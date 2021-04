Perú. "Con Pedro Castillo vamos a devolverle el poder al pueblo"

-Le quiero preguntar, ¿cómo y por qué se ha enrolado en esta batalla electoral en la que ha sido elegido congresista?



-Mi estimado Carlos, saludo a la patria grande y cada uno de los hermanos que hoy bregan por la conquista de los derechos de los pueblos excluidos, producto de la aplicación de manera bárbara del neoliberalismo en nuestros países. Nunca hemos estado ajenos a ello, por la aplicación más agresiva a través del gobierno de Fujimori y la constitución de 1993 que es la responsable del saqueo de los recursos naturales, de los contrato ley, de la desviación de nuestras empresas estratégicas de nuestro país. En este contexto, participé como candidato al Congreso de la República en Cusco, una de las regiones más importantes del Perú culturalmente y también en el tema histórico. Nuestra participación obedece también a la consolidación de nuestras bases. Soy parte de la dirección nacional, y vengo de la experiencia de dirigencia desde las aulas universitarias, donde hemos asumido la conducción de la Federación Universitaria de Cusco. Allí trabajamos de manera directa con las organizaciones sociales defendiendo los derechos de los estudiantes y los derechos de la población. Este escenario nos permite incorporarnos en el proceso de la inscripción y legalización del partido político Perú Libre desde 2015 y a partir de ello nos reafirmamos como dirigentes y responsables de manera consecuente y leal en el trabajo partidario militante para lograr cambios que siempre el pueblo ha esperado.



-Hablemos un poco del candidato Pedro Castillo Terrones. Como ya habrá visto, tanto en Perú como en América Latina, la campaña estigmatizadora dice que "fue sorpresivo su triunfo", que ha ganado "un ultraizquierdista amigo de Sendero Luminoso" y que "no tiene posibilidades de llegar a presidente". Me gustaría que defina quién es Pedro Castillo y por qué cree que tiene el apoyo de personas del ámbito rural, pero también tiene el apoyo de muchas y muchos habitantes de la Capital.



-En primer término, este es un trabajo que viene de muchos años. Nuestro partido político Pueblo Libre se define claramente como un partido de izquierda socialista. Esto obedece a que el partido ha desarrollado bases comprometidas y estructuradas a nivel de todas las regiones del país. Tuvimos una participación en la elección extraordinaria del 2000 donde tuvimos un primer resultado de medio millón de votos. Esa capacidad de organización, esa estructura, ese programa que tiene el partido que recoge a los pueblos excluidos y profundos de este país, ha logrado una combinación perfecta con un candidato presidencial que es Pedro Castillo Terrones. En esto queremos poner énfasis: Pedro Castillo Terrones es docente del magisterio que ha venido trabajando en una escuela de multigrado que enseña quinto y sexto grado. Aquí en Perú un docente multigrado es el último docente de manera geográfica, porque los docentes que trabajan en multigrado, están en los lugares y comunidades más alejadas, donde no hay posibilidades de tener aulas independientes, son aulas juntadas donde los niños tiene que tener las mayores dificultades para aprender. Pero, sin embargo, consideramos que esta característica es importante. Da cuenta de que hay más de 400 mil docentes de magisterio. Otra característica es que Pedro Castillo es un rondero, o sea, una persona que garantiza la tranquilidad de las familias. Entonces, garantiza que ninguna familia pueda ser fastidiada por malvivientes, es quien garantiza la tranquilidad, administra justicia hasta cierto punto. Pedro Castillo es un rondero, en su región en el norte del país, en la región Cajamarca, provincia Chota. Una tercera característica es el resultado de los bajos sueldos, el magisterio siempre complementa su trabajo, con otros trabajos. Los maestros se dedican al comercio o a otras actividades de diferente índole, Pedro Castillo, para tener mejores condiciones para la alimentación de su familia, además de ser docente es agricultor nato. Labra y produce la tierra. Por último, lo más importante, es un candidato que se preocupa por su familia y sus actividades cotidianas, pero es también maestro que tiene avance político e ideológico. Este avance ha hecho que sea dirigente nacional del magisterio. Ser dirigente implica anteponer a los intereses individuales, el interés colectivo y del conjunto de ciudadanos. Estas cuatro características son pilares y no las vamos a encontrar en los 17 candidatos que representan a la derecha. Por cierto, en todas las elecciones anteriores siempre nos han puesto dos candidatos a la derecha para que votemos por el menos malo. En esta ocasión, tenemos un candidato neto, que representa a las grandes mayorías. Estas condiciones han hecho que la población avance con mucho optimismo y seguridad a la vida republicana tras 200 años de corrupción, 200 años de saqueo de los recursos naturales, 200 años de discriminación, hoy tenemos el retorno del gran Tupac Amaru II, bajo la persona de nuestro hermano Pedro Castillo Terrones. Un hombre que no tiene ninguna deuda con la justicia. Hombre sencillo, entregado a la causa de nuestro pueblo, y como él con mucha claridad ha dicho, que no somos nosotros ningunos radicales, no somos terroristas, somos los que llevan esperanza, esa consecuencia, esa lealtad al pueblo y nosotros a esa aspiración de nuestro pueblo no vamos a renunciar en ningún momento. Vamos a luchar hasta la victoria y más allá.







-Hay un tema sustancial en lo que plantean Perú Libre y su actual liderazgo, y es el tema de la Constituyente. ¿Ustedes están dispuestos a dar esa batalla? ¿Contarán con apoyo parlamentario, sabiendo que muchos congresista no quieren oír hablar de ese tema?



-Lamentablemente, los anteriores parlamentarios han hecho un trabajo de espaldas al pueblo. Gracias a la Constitución fujimorista neoliberal, el pueblo ha perdido el poder que siempre debió tener. Ese poder lo tienen los partidos clásicos, de derecha, que hicieron lo que quisieron con el país. Pero aspiramos a un escenario nuevo, donde el pueblo organizado va a cumplir un papel importantísimo en el proceso de implementar una nueva Constitución política del estado. Vamos a trabajar con las organizaciones sociales. Le vamos a devolver el poder al pueblo. Porque el pueblo tiene que determinar absolutamente la marcha de nuestro país. Confiamos en el pueblo y el pueblo confía en nosotros. En ese camino, lo primero que vamos a hacer en la convocatoria a una referéndum, para que en ese referéndum el pueblo peruano pueda determinar si está de acuerdo o no con una Asamblea Constituyente. Posteriormente, convocatoria inmediata, en tiempo breve, a una Constituyente popular que va a estar conformada por un 40 porciento de constitucionalistas que represente a los partidos políticos, y por un 60 porciento, representando al pueblo peruano. Habrá una participación directa del pueblo, una participación de las organizaciones sociales, una participación directa de los gremios, de las universidades, pequeños y medianos empresarios y todas las líneas de los trabajadores tanto públicos como privados. Nos atrevemos a decir que después de 200 años va a haber grandes cambios en el país. Vamos a hacer que por votación popular se puedan elegir los miembros constitucionales, que los magistrados del poder judicial se elijan por asamblea y decisión popular, vamos hacer que el defensor del pueblo y otros órganos del pueblo sean elegidos por el pueblo. Para eso le vamos a devolver el poder al pueblo y que no quede como hasta ahora en manos de los partidos de derecha que han usurpado algo que le pertenece a las grandes mayorías.



-A usted no se le escapa que la derecha va a unirse alrededor de la candidatura de Keiko Fujimori, personaje siniestro para América Latina y mucho más aún para Perú, ¿cuáles son las alianzas posibles que puede tener la candidatura de Pedro Castillo?



-En primer lugar, nosotros apreciamos y vamos a ganar en primera línea las alianzas con las organizaciones sociales, los gremios, los productores, los campesinos, la alianza con trabajadores de los diferentes mercados, en realidad es una alianza plena con el pueblo. En segunda línea se conversará con los diferentes sectores políticos, sin embargo, en esa conversación no vamos a hipotecar al partido. No vamos a hipotecar al país, a los vecinos de la patria, no entraremos en la repartija de ministerios. De ser así, estaríamos repitiendo estas prácticas anteriores que repartieron el país como si fuera una torta. Nosotros comprendemos que no se puede reemplazar la conversación directa con el pueblo por una conversación con algunos líderes de partidos políticos. Eso termina en acuerdos que a la larga hacen daño grande e irreversible a los pueblos, a las organizaciones y a Perú en su integridad. Por eso la primera línea es la alianza con el pueblo. En segunda se conversará con las fuerzas políticas.



¿Cuál es la posición que tienen ustedes, con un tema álgido, que siempre sacude a Perú, que es el extractivismo, la mega minería, todo lo que significa la entrada de transnacionales a nuestros países con la idea del saqueo?



-En primera línea plantea la nacionalización del gas, la redacción de los contratos ley que son puntos importantes y tiene mucho asidero en la población y al mismo tiempo consideramos que es importantísimo recuperar las empresas estratégicas que tiene el país. Estas empresas estratégicas son de materia energética y otras están en el campo de la minería. Pero para tener un país desarrollado como el Perú, se requiere poner locomotoras al país, como ser la educación, para la cual vamos a asignar el 10% del PBI. Vamos a tener el tema de la salud y la agricultura sobre esta base, sobre estas locomotoras. Vamos a empezar, una vez que exista una educación de calidad en proceso, que tendamos a una economía industrializada, con una economía basada en el conocimiento, una economía acorde a estos tiempos y no quedarse en economía basada en el extractivismo y en la venta bruta de materias primas. Eso en el país ya es nocivo. sabemos muy bien que estas ventas, realmente, en el mercado internacional adquieren cuatro o cinco veces más el valor de sus costos con los que han sido comprados. Entonces tenemos bastante claro el horizonte hacia dónde vamos y qué requerimos para este país tan hermoso como es Perú



-Comenzó hablando de la Patria Grande, sería óptimo concluir esta entrevista, relatando qué avizora como política exterior en lo que hace al continente. Como usted bien sabe, el imperialismo norteamericano está avanzado de distintas maneras sobre nuestros pueblos, ¿cómo ven ustedes al Perú gobernado por Pedro Castillo, respecto de las relaciones en ese aspecto?



-Una vez asumida la conducción de la patria, Pedro Castillo Terrones, tiene que ser la punta de lanza de la unidad latinoamericana de los pueblos profundos. Consideramos que la unidad de los latinoamericanos tiene que ser la alternativa al Grupo de Lima, que han querido formar para poder seguir oprimiendo y condicionando a los países de la región. Una Latinoamérica independiente y soberana es nuestra aspiración. En este plano, Perú es estratégico. Una vez que asuma el pueblo la conducción en el Perú, se fortalecerá la patria grande, se fortalecerá Latinoamérica desde los pueblos profundos. Se fortalecerá la independencia y se fortalecerán sus relaciones. Hoy Perú está, prácticamente, como si fuera una neocolonia, conducida por Estados Unidos y manejada su economía por los organismos internacionales. Eso se tiene que acabar en Perú y terminar con la injerencia de los diferentes países y organismos internacionales a través de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG). Muchos partidos como el Partido Juntos por Perú donde participa Verónica Mendoza que dice ser de izquierda, pero no lo es, porque no tiene formación ideológica, no tiene formación de clase, y mucho menos tiene compromiso con la población, ha venido implementando y ha venido imponiendo la agenda de las ONGs que operan a nivel internacional. Nosotros deslindamos clarísimo cualquier asomo de estos sectores que responden a capitales de las transnacionales que operan en nuestros países.