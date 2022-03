El peligro de un mundo regimentado por la OTAN

Ángeles Maestro es una referencia en el Estado español a la hora de hablar del activismo internacionalista y solidario. Exdiputada comunista, hoy no solamente es sumamente crítica con las posiciones de ese partido sino que denuncia sus permanentes repliegues ideológicos.

De la misma manera ha denunciado con todas sus fuerzas la componenda Psoe-Podemos, y ahora que la guerra de la OTAN pone en peligro al mundo entero, no duda en qué andarivel colocarse, repudiando al imperialismo y a las maniobras intervencionistas de la Alianza atlántica.

Hablamos con Nines Maestro de cómo ella está visualizando esta confrontación desde un país como España, que como el resto de la Unión Europea se vuelve a poner de rodillas ante la prepotencia estadounidense.

- El imperialismo de Estados Unidos viene subordinando a la Unión Europea en un proceso ininterrumpido desde que la OTAN se crea en el año 1949, seis años antes que la existencia del Pacto de Varsovia.

Efectivamente el objetivo explícito de la existencia de la OTAN era enfrentar a la Unión Soviética pero también subordinar a la Unión Europea e impedir que pudiera establecerse algún tipo de alianza, independientemente de la ideología de la Unión Soviética, con Rusia y en aquel momento con sus países satélites. Es decir, se crea una alianza cuya propia existencia niega la soberanía militar de todos y cada uno de los países de la Unión Europea.

– En el Estado español se votó en un momento contra la entrada a la OTAN, pero luego Felipe González y su partido borraron con el codo lo que escribieron con la mano…

El Estado español, desde el año 1982 forma parte de la estructura militar de la Alianza, después de un referéndum en el cual las condiciones de por sí se han incumplido absolutamente. Recuerdo que España no solamente está formando parte de la estructura militar sino que incluso un dirigente del propio Psoe, como Javier Solana, fue secretario general de la OTAN ni más ni menos que durante la guerra de destrucción y estallido provocado de la República Federal de Yugoslavia.

Las otras condiciones del referéndum como la No instalación de armas nucleares también fue desechada mediante los convenios bilaterales con Estados Unidos, por los cuales España renuncia a preguntar si los barcos, los aviones que cruzan sus cielos o las propias bases militares norteamericanas albergan armas o no nucleares. Por otro lado, como es bien evidente, la presencia militar en bases de Estados Unidos en suelos del Estado español no ha hecho más que crecer.

Este gobierno que se autoproclama como el más progresista de la historia está jugando uno de los papeles más indignos, compitiendo con el gobierno de (José María) Aznar y el trío de las Azores (George W. Bush, Tony Blair y el exmandatario español) cuando la invasión de Yugoslavia, es decir el Estado español está yendo incluso más lejos que otros países de la Unión Europea a la hora de apoyar la ofensiva de la OTAN contra la Federación Rusa.

No solamente eso, sino que el gobierno del Psoe junto con Unidas Podemos prepara la cumbre de la OTAN que tendrá lugar en Madrid a finales de junio de este mismo año y se han sucedido declaraciones de los dirigentes, incluidos los del Partido Comunista de España y de su secretario general Enrique De Santiago, asegurando que España va a cumplir sus compromisos con la OTAN y están colaborando en todas y cada una de las decisiones del gobierno.

Curiosamente después de que en el último congreso del Partido Comunista se aprobara la salida de la OTAN y el desmantelamiento de las bases, en una muestra bien explícita y clara de para qué sirven los congresos de un partido como el comunista, y como sus dirigentes pisotean todos los acuerdos de esos congresos y desde luego los intereses legítimos de los pueblos del Estado español.

Esto es así, teniendo en cuenta como ha ocurrido en todas las guerras anteriores, las bases norteamericanas y de la OTAN son territorio extranjero y pueden ser objetivo militar de los países que son atacados por parte de la OTAN. Esa sensación terrible es la que tenemos la gente comunista y de izquierdas, de tener gobiernos tan indignos como los del Psoe o del partido Popular.

-Es previsible que desde las bases de la izquierda que no se vende a la OTAN empiece a haber reacción frente a los planteos sumisos de los dirigentes.

-Hay que decir que se están organizando plataformas y comités en diferentes pueblos del Estado español y también en Madrid en contra de esa cumbre de la OTAN pidiendo la salida inmediata de España de la Alianza y el desmantelamiento de las bases, la no participación del ejército español en el ataque a ningún país y denunciando al gobierno que está preparando esa cumbre de la OTAN en la que además está prevista la incorporación de Ucrania a la OTAN.

–Convengamos que esto hace acordar cuando Bush ordenó atacar e invadir Irak y surgió una histeria patriotera en los Estados Unidos que se desparramó por el mundo, donde se colocó en el blanco a Saddam Hussein, él era el “enemigo” a abatir, y la OTAN eran los “buenos de la película” para Occidente.

Esta histeria se está repitiendo ahora y el Comité Olímpico decide que ningún deportista ruso puede competir, o la FIFA elimina al equipo ruso de fútbol del mundial de Qatar, o la censura de esta dictadura mundial prohíbe RT y Sputnik.

Hay una “ola” macartista como nunca se había visto, acompañada por los medios de comunicación. Pero en tu análisis has marcado un hecho muy interesante que es el papel lamentable que está jugando cierta izquierda, que incluye desde partidos comunistas, trotskistas y también intelectuales bienpensantes del “progresismo” que cuando llega la hora de ponerse de un lado siempre se ponen en el medio o del lado contrario.

¿Cómo crees que va a evolucionar esto en la medida que la OTAN siga avanzando? Está claro que la OTAN quiere y necesita desestabilizar Rusia para después ir por China. ¿Cómo crees que va a reaccionar la población que ahora, en su gran mayoría, está cloroformada frente a estos acontecimientos?

-El momento es complicado, lo que has dicho es exactamente así: partidos comunistas, ONG, y otras organizaciones de la izquierda están como siempre situándose del lado del imperialismo, porque lo que por aquí se llama “ninis”, es decir, lo que ha sucedido en cualquier ataque a cualquier país, es la demonización del líder correspondiente.

Se hablaba en un momento de “ni Bush ni Saddam”, “ni OTAN, ni Milosevic”, “ni OTAN ni Gadafi”, demonizando a Bashar Al Assad en el caso de Siria, etc. En realidad, es un intento de equiparar al agresor con el agredido. Además, con las mentiras mediáticas, que es muy importante recordarlas: cuando se justificó la invasión de Irak, era porque tenían armas inexistentes de destrucción masiva y se utilizó la imagen de un cormorán lleno de petróleo agonizando en una playa para demostrar que Saddam Hussein era terrorista, o las miles de imágenes que no existieron.

Está el caso del relato de la que luego se demostró que era la hija del embajador de Kuwait en Estados Unidos, una adolescente llorando porque los recién nacidos habían sido arrancados de las incubadoras, y claramente era un relato construido. O los bombardeos atribuidos a Gadafi que se decía que estaba bombardeando a su propio pueblos.

Es decir se construyen todas esas mentiras mediáticas, y estas animan la posición de algunas organizaciones de izquierda que se suben al carro del “No a la guerra”, acusando a Rusia de la Invasión de Ucrania, en un intento de blanquear los ataques del imperialismo que supone Ucrania en relación con Rusia y con otros países de la zona.

También quería señalar cuando preguntabas cuál será la reacción de la población, que muchas veces recuerdo esa máxima de que la ideología dominante es la ideología de las clases dominantes, y que los medios de comunicación en poder de las oligarquías multinacionales colaboran a conformar esas supuestas opiniones públicas.

-Lo real es que con posiciones obsecuentes pro-yanquis como las que se dan en Europa, las consecuencias se sentirán pronto sobre las poblaciones de cada país.

-En Europa, las consecuencias muestran a EE.UU. y la Unión Europea imponiendo sanciones a Rusia, y quienes las pagan son los pueblos de la UE. En concreto, con la prohibición de exportaciones a Rusia están reaccionando multitudes de pequeñas empresas que ven sus negocios arruinados por la imposibilidad de exportar diferentes productos agrícolas a Rusia, y no digamos nada en una situación de crisis bestial como la que vivimos la cancelación de compra de gas a Rusia.

Ese es el negocio más grande de Estados Unidos porque el gasoducto que debía traer directamente gas ruso a Alemania y al resto de la Unión Europea, era un gas un 30% o un 40% más barato que el que se compra a Estados Unidos, producto del fracking, y además de mucha mayor calidad porque el otro está lleno de impurezas.

En estos momentos puedo decir que familias modestas, no solamente las más pobres, ya no están pudiendo usar la luz para calentarse o usar la luz cuando se va el sol, cuando lleguen las repercusiones económicas, comprobaremos que las sanciones de Estados Unidos contra Rusia las pagamos los pueblos de la Unión Europea.

Por eso, al principio señalaba como en la propia existencia de la OTAN, más allá del enfrentamiento con la comunista Unión Soviética, el objetivo fundamental es subordinar a la Unión Europea a sus intereses pagando directamente las consecuencias porque la relación geográfica de la Unión Europea con Rusia es mucho mayor a la que pueda tener Estados Unidos o Gran Bretaña que son los grandes instigadores de la ofensiva de la OTAN.

Claro, el objetivo de Gran Bretaña y actualmente de EEUU es impedir la Alianza natural entre países que están muy cercanos y por lo tanto tienden a establecer relaciones comerciales de compra y venta de sus productos. Pienso que es importante que la denuncia del imperialismo de EEUU que da patadas a Rusia en la espalda de los pueblos de Unión Europea está muy presente.

Por ejemplo, cuando la Unión Europea en la crisis anterior impuso sanciones a Rusia, los agricultores de algunos países ponían montañas de melocotones u otros productos que no ponían exportar a Rusia, quemaban banderas de la Unión Europea y no eran de izquierda ni comunistas sino agricultores que veían que estaban acabando con sus posibilidades económicas.

Es decir, eso en una situación de crisis económica bestial, objetivamente todas las medidas impuestas por la pandemia, la digitalización, el acabar con la pequeña y mediana empresa, pone la situación de millones de trabajadorxs en una situación terrible. Sin dudarlo, las sanciones a Rusia van a ser pagadas por nuestros pueblos y colocarán en contradicciones muy fuertes, no ideológicas sino económicas y de posibilidades de intercambio comerciales, a mucha gente.

-Putin antes de atacar finalmente a quienes considera enemigos de la seguridad rusa ha tenido una paciencia sin límites, trató en las reuniones de Minsk de lograr acuerdos para evitar esto que está pasando ahora, hasta que finalmente reconoció la independencia de las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, que fueron los que pusieron el cuerpo en todo estos años.

De allí que Putin ponga como prioritarios varios puntos por los cuales retirará a sus soldados de Ucrania. Dos de ellos son los que apuntó al principio de la operación defensiva: desmilitarización y desnazificación. Hay muchos en el mundo que ignoran que está ocurriendo en Ucrania cuando se dice eso de que hay nazis y un gobierno que los auspicia.

Háblanos de ese tema que debería preocupar a Europa, en vez que muy livianamente se alinien detrás de la OTAN.

–Realmente la presencia nazi en Ucrania se ha mantenido muy fuerte, organizada y armada después de la Segunda Guerra Mundial. Son exactamente los mismos símbolos y herederos de los nazis, eso no significa que tengan ideología nazi. Espero que las personas que nos lean o escuchen recuerden lo que fue la ofensiva nazi en Ucrania, Rusia, Bielorrusia y las naciones que entonces formaban el bloque de la Unión Soviética.

Fue un genocidio, en exterminio en que la masacre fue sistemática y arrolladora contra los pueblos, no era contra gente armada, no eran luchas y enfrentamientos militares sino que fueron asesinados en masa, que fueron los que dieron el balance total de los 27 millones de muertos de la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial, la gran mayoría población civil.

Los pueblos de Bielorrusia, Rusia y Ucrania tienen muy presente que quiere decir “nazis”, son asesinos en serie que exterminan también a poblaciones enteras, a homosexuales, negros, gitanos, judíos y que tiene contenidos de limpieza étnica. Esto incluye el exterminio de los judíos en la Segunda Guerra mundial que está llevando a que dentro del propio Israel está habiendo manifestaciones en contra del apoyo de Israel a los nazis ucranianos.

Pero claro, todo este proceso ha tenido como núcleo fundamental al Donbass, a Lugansk y Donetsk. Se inicia con un golpe de Estado fabricado desde la Unión Europea y EEUU en 2014, un golpe de Estado penetrado hasta la médula por las organizaciones nazis que ocupan puestos destacados en el ejército y policía, en la que están integrado los batallones nazis.

Hay que recordar que también se dio la matanza de trabajadores, aprovechando que en los pueblos de la ex Unión Soviética y Ucrania la manifestación del 1 de mayo se sucede en una serie de actividades y festejos que culminan el 9 de mayo que es el aniversario de la entrada del ejército rojo en Berlín.

Había una manifestación de trabajadores que fueron quemados vivos en la Casa de Sindicatos de Odessa, dejando un saldo de 50 muertes y más de 150 desaparecidos. Hay una imagen que por su potencia da idea de la crueldad de esta gente y hay un artículo que ha firmado un compañero que formó parte del batallón de brigadas Internacionales al Donbass, el artículo se llama «la hipocresía del no a la guerra llega tarde» y se reproduce una imagen terrible de una mujer joven embarazada doblada sobre una mesa, que ha sido estrangulada con un cable de teléfono cuando entraron a quemar a quienes quedaban vivos en la Casa de los Sindicatos.

Creo que cuando el gobierno ruso toma la decisión de reconocer a las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk lo hace en última instancia, cuando se escuchan en Moscú las declaraciones del gobierno de Ucrania que se disponía a invadir Crimea, que pedían no solo la entrada de Ucrania en la OTAN sino la instalación del subsuelo de armas nucleares e incluso la instalación en Odessa de laboratorios de guerra biológica de la OTAN.

Cuando el gobierno ruso toma la decisión de proteger a las Repúblicas Populares accediendo a su petición de ayuda y la desnazificación de Ucrania, está simplemente adelantándose a lo que sin ninguna duda estaba en marcha por parte de EEUU, la Unión Europea y el gobierno títere de Ucrania.

Un presidente, Zelenski, que desde luego con todo este escenario es imposible decir que responde a los intereses de su propio pueblo, sino que es el resultado de una presencia nazi que pretende llevar a cabo, o pretendía, el genocidio de la población de habla y cultura rusa junto con todas las minorías étnicas que obstaculizaban la limpieza patriótica de los nazis ucranianos. Ucrania es un títere de la Unión Europea y de EEUU, y en definitiva de la OTAN.

-¿Ves perspectivas que frente a esta situación Rusia se incline más hacia China y junto como otros países, como Bielorusia, Irán y quizás la India apunten a armar un bloque frente a este otro tan agresivo, que conforman los adherentes a la OTAN?

-Es una tradición histórica en Rusia, desde antes de la Revolución, durante y después, el acercamiento a China. Rusia es un país euroasiático y hay una tendencia a la alianza o estrechamiento de los lazos culturales económicos, etc, con Europa y otra tendencia que se vuelve hacia Asia y China fundamentalmente.

Creo que todo el proceso de sanciones y de escalada militar en torno a todas las fronteras de Rusia. desde el Báltico hasta el mar Negro, cercadas por la OTAN, llevan inevitablemente, como le pasa a Irán y otros países, a buscar alianzas frente al imperialismo más agresivo que amenaza a los pueblos. Esas alianzas son comerciales y energéticas, de todo tipo de productos.

Ahora se ven intensificadas por las propias sanciones buscando los intercambios comerciales en monedas propias de sus países y abandonando progresivamente el dólar y obviamente estableciendo alianza militares. Las declaraciones del gobierno chino diciendo que ante cualquier agresión a Rusia, China respondería, aunque China está también cercada.

El cerco de EEUU y la OTAN se da en el mar de China, y exacerban a los propios movimientos y conflictos interiores que pueda tener China, están llevando a una coincidencia de intereses y a la conformación de bloques que inevitablemente van a confrontar y confrontan con una OTAN que a medida que la decadencia económica, sobre todo de los sectores productivos, se hace más intensa hay quienes hablan de guerra civil en EEUU.

Es decir, la situación de pobreza masiva en muchos sectores es insostenible, y ahí va una evidencia: todas las multinacionales de la digitalización, como Google, Apple, Microsoft, Facebook etc, han ido en detrimento de la propia estructura productiva de EEUU y otros países, y está provocando tensiones internas y llevan a pronosticar una pérdida de las elecciones por parte de los demócratas.

Esos supuestos progresistas demócratas que como la historia nos ha demostrado, están controlados por los grandes poderes económicos y por el complejo militar nuclear, pero sin dudas son los gobiernos demócratas los que han sido más agresivos en relación con las invasiones de países, golpes de estado, bloqueos, etc.