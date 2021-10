Colombia. Ofensiva represiva contra el Congreso de los Pueblos

Marylen Serna es una de las voceras del Congreso de los Pueblos, además de trabajar con el equipo las mujeres campesinas de dicha organización en la zona del Cauca. Con ella hablamos de la reciente detención de otro dirigente, Jimmy Moreno y también de la situación de movilización que sigue dándose en todo el país contra el gobierno uribista de Iván Duque.

-Nosotros estamos en el apoyo y acompañamiento, a nivel de solidaridad nacional e internacional y denuncia de la detención y judicialización de nuestro compañero Jimmy Moreno que es uno de nuestros voceros nacionales, parte de la conducción política del Congreso de los Pueblos, de la Cumbre Agraria del Comité nacional de paro. Es uno de nuestros dirigentes más reconocidos y estamos muy tristes por su situación, pero en pie de lucha para que recupere la libertad.

Cuéntanos cómo fue la detención, de qué se lo acusa y como está el trámite judicial de todo eso y cuál es la movilización que están haciendo ustedes.

-El Congreso de los Pueblos padece una ofensiva muy fuerte de criminalización por su lucha, es una ola que abarca todos los movimientos sociales pero que en nuestro caso particular se ha enfatizado mucho el tema de la judicialización. También tenemos varios compañeros y compañeras que han sido asesinados, tenemos compañeros exiliados y sufriendo desplazamiento forzado. Sobre la dirigencia nacional hay una fuerte ola de criminalización y de judicialización que hace que varios de nuestros compañeros y compañeras están sufriendo procesos judiciales en libertad, otros, en cambio, están encarcelados, mientras duran los juicios. Al final de estos procesos siempre salen inocentes y libres, pero el precio que se ha cobrado el estado por la lucha ha sido muy grande. Con respecto a cómo fue la detención del compañero Jimmy Moreno, decir que él y otros compañeros se estaban movilizando hacia Nariño, un departamento fronterizo con Ecuador, y cuando estaban pasando por Popayán, ellos entraron a descansar a un hotel, y ahí lo ubicaron. La policía estuvo en horas de la madrugada en el hotel, y en la mañana, cuando ellos salieron a desayunar, fue detenido y de ahí llevado al comando de la policía. Allí surgió la primera urgencia de legalización de captura, y enseguida, los abogados estuvieron con él. Nosotros, como organizaciones, nos hemos movilizado permanentemente fuera de las instalaciones de este comando de policía. También, estuvimos en en reunión permanente entre organizaciones del Cauca, que son organizaciones campesinas, sindicales, barriales y demás. También apuramos un plantón con una rueda de prensa y hubo bastante confrontación con la policía puesto que intentaron impedir nuestro pronunciamiento por la libertad del compañero e trataron de detener a algunos compañeros para que no estemos en el lugar. Pretendían que no gritemos todas nuestras consignas, fue un momento de mucha tensión y presión, pero finalmente logramos el objetivo de manifestar nuestro apoyo al compañero Jimmy y hacer oír nuestra voz de protesta por la judicialización de los líderes sociales y reclamar las garantías para nuestro compañero y para nuestro proceso organizativo.

Jimmy Moreno, del Congreso de los Pueblos.

¿Cuánto de largos son estos procesos de judicialización y detención?

-En las primeras audiencias quedó claro que el compañero es inocente y nada de lo que hizo es algo criminal como lo quiere hacer ver el estado. Esperamos que surja una definición favorable. Ellos van a querer que Jimmy Moreno vaya a cárcel, de todas maneras, el tema judicial sigue porque es un proceso muy largo. Lo lógico es que mientras se desarrolle, nuestro compañero pueda estar en libertad para que siga con sus labores.

¿Cómo fue la jornada de paro y movilización nacional realizada la semana pasada?

– Se retomó la idea de movilizar los 28 del mes, teniendo en cuenta que la primera jornada del paro nacional se dio el 28 de abril pasado. Desde ese momento cada 28 de mes se ha vuelto a ganar las calles, y han sido días de fortalecimiento en la lucha. En esta ocasión fue una movilización nacional bastante fuerte liderada por los jóvenes y estudiantes fundamentalmente, algunas organizaciones agrarias no pudieron participar porque hoy en día movernos es muy difícil por las implicaciones del traslado de la gente a los centros poblados, pero a pesar de ello hubo muy buena concurrencia y el mensaje que dejó la jornada es que se está en pie de lucha y no se ha abandonado la idea de salir a las calles. Por otro lado, se sigue reclamando lo que en el paro se planteó inicialmente y que no se ha logrado todavía: el tema de garantías, del rechazo a las medidas económicas del país y sobre todo del tema de la vida y los derechos humanos en los territorios y la militarización. La juventud y los estudiantes están moviendo además todo el tema de la matrícula cero, de la gratuidad y el empleo que son como las banderas más grandes e importante de ellos.

¿Cómo están respondiendo las centrales sindicales en estas protestas?

-El comando nacional unitario conformado por las tres grandes centrales han estado en las manifestaciones últimas, pero no con mucha fuerza, no con la contundencia que esperamos todos que juegue el sector sindical en este contexto de movilización. De todas maneras, hay un bloque importante en las centrales obreras, bloques que van a los paros, que piensan que más allá de un asunto salarial y de condiciones laborales, pues es un asunto por el país. Cierto que el mundo sindical tiene un papel importante en la transformación política y en la economía de Colombia, y son fundamentalmente estos bloques los que se movilizan en el marco de este gran paro nacional. En este caso, un bloque importante salió para este 28, pero no son nuestra vanguardia del momento como lo fueron en otro tiempo. Creo que hoy las juventudes y los movimientos agrarios hemos cobrado una fuerza importante y estamos en las centrales obreras, que tienen ese papel protagónico y fuerte más allá de un ejercicio laboral.

Nos interesa, por el trabajo que vos haces habitualmente con las compañeras mujeres, que nos relates un poco cómo está la lucha de ellas, sobre todo en una zona tan difícil como el Cauca donde varias de las militantes han sido apuntadas, y algunas asesinadas por ser lideresas sociales.

-Históricamente, las mujeres hemos levantado varias luchas, en el marco del acuerdo de paz y de estas movilizaciones en los dos últimos años. En el ámbito de la situación territorial tenemos unas banderas muy concretas como es el tema del fortalecimiento de la economía de cara a la autonomía de las mujeres, el acceso a la tierra, a la propiedad y uso de la tierra. También la participación política de las mujeres y la soberanía alimentaria son otras banderas importantes que estamos desarrollando. A su vez, estamos articuladas a los espacios mixtos del movimiento social donde damos una lucha antipatriarcal muy fuerte. Requerimos el reconocimiento de los derechos de las mujeres en el marco del movimiento social, el derecho a a ser reconocidas, valoradas, respetadas y no violentadas. Entonces, es una lucha de cara al país, al territorio, incluso a nuestros mismos movimientos sociales que en muchas oportunidades nos desconocen e invisibilizan. Es cierto también de que hay muchos casos de violencia contra las mujeres, incluso dentro de los movimientos sociales.

Nosotras, como mujeres del Congreso de los Pueblos, venimos desarrollando todo un proceso de lucha antipatriarcal, y consiste en abordar los casos de violencia, pero a su vez vamos ganando espacios y escenarios de decisión y reconocimiento dentro de nuestro proceso social.

A lo largo del paro del 28 de abril hubo una presión muy fuerte y supimos y denunciamos de casos de numerosos desaparecidos y desaparecidas ¿Cómo ha quedado ese tema? ¿Hay todavía desaparecidxs por movilizarse en esas jornadas?

-Hubo un número alto de desapariciones, sí. Por otra parte, han pasado como tres cosas, en primer lugar, han aparecido algunos con vida, salvos y sanos, pero también se han encontrado muchos cuerpos de jóvenes sobre todo en lugares aledaños a los sitios de movilización donde ellos desaparecieron, en lugares donde estaban ubicadas las primeras líneas que enfrentaron la represión policial y demás. Entonces, han encontrado en los ríos, en los montes, en los sitios aledaños a la ciudad, bastantes cuerpos torturados y mutilados de nuestros jóvenes, hombres y mujeres que habían desaparecido.

Hay todo un movimiento de familiares que están todavía en la búsqueda, y, además, los organismos de derechos humanos y organizaciones sociales proseguimos requiriendo las investigaciones y las búsquedas para encontrar todas estas personas que están desaparecidas. El tema de la vida y los derechos humanos son los temas más importantes que estamos moviendo en el marco de las movilizaciones.