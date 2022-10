Excusas imperiales para atacar a Irán

Abdul Karim Paz es argentino y vive habitualmente entre la ciudad de Qom, en Irán y Buenos Aires, donde dirige la Mezquita Al Tahuid. Su compromiso con Palestina y con todos los pueblos que enfrentan al imperialismo y al sionismo le han costado más de un sinsabor y muchas persecuciones, sin embargo nunca oculta sus ideas y mucho menos cuando atacan al Islam o a la República Islámica de Irán.

En esta entrevista, realizada a su regreso de un encuentro con el Papa Francisco, Karim Paz se explaya sobre lo que significa la gran campaña desestabilizadora que sufre Irán hoy, por parte de sus enemigos occidentales y una buena cantidad de desinformados o mentirosos, que le hacen el juego al imperio y al sionismo.

— ¿Tú que vives gran parte del año en Irán, que opinión tienes de estos últimos acontecimientos ocurridos a partir de la muerte de Mahsa Amini y de campaña mediática y por las redes que se desencadenó posteriormente?. ¿Estabas allí en ese momento?



— En principio, cuando se desata el problema, yo estaba en Italia, volviendo de Irán. O sea que estuve un poquito antes. Pero seguí los acontecimientos como muchos y aparte, yo tengo personas allá que me contaban lo que pasaba. Lo que te puedo decir es que al principio el tema de la vestimenta Irán, y eso del hiyab es ley, está en la Constitución, o sea, su uso está aprobado por mayoría en el Parlamento por los representante del pueblo.

Te podrá gustar o no, como occidental, pero se trata de un pueblo con sus ideas, la mayoría tiene un tipo de vestimenta que más o menos tiene que ver más con la tradición. Ahora, por supuesto que hay quienes no están de acuerdo y existe una presión muy fuerte, no olvidemos que Irán está en guerra, sea guerra dura o guerra blanda. Guerra dura fuera de sus fronteras. sufren también otros países, llámese Siria, Libia, Líbano, Palestina, Yemen, con intermitencias esas batallas, muchas se están ganando de a poco.

Y eso genera un enorme problema para Estados Unidos, y para quienes dominan la región y tienen aspiraciones, llámese Arabia Saudita o Israel. Entonces, Irán está en un estado de guerra, con lo cual todo se desnaturaliza porque no hay nada que sea normal ahí.



— ¿Piensas que este episodio de la muerte de Amini y su uso occidental del caso, es parte de esa misma guerra?



— Este episodio no hay que verlo como un episodio normal, sino como una guerra tremenda. El orquestamiento de toda la propaganda occidental al unísono, apareciendo como muy preocupados por los derechos de la mujer cuando no hace mucho soldados israelíes asesinaron a una conocida periodista palestina, e Israel sigue sin condena y la investigación nunca llegó a ningún lado. Mujeres en Yemen mueren todos los días, mujeres en Palestina están encarceladas y mueren. La realidad es que no hay una preocupación por el estado de la mujer y sí por desestabilizar a Irán. Desde el punto de vista del gobierno islámico, el presidente del ejecutivo llamó a la familia, y les dijo: “Nosotros vamos a investigar esto a fondo.

No vamos a permitir que los derechos de ustedes sean negados, rechazados. Vamos a investigar”. El presidente del Parlamento dijo que vamos a hacer una investigación independiente como parlamentarios. La justicia está en el tema y lo investiga. El equipo forense ya dio su su veredicto, diciendo que no había sufrido ningún golpe, y que la mujer murió de un infarto producto, de que primero es de salud delicada ya que venia de tener una operación de tumor hace seis años. Una mujer delicada y en un mal momento, porque obviamente a nadie le hace gracia que lo lleven detenido. Aunque los videos que puso la policía a disposición, que dicho sea de paso, el jefe de la policía fue a los funerales, se presentó y dijo “nosotros no tenemos nada que ver, es una desgracia que haya muerto esta mujer de un infarto, pero nos ponemos a disposición”.

Bueno, mostraron los vídeos, y allí se ve claramente que la mujer entra a esa sala, entra caminando normal, están todos sentados, no hay ningún ambiente de violencia. Cuando la suben a la combi tampoco lo hacen en forma violenta. La mujer está normal, no es empujada, no es arrastrada, no está temerosa, se levanta a discutir con una policía. Y sin que la policía la toque se cae desplomada. La mujer tuvo un infarto, después de ahí la llevan. Estuvo dos días en coma y después falleció.



— ¿Fue a partir de allí que empiezan los incidentes que terminaron con varios ciudadanos -varios de ellos policías- muertos a patadas o con golpes con objetos contundentes?



— Así es, se da todo un armado de toda la oposición al gobierno y al sistema islámico, porque en los disturbios que se realizaron en las protestas hay signos especiales, están las banderas del Sha, el antiguo mandatario derrocado por la Revolución, están los movimientos kurdos que, digamos tienen todo un prontuario, están los hipócritas, como les llaman en Irán, pero que son los llamados “Muyaidines del pueblo” o los de el MEK. que anduvieron por Washington y por París, finalmente los aterrizaron en Albania.

Ellos han hecho muchos atentados, han matado gente, después se camuflan en las protestas. En estas manifestaciones anti-gobiern no hubo multitudes, como dicen los medios, de hecho, el pueblo salió a la calle por millones, a respaldar al gobierno y repudiar los desmanes. Ell pueblo ve que es un complot y sale a las calles en forma masiva. Y acá hay algunas imágenes que muestran esas manifestaciones y las pone como que son de la oposición. Hay una manipulación tremenda, la información en los medios, en muchas redes sociales y en algunos medios, Infobae, por ejemplo, que señala que a la mujer la golpearon y la mataron.

Pero no hay fuente ni pruebas de ello, todo lo contrario. Vos podés suponer lo que vos quieras, pero no lo podés afirmar categóricamente. Las imágenes que hay no te ayudan para eso. La disposición del gobierno iraní y de todos sus estamentos no te ayuda para eso. Y aparte, es muy fácil: Irán se enfrenta, cuando se hace la Revolución, a ambos polos de poder, la Unión Soviética y los Estados Unidos, la OTAN y las monarquías, entonces se enfrenta a todos. Y los vence, porque después de ocho años de guerra los venció. O sea, en definitiva, ni un centímetro de Irán fue tomado por los enemigos, el sistema quedó intacto y en vías de siempre permanente industrialización, fortalecimiento, independencia, eso reconocido por ellos.

Entonces, la pregunta es si, según ustedes, la mitad de la población está súper oprimida, la mujer no tiene derecho a nada, está totalmente forzada y sumisa, de forma indigna, ya tenés la mitad de la población que no apoya una revolución que se enfrenta a estos poderes, ¿cómo? ¿de dónde? Y el resto señala que es un gobierno tirano que oprime a su pueblo por la fuerza. Entonces, la pregunta inmediata es: ¿cómo hace para sostenerse este gobierno? No, no cierra de ninguna manera. En cambio, lo que sí cierra es que se enfrenta a estos poderes, que se enfrenta a Estados Unidos, y que lo hace retroceder en Siria, en Palestina, El Líbano, en el Yemen, porque tiene el apoyo de su pueblo. Porque no es Corea del Norte. que sabemos que está con China, entonces tiene mucho apoyo de ese país, y ahí está Corea del Sur que tiene apoyo norteamericano, ambos están trabados en una un enfrentamiento.

La República Islámica tuvo una tercera posición que es conocida, los soviéticos habían invadido Afganistán y no eran pro-islámicos, es obvio. Ahora sí hay una alianza en Siria con la Rusia de Putin, porque Rusia tiene salida al Mediterráneo, tiene intereses muy importantes. Y aparte, porque Rusia no es la Unión Soviética es otra cosa, es una forma diferente, no es el comunismo, duro y puro. Entonces, uno piensa, que acá lo que hay es otra cosa y lo que hay es más de lo mismo, son las guerras blandas, las guerras híbridas. Irán tuvo que cerrar internet, es un problema para Irán, la incomunicación es un tema importante, la incomunicación es una cosa muy grave, digamos que cuánto tiempo lo puede cerrar, pero bueno, en lo inmediato la cierran. Y así, corta un poco todo eso. Han detenido a personas vinculadas a la embajada norteamericana. Hay detenidos, del grupo de los Muyaidines del pueblo, hay grupos del Kurdistán.



— En la campaña contra Irán actual se insiste con el tema de hiyab y la opresión de las mujeres.

—El tema de la vestimenta no es un tema menor: el Imán Jomeini decía que etienen más miedo al hiyab de nuestras mujeres que a la sangre de nuestros mártires. Porque en un país que se enfrenta a estos poderes, realmente la cuota de sacrificio es muy grande. La vestimenta tradicional de esos pueblos tiene que ver con una noción de recato, que no es puritanismo, porque la sexualidad no es ningún tabú en el Islam.

Tenemos dicho proféticos que cuando se hace el amor se caen los pecados como las hojas del árbol en otoño, no hay una visión culposa del sexo para nada. Nunca la hubo. Es más, en los siglos XVII y XVIII se culpaba al Islam de ser muy hedonista. Estaban las Cortes de los sultanes, decían ellos, mientras Inglaterra era la puritana, el islam era muy libertino, muy pecaminoso. Ahora que el Occidente, Europa, Inglaterra y Estados Unidos tienen una cultura relajada, muy liberada en materia sexual, entonces ahora ellos son retrógradas. Pero lo cierto es que el iraní es un pueblo independiente, que se ha industrializado mucho, que en la época del Sha no podían producir ni el alambre de púa, tenía una dependencia absoluta. Eso era lo que llevó a Estados Unidos a creer que era insostenible la República Islámica. La fuerza aérea tenía para 10 días de operación y después se le acababa todo.

No tenían repuestos de nada. No sabían cómo manejar, los asesores norteamericanos no le enseñaban, todo eso se revirtió por lo que es, cuando un pueblo está presente en la escena. Acá lo vimos, en la Argentina, cuando el país pegó un desarrollo extraordinario entre 1945 y 1955, y luego le hicieron un golpe de estado totalmente sangriento para romper la industria del país y ese proyecto, que con sus cosas buenas y malas, era un proyecto nacional, era una utilización de los recursos, de las energías de nuestro pueblo, de sus capacidades y de los científicos de nuestro pueblo. Era una visión netamente nuestra, después la podemos discutir en casa, pero era realmente un desarrollo que además proyectaba una expansión continental, con Brasil, con Chile, esa era la primera etapa. Después iba a seguir otra.

Realmente era un proyecto muy interesante. Hasta que le hicieron un golpe, acusando a Perón de dictador, un hombre que gana las elecciones y le hacés un golpe con la marina de tu país atacando a la Casa de Gobierno, atacando al pueblo en la calle, proscribiéndolo. Después nos venden que algunos que participaron durante la proscripción son modelos de ética, porque no robaron, pero ejercieron bajo el paraguas de la proscripción de un candidato popular, democráticamente elegido por el pueblo.

Entonces, esa es la forma que tiene el enemigo en común. Inglaterra dividió a América Latina como dividió al Medio Oriente después del imperio otomano. Entonces son los mismos actores, son muy malos perdedores, vemos lo que le hacen a Rusia, o sea, el atentado contra los tubos de gas de Gazprom, los ataques a la central nuclear y tantos otros. Estos enemigos no son buenos perdedores.



— Indudablemente, son mala gente.



— La verdad es que están perdiendo en el frente multicultural, aparte, digamos, pretenden ser dueños de lo ajeno. Nosotros le tenemos que creer a los medios occidentales que están preocupados por las mujeres iraníes y acá. esos mismos nos robaron Malvinas. Nos mataron cuanto pudieron. Y ellos nos van a dar lecciones de cómo son los pueblos, de cómo los gobiernos tienen que otorgarles derechos, es medio absurdo.

Ahora en estos días me escribe gente, y yo no lo puedo creer que me escriban preguntándome, hay maneras y maneras de preguntar, yo te puedo decir “che, vos que estás allá, ¿cómo es la cosa?” Eso es normal. También te diría lo mismo si hay problema en tu barrio te llamo, te digo “que está pasando, aca dicen tal cosa”. Pero a veces me mandan cosas como: “Cómo es?, Vos decía que esto era bueno y es una porquería”, O sea, ya le dan crédito a la campaña mentirosa.



— Lamentablemente hay un sector importante de la izquierda, que yo defino como "la izquierda boba" internacional que se prende en esto, así como se lanzaron hace muy poquito a apoyar a Ucrania contra Rusia, lo que es igual que apoyar a la OTAN, ahora incluso hacen movilizaciones en todas partes. Y aquí también en Argentina, mujeres de la izquierda se cortaron el pelo frente a la Embajada, en los mismos días que soldados norteamericanos asesinaban a una chica de 15 años en Irak. Se llamaba Zeinab Issam, pero para ella no hubo manifestaciones protestando, ni siquiera se tomaron el trabajo de por lo menos saber su nombre. Ese es el doble rasero al que nos tienen acostumbrados.

En función de ello te quería preguntar: ¿Quiénes componen el grupo humano disidente que vemos en las movilizaciones, jóvenes de clase media la mayoría de ellos. Esos que salen a romper todo en nombre de la paz y que no tienen problemas de linchar a patadas a partidarios de la Revolución?



— En su totalidad son una minoría, ahora dentro de esa minoría hay otra minoría que son las que van a quemar a romper, a destruir, a matar, porque son directamente personas que están absolutamente enfrentadas con el gobierno, y que están estimuladas. Pero vamos al otro porcentaje de gente que se manifiesta pacíficamente y que protesta y que sale y que cree que a la mujer la golpearon, cree de buena fe, el tipo dice “queremos elegir nuestra vestimenta, que no se metan con nuestra vida”.

Hay un porcentaje histórico de personas que no van a adherir a ninguna revolución y que son contrarrevolucionarios, que son la gente de mayor poder, digamos la gente que se ve perjudicada en sus intereses con la distribución diferente y un empoderamiento del pueblo. Ese porcentaje 10, 15% lo tienen en todos lados, es un porcentaje que siempre va a estar en contra. Y que va a añorar la época del Sha, donde todo era “normal", no les pasaba nada.

Al contrario, le pasaba al pueblo. Después tenés las sanciones, Irán está bajo sanciones brutales que, según Estados Unidos, nadie ha sido sancionado tanto en el mundo y en la historia. Bueno, eso obviamente genera dificultades. El hecho de que Irán tenga que invertir en defensa, porque a Irán se le acusa de que fabrica misiles, pero si no fabricara misiles, se lo comen crudo en minutos, tiene que defenderse. No le queda otra. Y la prueba está de que, aún defendiéndose, la tiene difícil, si no se defiende directamente, no puede hacer nada.

No puede decidir absolutamente nada. Esas sanciones, ese acorralamiento, ese hostigamiento permanente a Irán, eso hace que haya dificultades, que haya presiones. Eso genera un caldo de cultivo que muchas veces el convencimiento y la comprensión no alcanza a todos, y hay gente que realmente cree que sus problemas son la República Islámica, son ese gobierno y son ese sistema, y que ellos quieren ser occidentales y que se termine “el régimen». Creen, como creyó el gobierno anterior que negociando con Estados Unidos iba a solucionar todos los problemas. Y la verdad es, que con Estados Unidos se solucionan los problemas con más independencia, más soberanía y más fortaleza. Toda esa situación genera un cierto caldo de cultivo que explica esas movilizaciones.

Y por otro lado, cuando sale el pueblo a la calle, esas movilizaciones desaparecen, son absolutamente minoritarias. Si las cosas se ponen feas, sale el pueblo a la calle y se acaba la joda, allá, el 17 de octubre es permanente, sale toda la población entonces. Creo que las potencias occidentales tienen un problema y es que no son muy inteligentes para su guerra. porque en todos estos movimientos lo que hacen es exponer a todas las fuerzas opositoras que venían juntando, que venían trabajando, se les conocen todos los mecanismos, todas las personas, todas las vinculaciones. En el 88, ellos se lanzaron a la calle con la consigna de que las elecciones que ganó Ajmadineyad habían sido fraguadas, entonces salió el pueblo a la calle, y eso se desbarató. Pero si ellos hubieran esperado un período electoral más, sin exponer a sus fuerzas, si se hubieran contenido y hubieran esperado cuatro años, ahí realmente hubieran puesto quizás en jaque al gobierno , hubiera sido muchísimo más complicado. Pero es como que nunca llegan a la madurez, se tiran a la pileta y resulta que no hay tanta agua. Los que lo teledirigen desde Washington o Tel Aviv, están allá, no les pasa nada.



— ¿Crees que estos incidentes u otros parecidos van a continuar?



— Yo pienso realmente que esto va a pasar. Esto para mí, fortalece a la República Islámica una vez más, porque la gente misma, inclusive los tibios, cuando ya ven el tenor de las protestas y las cosas que hacen, realmente se desprenden de eso y se enojan. Esas manifestaciones que muestran los canales de televisión argentino. de gente protestando en París, ni siquiera se puede tomar en serio. Después, en Inglaterra atacan, van y rompen toda la embajada, y todo lo que puedan hacer lo hacen. Son cosas muy desesperadas.

La revolución islámica está muy fuerte. Creo que esta orquestación de ataques provienen de varios puntos. Primero, que Irán entra en acuerdo de Shanghai y el frente multipolar asiático se está haciendo muy fuerte. Segundo, la alianza con Rusia les molesta mucho. Tercero, el viaje de Raisi a la ONU, representando a un gobierno revolucionario y su exposición allí le molesta. La manifestación de 21,000,000 de personas a los santuarios de Kerbala en los días previos a este episodio del hiyab les molesta porque es una suerte referendum regional, todo un movimiento de independencia.

Como te decía, hay una serie de razones que creo que es lo que ha impulsado este ataque híbrido y virulento, pero la República islámica está acostumbrada esto, o sea, yo por lo que estoy en Irán y veo la mayoría, digamos la fortaleza que tiene la revolución, el apoyo del pueblo, no pasa nada con estas cuestiones. Pero bueno, la hostilidad es permanente, Irán está muy acostumbrado. Veremos cómo siguen los próximos días.

—Karim, ¿para qué fuiste a Roma a ver al Papa Francisco, ¿cuál es la idea de ese encuentro?

— El papa Francisco, en materia de relación con el mundo islámico, es un Papa muy excepcional. A diferencia de los anteriores que iban a Turquía, que es el Islam más occidental, el menos Islam de los Islam. Francisco, en cambio, se fue a Egipto. Se hizo muy amigo del jefe de la máxima autoridad de la Universidad Al-Azhar, que no es el mundo sunnita de Arabia Saudita con los petro-dólares, es el mundo tradicional, de prestigio entre los sunnitas. Escribió varios libros, y en la última encíclica cita varias veces al Imán de dicha Universidad (Ahmed Al Tayyeb). Roma está empapelada con la figura de este, es más, algunos le critican que es demasiado, pero no contento con eso se fue a visitar a un chiita en Irak que se llama Ali-Al Sistani, lo cual significa oficialmente reconocer el chiismo, cosa que ni Estados Unidos ni Inglaterra lo hacían, ni Israel ni Arabia Saudita, en el sentido de que pasaron mucho tiempo diciendo que “Irán no”, que “los chiitas no”, y él fue y habló bien durante y después. Él tiene esa apertura. Yo lo conozco de cuando estaba acá, vino a nuestra mezquita tiene todo una fama especial, de propaganda de ésta que estamos analizando ahora en Irán.

Él vino, nos apoyó en diversas oportunidades. Yo tuve varias reuniones en privado con él. Y ahora él, ha tendido estos puentes y estos guantes han sido recogidos allá en el mundo islámico, en Irán y en Irak. El rector del seminario teológico de Irán ha ido al Vaticano a verlo y le ha llevado mensajes del líder Jamenei. Y hay una relación que no la vas a ver en TN o en la Nación, pero que es muy importante, muy valiosa, muy necesaria y en ese marco, lo veo. Lo vi en octubre del año pasado. Lo vi ahora y espero que en el futuro podamos mostrar los frutos de una relación importante. Amigos no nos sobran, o sea, que los que tenemos los valoramos.