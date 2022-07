Sáhara Occidental. La guerra que Marruecos niega

Alísalem Babeit actúa como representante del Frente Polisario en Cantabria (Estado español) y es uno de los tantos saharauis que están convencidos que la guerra que libran contra la monarquía marroquí es justa, ya que no les han dejado otra opción a su pueblo.

Durante años han buscado un referéndum, pero ni España, ni Francia ni la ONU han colaborado para que se dé esa instancia, de allí que ahora solo hablan las armas.

-Puedes darnos un cuadro de situación sobre en qué momento está la guerra que enfrenta nuevamente al Frente Polisario y a Marruecos

-Después de tantas provocaciones de Marruecos y de la ruptura del alto el fuego por parte de dicho país, mientras la misión de la ONU seguía mirando a otro lado, el presidente saharaui Brahim Galli hizo un decreto y a partir de ahí se empezaron a realizar ataques puntuales. Eso ocurrió hace casi dos años y hoy esta lucha prosigue.

Claro está, que a Marruecos ni a sus aliados les interesa visibilizar esa información. Desde España se intentó llevar una delegación con periodistas, para que ellos sean los primeros, después de un año, en sacar a la luz que hay una guerra.

-Una guerra con todas sus consecuencias…

-Hay una guerra real, existe, todos los días nuestros combatientes están atacando puntos estratégicos del enemigo, tanto al sur como al norte, esto en la prensa nuestra sale todos los días con balances militares. La guerra está aunque Marruecos intenta ocultarla, junto con sus medios lacayos. Existe, hay bajas diarias, hay ataques en zonas donde ellos tienen concentradas una mayor cantidad de bases y comandos. Diariamente están sometidos a bombardeos, a ataques con artillería y de momento no se hizo una gran operación, pero con el tiempo seguramente ya sabrán nuestros estrategas militares cómo y cuándo hacerlo. Esto está en sus manos.

Respecto de la información, nuestros enemigos intentan negarla, prácticamente todos los medios occidentales no quieren decirlo ni mencionar lo que realmente ocurre. La guerra es un hecho real, si alguien quisiera demostrarlo con pruebas, puede venir a los campamentos y el Polisario les llevará al frente para verlo y documentarlo. Como se hizo con la delegación que salió de Madrid con nuestra delegación central.

-Hay un tema que no me queda claro en esta guerra: Marruecos tiene aviones, tiene helicópteros, todo lo que no tiene el Frente Polisario, ¿cómo hacen para eludir la ofensiva militar aérea, cómo hacen para moverse en el desierto frente a este tipo de armamento objetivamente superior?

-Nuestros guerrilleros, nuestros combatientes son expertos en ese ambiente geográfico, pero Marruecos sólo ataca civiles, los drones los utiliza contra civiles. Rara vez atacaron zonas donde no teníamos defensa antiaérea, es decir que hemos tenido víctimas porque estaban fuera de la zona de defensa de nuestro ejército. Pero nosotros sí tenemos buena defensa antiaérea, de momento han atacado la frontera con Mauritania, dejando un saldo de muchas víctimas civiles.

Nuestras tropas están a salvo porque se autodefienden y tienen su defensa para evitar esos ataques, sin embargo, Marruecos ataca a civiles saharauis y también han atacado a mauritanos y argelinos. Han atacado a camiones argelinos, han quemado los camiones de civiles que eran comerciantes, pero en la zona nuestra, pegada al muro, hasta el momento, no han sido capaces de atacar a nuestras unidades del ejército. Por esa razón nuestro ejército se desplaza y controla para atacar, cuándo y donde.

-¿En algún momento se ha planteado el Frente Polisario llevar la guerra al interior de Marruecos, y por otra parte cómo se vive esta guerra en las zonas saharauis ocupadas, como El Aaiún y otras similares?

-Realmente, respecto de ir al interior, no te puedo responder, porque está en mano de los estrategas militares, y eso lo decide el gobierno saharaui. Pero no es imposible. En tiempos anteriores lo han hecho, son capaces de hacerlo, el muro no impide la penetración de los soldados saharauis, de los guerrilleros. Respeto de los ciudadanos saharauis en la zona ocupada, la manera de resistir, como habeis visto el caso de Sultana Jaya que ha estado encerrada más de 500 días en su propia casa.

Han habido otros casos que les amenazan, les encarcelan, y a pesar de ello, siempre encuentran manera de manifestarse en contra de lo que les están haciendo, en algunos medios y en las manifestaciones que se dan en las calles. Hay una resistencia organizada en el interior, y hay activistas que expresan las cosas que se hacen, mediante algunos periodistas que nos pasan la información de las manifestaciones y reivindicaciones. Pero una vez que hay contacto con delegaciones que vienen del exterior, siempre se ha expresado ese grado de resistencia a través de testigos

Ahí está el caso de los norteamericanos que estuvieron con Sultana, que vieron con sus propios ojos lo que le estaba sucediendo, y Sultana Jaya es un caso de los miles que están ocurriendo. Ella fue más visible para el mundo del activismo, de los derechos humanos, pero hay muchos casos parecidos, incluso otros que están encarcelados solo por el hecho de expresar que son saharauis, y esa es la condena que vive nuestro pueblo en la zona ocupada.

-Vamos a hablar un poco de los campamentos de refugiados y refugiadas, vamos a explicar que es allí, que cuando empieza el éxodo desde los territorios realmente saharauis, del Sahara Occidental hacia Mauritania y Argelia se forman estos campamentos hace muchos años.

Luego hubo una pausa de la guerra esperando un referéndum de la ONU que nunca se dio, y ahora estamos en guerra nuevamente. La situación sabemos que es difícil después de la pandemia, de haberse cerrado las fronteras.

-La situación de los campamentos pasa porque hay carencia de alimentos, de medicamentos. Después de la apertura de fronteras se empezó a recuperar un poco pero hay mucha carencia realmente, cuando empieza la guerra cambia la mentalidad, cambia el movimiento, cambia absolutamente todo. Ahora estamos en situación de guerra, por lo tanto, vuelve el terror a las mujeres, los hombres se están yendo al frente y esa es la situación, se vuelve a los años de principio del exilio.

Claro, ahora las mujeres está jugando un rol fundamental en los campamentos, en el reparto de alimentos, distribución de agua, control de las enfermedades, ya que hay comisión sanitaria y se han reactivado y son las que llevan todas las gestiones relacionadas con el campamento.

-Como en los 80 cuando estaba la guerra…

-Si, se ha vuelto a la situación de los años 80, hay como una alerta nacional, todo el mundo está preparado por la guerra

-¿Cómo ha impactado la decisión del gobernante español Pedro Sánchez de dejar de lado al Frente Polisario, a la República Árabe Saharaui Democrática, y volver a las relaciones carnales con Marruecos?

-El primer paso que hizo el Frente Polisario fue romper las relaciones con el actual gobierno de España. Es decir ellos han roto, hicieron una ruptura con el derecho internacional. Es decir, Sánchez le ha dado la espalda al derecho internacional y con todo el descaro del mundo empieza a hablar de Ucrania, habla del derecho internacional, de que Ucrania necesita armamento para defenderse. Sin embargo, a nosotros, les venden armas a Marruecos, equipan a Marruecos y es una hipocresía absoluta, es el político más hipócrita y cínico de las políticas del Estado español actualmente

-Ahora, esto ha repercutido de alguna manera negativa en los grupos de solidaridad que militan en España.

-No, ha habido una reacción de la población en contra incluso de lo que ha hecho el Gobierno, incluso las dos cámaras están en contra de lo resuelto por Pedro Sánchez porque ni siquiera consultó a su partido ni a las cámaras. A la Cámara Alta y la Cámara Baja, el Senado y el Congreso, ni siquiera se les consultó. Por lo tanto, es una decisión unipersonal, unilateral y tendrá sus consecuencias. Lo mismo la reacción de Argelia: había un trato de hermanamiento a favor de España, siempre y cuando se respete el derecho internacional. Al romper ellos, al darle la espalda al derecho internacional, Argelia congela todas las relaciones, porque es basado en el derecho internacional ese trato, ese convenio. Claro, ahora mismo están pagando el precio de haber dado la espalda al derecho internacional, todos lo critican, todos los partidos, todas las comunidades autónomas, todo el movimiento solidario y está entre la espada y la pared. Pero no reacciona, como se dice por muchos medios, no se sabe cuál es la razón que ha llevado a Sánchez a tomar esta mala postura o posición.

-Hay un chantaje que permanentemente hace Marruecos con abrir o cerrar la puerta de la llegada de migrantes hacia España. Recientemente, ocurrieron hechos muy graves en Merilla. Quería que nos des una reflexión sobre qué fue lo que ocurrió allí.

-Esto de utilizar a los migrantes no es nuevo para Marruecos, y lleva haciéndolo hace muchos años, a medida que el gobierno español le da algo, frena, cuando le dan subvenciones, frena, cuando se le apoya con armas, frena un poco, pero después lanza. Es una manera de colonizar a sus propios súbditos, porque yo no les llamo ciudadanos. Para todos los marroquíes el rey es su dueño y eso mucha gente no lo entiende, ellos hacen un contrato real para la casa real marroquí, ellos pertenecen como propiedad al rey de Marruecos, él les manda, les ordena, hace y deshace lo que les da la gana y no hay ninguna norma o ley que le impida no hacer eso.

Por lo tanto, si una sociedad feudal se guía por eso, hay que pagar las consecuencias de tratar con ello. Por lo tanto, el Estado español, tiene que pagar esa factura. Si no lo hace, Marruecos le envía a Canarias, como ocurrió en el año 2020, más de 20 mil migrantes, gente con pasaportes nuevos. Fue un hecho intencionado, después de la declaración de Trump era la primer a amenaza, luego, al producirse la llegada de nuestro presidente Galli a España para tratarse de Covid, empezaron a acusar a España de que recibían al líder del Polisario, ese es el chantaje de siempre. Más inmigrantes, eso le soluciona el problema a ellos como país, mandar y sacar gente que después revierte en riqueza para ellos, dinero que deviene del trabajo migrante en Europa.

-¿Quiénes son los responsables de la reciente masacre en Melilla? ¿Marruecos o España, o ambos?

-Los dos países son responsables, eso es a cambio de la famosa carta de Sánchez, el acuerdo al que llegó Sánchez es que no le manden más inmigrantes y así fue precisamente la reacción de ambos. No te puedo decir en detalle cómo sucedió, pero hay que hacer una investigación. Fueron ambas policías de ambos bandos y fue una actuación contra gente indefensa, causando la muerte a más de 30 personas. Fue un crimen de lesa humanidad.

-Ahora que empezó el verano europeo, vuelve al Estado español y a Euskal Herria esa misión humanitaria y solidaria que se realiza desde los años 80 y que consiste en que vengan los niños y niñas saharauis a pasar las vacaciones con familias de Euskal Herria, de Catalunya, de Galicia, de Canarias. ¿Puedes contarnos los objetivos de esta campaña?

-Es una práctica que forma parte de movimientos solidarios. Desde que empezó el Covid dos veranos no se pudo hacer, pero esta vez se ha hecho un esfuerzo y a pesar del ocurrido con el gobierno de Pedro Sánchez respecto de cuestión del Sahara se retrasó la salida en el boletín oficial del estado. A partir de ahí se comenzaron a hacerse los visados y creo que esta semana van a llegar.

-¿Qué supone eso de que vengan a pasar los veranos con una familia de estas tierras?

-En primer lugar, como tenemos pocos medios para hacerles controles a las infancias, acá vienen y se les hace una revisión médica. La mayoría de los niños sufren problemas de la vista, es una enfermedad endémica del desierto donde vivimos, y acá se evita, entonces se les hace un control y seguimientos, se hacen gafas, también se les hace otra revisión pero si tienen otra enfermedad.

Hay un control, hay un seguimiento a lo largo de la llegada de los niños, en los primeros 15 días, luego si tiene alguna enfermedad y es preciso que se queden, se hace el tratamiento. Si necesitaran revisiones anuales, a la vuelta, en el año siguiente regresan también y están con familias. Hemos creado puentes entre las familias. Porque vivir con familias españolas, cristianas o no, de otra cultura, de otro color, hace que los niños tengan una visión global distinta del mundo. Venir del desierto les abre la mente en todo sentido.

-También nos decías que algunos niños o niñas ya adolescentes se quedan a estudiar y que luego viajan a pasar los veranos en los campamentos para luego pasar con sus familias y su cultura, cuéntanos eso

-Sí, también hacemos un programa al revés, con la llegada de los niños de los campamentos, organizamos a los niños que estudian a lo largo del año en el Estado español, y viajan a los campamentos, están con sus padres biológicos para vivir en situ la realidad de los refugiados, viven la carencia del agua, de los alimentos, esos dos meses están allí viviendo la realidad y eso les hace reflexionar y aprovechar cuando vuelven, para estudiar bien y estar a la altura de la expectativa de vida de los saharauis.

-Para terminar, qué mensaje les quieres enviar a la audiencia de Telesur: ¿qué le dirías a esas personas sobre el Sáhara Occidental y de la lucha por su independencia de la última colonia de África?

-Efectivamente, somos la última colonia de África, el último residuo, la lacra del colonialismo, pero, a pesar de eso, no nos quieren dejar elegir nuestro destino. Lo que pedimos es que la gente tenga conciencia de que nosotros los saharauis queremos decidir por nosotros mismos. Que nadie decida por nosotros, ni Sánchez, ni Trump, ni nadie, nosotros somos dueños de nuestro destino y queremos elegir lo que nos convenga. Somos un país muy rico pero también somos un país que aprecia la diversidad de los pueblos. Luchamos por esa diversidad, para que tengan oportunidades y no estén empujados a la pobreza.

Nos oponemos a este neocolonialismo, este neoliberalismo que está machacando a los pueblos, que está creando guerras, que han destruido Irak y Libia, han intentado destruir Siria, y machacan al pueblo palestino día y noche y nadie dice nada. Nos machacan a nosotros, nos han creado una guerra a la fuerza, nos obligan a vivir en el medio del desierto a ver si bajamos la guardia. Pero seguimos adelante, somos luchadores natos, somos corredores de fondo, conocemos los ideales del Che y otros héroes populares, llevamos unos ideales a los que nadie puede poner una barrera.

No pueden impedir que sigamos adelante y conseguir nuestro objetivo que es vivir en nuestro Sáhara independiente, y ayudar a los pueblos que están en nuestra misma situación. Nuestras riquezas queremos compartirlas con todo aquel que lo necesite. Somos generosos por naturaleza, somos hospitalarios, somos hombres del desierto.