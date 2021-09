Perú. “El Puka”, contra la derecha y el colaboracionismo

Roger Taboada es un reconocido periodista que viene de dirigir varias publicaciones en Perú y que actualmente se ha hecho cargo de un nuevo proyecto comunicacional llamado El Puka. Uno de los pocos medios, que aparte de respaldar el proceso que se ha abierto con la presidencia de Pedro Castillo, lo hace en un mar de medios hegemónicos adversos y de derecha que continúan hostilizando al gobierno. Sin embargo, como el propio Taboada lo explica, El Puka no da tregua a los enemigos de afuera del Gobierno ni los colaboracionistas que se han infiltrada en la actual administración.

-Roger, contamos que es este proyecto de El Puka y quienes están detrás de esta nueva iniciativa.

-El proyecto surge como necesidad del pueblo peruano, con la finalidad de plantear una propuesta mediática alternativa, al mar de prensa hegemónica que tenemos acá. El 80% de la prensa nacional es controlada por un grupo económico perteneciente a la familia Miró Quesada, radios televisión y periódicos, están controladas por los Miro Quesada. Esta es una de las 12 familias oligárquicas, llamadas en Perú «los 12 apóstoles”, que son los que manejan la economía y son uno de los poderes fácticos que existen en el país. Frente a eso, y la campaña brutal de mentiras, de odio, de calumnias, difamación malsana contra el proyecto histórico que representa Pedro Castillo, nos juntamos con un grupo de compañeros, periodistas, intelectuales, técnicos, profesionales para armar este proyecto de El Puka. También, lo que nosotros llamamos la Agencia andina de noticias del Bicentenario, que apunta a instalar una radio y una televisora digital para hacer transmisiones en vivo a través de las redes sociales de manera permanente. La idea básica es contrarrestar la influencia de la prensa derechista, que está desarrollando a todo viento lo que algunos denominan la guerra de cuarta generación. La guerra mediática que intenta instalar la oposición, favorables a los intereses mezquinos de la oligarquía vendepatria que busca atacar los puntos centrales y fundamentales del pensamiento popular y de cambio que existen acá en Perú. Esa es la razón por la cual nacemos y la importancia que tiene dar la batalla de ideas en el terreno comunicacional a estos medios que creen ser los únicos capaces de tener voz. Ante esta coyuntura queremos poner la verdad al lado de los pueblos, de los cambios, de un proyecto histórico y eso es una batalla potente contra esta agresión brutal mediática de la prensa denominada prensa basura.

-¿Por qué se llama El Puka y cual es la asiduidad de este nuevo medio?

-El Puka es quincenal, la semana que viene sale el segundo número. El Puka significa en quechua: “rojo”. Generalmente, los sectores reaccionarios, diciendo “rojo”, lo hacen de manera despectiva o peyorativa para nombrar a las personas que somos de izquierda. Acá se ha buscado satanizar a los comunistas, a los izquierdistas, hay un terruqueo desde los medios de comunicación. En cambio, nosotros nos reivindicamos como rojos, como izquierdistas, somos marxistas, somos bolivarianos ¿y qué? y vamos a enfrentar a esa prensa emputecida, esa prensa vil que busca embrutecer a la población peruana. Vamos a decir que sí somos izquierdistas, que sí militamos en la idea política partidaria y que no les tememos y que vamos a dar la batalla ideológica, por eso se llama rojo, rojo es el corazón del pueblo. Por otro lado, tiene una identidad con muchas tradiciones de lucha y libertades de nuestro pueblo. Va a salir también cada 15 días en estos primeros meses y en el próximo año se convierte en semanario apuntando a ser diario mucho más adelante, para poder seguir dando la batalla de las ideas y la batalla en el terreno de la guerra de cuarta generación que genera desde la prensa de derecha imperialista en la cual quieren apoderarse de nuestro pensamiento, de nuestras emociones y formas de pensar y tratar de orientar distorsionadamente la opinión pública. Ellos son los que insisten con el tema del “castrochavismo», con la finalidad de justificar más adelante un golpe de Estado, un zarpazo gorila, que es eso lo que están buscando desde los cuarteles muchos de ellos.

¿Qué balance haces de la gira de Pedro Castillo en Estados Unidos, sus dos discursos, el discurso de la OEA y el discurso en Naciones Unidas, los contactos con empresarios?

-En términos generales el balance es favorable. El discurso de la OEA fue aplaudido de pie por muchos presidentes de América Latina. Hay algunas cosas que ha puntualizado, el caso de oponerse a los bloqueos como ocurre con Venezuela bolivariana y contra la Cuba revolucionaria, que saludamos, y también ha hablado claro en cuanto a las características de este proyecto de Perú actual. Es un país gobernado por gobiernos corruptos desde hace 200 años, Nosotros tenemos la hipótesis que desde hace 200 años el Perú ha sido gobernado por organizaciones criminales que usaron la política como coartada para quedarse el dinero del estado. Por otro lado, ha demostrado al mundo que Perú es uno de los países con más profundas desigualdades en América Latina, y que tratará de superar esa situación con su gobierno. De allí que halla convocado a los intereses del capital privado empresario y extranjero, que no le teme pero si vienen aquí es respetando las acciones y las leyes de nuestro país, de este nuevo estado que se está pretendiendo construir. Así como también se respeten los estándares de la legislación laboral internacional y de la protección medioambiental. En términos generales hay un balance positivo, es importante que se haya mostrado el nuevo rostro del Perú, porque hay algunos tropiezos y mucha oposición de la derecha apátrida que tenemos acá. La actitud de Pedro saliendo del lugar, cuando el discurso de un fascista como Bolsonaro, creo que es bastante elocuente, asi como también la conversación con el presidente Nicolás Maduro que quiere ser distorsionada por la derecha, como que quiere apoyar a un dictador, cuando es un gobierno democráticamente elegido por una abrumadora mayoría en su país. Esto demuestra los avances importantes en los pequeños rescoldos. Por lo tanto, creo que hay avances importantes, pero hay muchas cosas por reformular y replantear.

Roger Taboada, director de "El Puka"

-Ha trascendido también que el premier Guido Bellido enfrentó al canciller y al vicecanciller peruano, fundamentalmente porque este último hizo una interpretación libre de lo que es la relación de política exterior entre Perú y Venezuela. ¿en que ha quedado eso?

-Aún eso está en el nivel de los medios, no hay mayores conocimientos de lo que ha pasado, sí debe quedar claro que la gente de la cancillería que encabeza Oscar Máurtua, son gente de derecha. Gente que ha estado impulsando al grupo de Lima, gente que reconoció a Guaidó. Gente que se arrodillaron al imperio y son gente que no tienen el más mínimo concepto de lo que significa la defensa de la patria. Para ellos, defender la patria es defender el gobierno de turno y defender los mandatos y estereotipos diplomáticos, para nosotros defender la patria es defender al pueblo, defender los bienes naturales, defender la riqueza nacional, la dignidad de un pueblo que quiere cambios del país para modificar la estructura socioeconómica. Para ellos lo patria es simplemente arrodillarse a los gringos, cumplir bien con el FMI, pagar puntualmente la deuda y oponerse a las demandas laborales de la gran mayoría del país y a las demandas sociales de la mayoría nacionales. Por eso es que Guido Bellido y el vicecanciller han sido inmediatamente replicados por la derecha diciendo que «desde el 5 de enero no hay gobierno en Venezuela», o que «Perú no reconoce a Maduro», cuando el propio presidente se ha reunido con Maduro en México para dar el una salida al problema migratorio del país. En Perú, en Migraciones, por influencia de Cancillería y de sus personajes nefastos, no quieren dar curso a la salida de los compatriotas venezolanos que quieren regresar a su país, se lo impiden, los amenazan, les dicen que si salen no van a poder volver en 15 años, pero muchos tienen esposas, familia, redes en Perú. Los amenazan, los chantajean y les cobran USD 1500 para poder salir, luego impiden que venga Conviasa, la empresa estatal venezolana, le impiden que aterrice en suelo peruano y que se abastesca de combustible para que pueda haber viajes humanitarios del pueblo venezolano. Eso es lo que está pasando y quien digita todo eso es la Cancillería. Vamos a publicar en El Puka un informe de todo el acoso que hay en Cancillería, por parte de todos los mafiosos que hay, con todos los diplomáticos cavernícolas que están dirigiendo la política exterior de Perú.

¿Que es lo que ha provocado que se haya quitado a Héctor Béjar, que era un canciller de lujo y luego se aceptara a Máurtua, que realmente es un canciller de Washington, qué presiones hay y por qué se hacen tantas concesiones al Gobierno?

-Mi apreciación personal es que hay mucha presión en el gobierno, acá en el Perú hay una izquierda que llamamos “caviar”, que el imperio o la oligarquía necesita, son gente que se enjuaga la boca con discursos progresistas y de izquierdas y en la práctica no cuestionan el modelo, no cuestiona a las transnacionales, no cuestiona los problemas fundamentales de la economía que tienen que ver con la explotación de los pueblos subdesarrollados. Pueden estar en contra del racismo, a favor de la no discriminación de la mujer, de la protección de los más débiles, de la protección de los derechos de la diversidad sexual, de las minorías indígenas, pero cuando tocamos el modelo, tocamos la deuda externa o las relaciones hegemónicas del imperio con nuestros pueblos, saltan o se hacen los locos y aprovechan cualquier coartada o cualquier pretexto con tal de saltarle a la yugular a los líderes sociales. Lo mismo ocurre con la derecha, que cuando el premier Guido Bellido asiste al Congreso donde hay una jauría extraordinaria y él sale prácticamente cortando orejas y rabos dando cuenta del 50% a su favor y nadie dijo nada. Pero al día siguiente ocultaron esto, como los asaltos a los locales de Perú Libre, a la casa de Vladimir Cerrón, secretario General de Perú Libre. Están buscando el quinto pie al gato con la finalidad de poder esconder los problemas fundamentales y poder erosionar la credibilidad de Pedro Castillo.

-¿Eso ocurre fuera del gobierno, pero y adentro del mismo?

-Parece que estos sectores de la derecha vendepatria tienen cómplices dentro del gobierno, que no quieren el cambio. En el caso de economía, lo digo a título personal, está Pedro Francke, que no representa los intereses de cambio del Perú, él mantiene una política económica neoliberal hasta hoy. Y como Francke hay un ministro del interior que salió a defender al Canciller, se trata de Juan Carrasco que está comprometido en la defensa de los grupos empresariales que asaltan las empresas azucareras del Perú. Juan Carrasco Millones, el cuestionado fiscal que no renunció antes de tiempo para asumir ese cargo. Nosotros vamos a denunciar estos hechos. Igual que el ministro de Justicia que es una persona que no se ha dedicado a limpiar el sector justicia, que es una de las instituciones más corruptas y podridas del sistema del país. Creo que tiene menos del 7% o 9% de aprobación de la ciudadanía, y en lugar de atacar la corrupción del Poder Judicial, se ha dedicado a atacar a Vladimir Cerrón y a Perú Libre, a decir que no es un gobierno de izquierda ni de derecha, sino que mira al centro. Me pregunto: ¿quién autorizó a este invitado a definir las características de un gobierno que no era de él, porque este es un invitado no más. Estos topos que tenemos en el gobierno aún, siguen causando problemas y son motivo de contradicciones que la derecha aprovecha para decir que en el gobierno hay caos y que por lo tanto Castillo debe irse. El objetivo no es sacar a Bellido, no es encarcelar a Cerrón, no es perseguir a Bermejo, no, el objetivo es sacar a Castillo. No se dan cuenta que están despertando las ambiciones de una agenda que cree que si sacan a Castillo van a asumir ellos, que si sale Bellido, ellos van a ocupar su lugar y quienes están en esa tarea, son los topos del sector de «izquierda progresista”, que están con las ONG, los blanquitos, los católicos,¡ de la universidad extranjera, que recaudan más de 2500 millones de dólares anuales, son un poder fáctico de Perú que no quiere que haya cambios estructurales en Perú. Son, sin duda, un factor disociador al interior del sector popular.

—Ese ministro de Justicia y “Derechos Humanos”, Aníbal Torres, es el hombre que impulsó el tema de incinerar los restos de Abimael Guzmán y hacer desaparecer sus cenizas…

-El tema de los restos de Abimael Guzmán es una bestialidad sin nombre, la ley dice que si un hombre o un personaje como él, muere, se entrega el cadáver a la familia y punto. la familia verá, si lo incinera o lo entierra. Pero aquí no. Han sacado una ley especial para incinerar y arrojar al mar las cenizas. Esa es una cosa tan brutal, que pinta la bestialidad mental ideológica de la derecha ¿Y quién ha hecho eso? Tenemos al ministro de interior y al ministro de Justicia. Acabamos de saber, esta es una segunda primicia que les damos, que además de la corrupción en cancillería, este señor Aníbal Torres estuvo vinculado al fujimontesinismo, tenemos la resolución y el decreto legislativo firmado por Fujimori y su entorno, donde lo nombran parte de la comisión de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde fueron asesinados más de 1500 profesores durante el fujimontesinismo en 1992/1993. Vamos a denunciar en el periódico y con razón, que este hombre fue enemigo de las posiciones de avanzada y revolucionarias de la gente de Perú Libre. Este es Aníbal Torres, vamos a desenmascarar a estos fujimontesinistas reciclados, a estos que están en el gobierno actual de Pedro Castillo.