ganado gracias a la movilización comunicacional del pueblo, de las organizaciones sociales, de las redes sociales y las personas. Es significativo e importante que siga operando a favor del proceso cambio y de la defensa del gobierno, pero es insuficiente. Se necesitan medios de comunicación. Parte de la ofensiva de la derecha que permite inmovilizar al gobierno, este ataque constante, se da desde los medios. Se hace necesario contrarrestar esta ofensiva.Por ejemplo, abrir señales para que entren Telesur y otros, para democratizar este espacio monopolizado por la derecha. Medios como «Diario Libre» que funcionaron desde la primera vuelta y que fueron importantes, hoy están paralizados por ataques legales y discrepancias de los sectores que lo conformaron. Se requiere de un gran esfuerzo y me consta que las fuerzas progresistas y de izquierda están evaluando en este mismo momento como echar a andar medios de comunicación que puedan ser masivos, más abiertos y rompan el cerco mediático de la derecha

-Por último, ¿cómo están el campo de los aliados al gobierno, como responden a esta ofensiva el sector de Verónika Mendoza y otros partidos menores que apoyaron la candidatura de Castillo?

-En el caso de Nuevo Perú, el partido de Verónika Mendoza y de Juntos por Perú, que son los grande aliados, los más confiables, que vienen del campo de la izquierda, y que han apoyado al presidente Castillo, su posición ha sido bastante buena, estuvieron y se comportaron dignamente en esta batalla despiadada contra los ministros y otros. Veronica Mendoza salió públicamente a celebrar el triunfo del voto de confianza en el Congreso, porque fue un triunfo duro y difícil, pero se logró. También celebró que Bellido haya usado lenguaje quechua a pesar de los desconocimientos, desconfianza y racismo de la derecha. Esto está bien, pero falta afinar la estrategia en la guerra de baja intensidad que está dada. Justamente mientras estamos en esta entrevista, la derecha ha instalado en los medios una supuesta denuncia de supuesta violencia verbal que habría hecho el Premier Bellido a una representante de la derecha en el Congreso, según afirman, en términos machistas. Se hizo una batahola, no hay pruebas de estas denuncias, es la palabra de la congresista de derecha contra Bellido, que por supuesto niega esto. Pero hemos visto que Verónica Mendoza y Nuevo Perú, pese a que ha sido una de las banderas que ha distinguido, al igual que el gobierno, que es la justicia de género, han salido apresuradamente a dar por hecho que la denuncia de esta congresista es cierta. Creo que es una debilidad, ya ha ocurrido también en otros países, demostrando que esta es una de las estrategias preferidas de la derecha para dividir el campo popular y de izquierda, usando las banderas de género, las banderas ambientales, las banderas indígenas. Claro que estas son banderas legítimas, pero la derecha que siempre ha estado en contra del medio ambiente, de los pueblos indígenas y de la igualdad de género, sabe utilizar muy bien estas fisuras y manipular a los sectores progresistas que por falta de elementos de juicio o de análisis se dejan arrastrar por estas campañas. Espero que no prospere y que esta alianza que camina bien hasta ahora, con Nuevo Perú y Juntos por Perú pueda afianzarse más en estos términos, coordinar mejor las banderas ambientales, indígenas y de género para que no puedan ser manipuladas por la derecha.