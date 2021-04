Embajador de Palestina en Argentina: "Ha sido sistemática la política israelí de apropiarse de nuestras tierras"

Husni Abdel Wahed es embajador de Palestina en Argentina, y desde ese cargo brega permanentemente por hacer visibilizar la difícil situación que viene atravesando su pueblo. Amante de la paz y consecuente con defender la resistencia de las mujeres y hombres de la Palestina ocupada, el Embajador apunta a la estrecha relación de Estados Unidos e Israel en lo que hace a la obstaculización de una salida real para que Palestina vuelva a ser lo que era antes de la Naqba (Catástrofe) orquestada por el sionismo.

–Embajador, díganos, para refrescar la memoria de quienes nos leen: ¿qué es el Día de la tierra para los palestinos y palestinas?

-A pocos días de Semana Santa mis deseos sinceros para todos, salud, prosperidad y bienestar. Hay que recordar que el mundo celebra el día de la tierra y no es la misma fecha que la celebra el pueblo palestino. Es una conmemoración que tiene connotación diferente para Palestina. Para esto hay que hacer algo de memoria: en 1948 se crea el estado de Israel en el territorio palestino que ocupa. Para 1948 el pueblo palestino tenía el 94% de la tierra palestina, cuando se crea Israel ocupa el 78% de esa tierra. En 1967 Israel completa la ocupación del 100% de Palestina. Se trató siempre de una política sistemática, permanente y constante de Israel. La misma está basada en la confiscación continua de tierras palestinas. Esto tiene como consecuencia que hoy día en Israel, no en la Palestina que Israel ocupa, sino en Israel, la minoría palestina musulmana y cristiana constituye casi el 21% de la población. Esta minoría que es la propietaria autóctona de Palestina hoy apenas posee el 2% de la tierra. O sea, el 21% posee el 2% de la tierra. Dentro de su política de confiscar las tierras y demoler viviendas palestinas, el 30 de marzo de 1976 Israel había anunciado su decisión de confiscar 2100 hectáreas más de territorio palestino. La población convocó a una protesta contra la medida que amenazaba la existencia de esta población y restringió los medios de supervivencia de esta población. Lamentablemente, como es tradicional en la política israelí, esta propuesta fue reprimida a sangre y fuego y cayeron 7 ciudadanos palestinos asesinados por los israelíes. Desde entonces en esa fecha el pueblo palestino del mundo conmemora la memoria de estos palestinos caídos y conmemora simbólicamente esta fecha, y lo que significa esta fecha donde se renueva el compromiso con la patria y con la tierra. Se hacen actividades acordes a ello celebrando la vida, sembrando arboles de olivo y se renueva el compromiso con la madre tierra. Este año no es la excepción.



-En ese marco, la situación siempre ha sido grave, pero en la actualidad, a partir de la presión de Estados Unidos con su aliado Israel, la situación del pueblo palestino está pasando realmente por un momento difícil. No se ven posibilidades prontas ni ciertas de negociación y por otro lado esta política de expansión y construcción, de expropiación de tierras y creación de nuevos asentamientos se ha renovado, y parece ser que ahora Biden y antes Trump coinciden en la misma política, ¿cómo lo ven ustedes?



-Tiene toda la razón, con el paso del tiempo la situación se agrava cada vez más, es una política constante de todos los gobiernos israelíes, independientemente del tinte ideológico de cada uno de ellos. Ha sido una política sistemática de estado apropiarse de la tierra palestina y hacer desaparecer el nombre Palestina y su existencia en todas sus formas, incluyendo los seres humanos. Esto se ve agravado por las políticas que Estados Unidos, que sostiene al estado de Israel. Con la administración de Trump que ha intentado legitimar la ocupación contrariando el derecho internacional, las convenciones de Ginebra, las soluciones de los organismos multilaterales. Trump ha aprobado la ocupación de Palestina por parte de Israel empezando por Jerusalén, territorio de Palestina ocupada en el año 67. Con el «plan del siglo» han legitimado la decisión israelí de anexar más territorio palestino ocupado. Especialmente el Jordán, el Mar Muerto y los llamados asentamientos que ascienden a más del 31% del territorio de Cisjordania ocupada. Si lo sumamos a lo que ya habían anexado, hablamos de la mayor parte del territorio palestino. El objetivo es impedir cualquier solución basada en la solución de los dos estados. Para mí es un concepto engañoso hablar de solución de los dos estados, porque Israel ya ha cumplido 73 años como ocupante, no se trata de estados sino del Estado palestino que falta. La administración de Biden, a pesar de que había anunciado que restituiría la relaciones con Palestina, que estaría contra la anexión, hasta ahora no ha hecho ningún cambio o giro verdadero en la política de USA y al día de hoy se mantiene la mayoría de las decisiones que había implementado Trump. No pasa un día en que Israel no demuela una vivienda en Palestina, que no anexe territorio palestino, que confisque territorio, que amplíe asentamientos y que empiece la construcción de un nuevo proyecto. No pasa un día porque esta es la esencia del sionismo del estado de Israel, un estado expansionista, negacionista, de la existencia del pueblo palestino. La situación es grave, es preocupante y alarmante, y la comunidad internacional lamentablemente no actúa a la altura de las circunstancias y de lo que exige el derecho internacional.



-Las elecciones israelíes volvieron a dar la victoria a la ultraderecha. Parece mentira que el pueblo israelí no tenga conciencia de que están acelerando más políticas fascistoides respecto a la solución para los dos pueblos, y esta cerrazón afecta a los dos, más allá de la prepotencia de uno sobre el otro.



-Sí, a pesar de que puede sonar paradójico, la verdad es que la competencia en Israel es entre la derecha extremista y la derecha fascista, no hay una competencia entre centro o centroizquierda o izquierda y derecha, sino extrema derecha y derecha fascista. De hecho, en las cuatro elecciones los resultados han arrojado un resultado más o menos similar. La verdad es que el tamaño de representación de la extrema derecha y derecha fascista es más de lo que se dice en los medios de comunicación. Los medios hablan de opositores a Netanyahu y sus aliados, pero entre los opositores hay un sector que es más extremista de lo que se piensa y se suma a la extrema derecha que apoya a Netanyahu. Una vez más el estado de Israel, está consagrando una idea de la llamada «democracia israelí». La aparente «democracia israelí» que actualmente se centra en un personaje y le parece que los propios israelíes deberían en algún momento darse cuenta que están siendo secuestrados por una corriente política liderada por un solo personaje que es el Sr. Netanyahu. El tema de hoy es Netanyahu ni siquiera es Israel, pero a mí me parece que esto es una consecuencia natural de la esencia del sionismo, sus políticas y naturaleza. Por lo tanto, las consecuencias son lamentables para todos, especialmente para el pueblo palestino. Estas corrientes compiten por quien mata a más palestinos. Al final esto repercute negativamente en la misma sociedad israelí. Tanto extremismo y descarga de odio sobre el pueblo palestino, en algún momento tendrá consecuencias sobre la sociedad israelí.



-Le quería preguntar sobre la mujer palestina, ella es la defensora a ultranza de la tierra, de la vida, que ha defendido los olivos, la que permanece a pesar de la violencia, a pesar de las pérdidas de sus hijos e hijas. Esta semana vimos la noticia a 12 madres palestinas torturadas en las cárceles israelíes. Este régimen también quiere castigar a las mujeres por su lucha.



-Es bueno hablar de este tema, especialmente, en este mes de marzo, que para mi es el mes de la mujer y en este caso específico, de la mujer palestina. Es un mes feminista por excelencia empezando por el 8 de marzo, pasando por el 21 de marzo que es el Día de la madre palestina, finalizando en el Día de la tierra, la tierra madre del pueblo palestino. Es cierto que una de las características permanentes de la política israelí es ir contra la mujer palestina que tiene que luchar doble o tristemente enfrentando a muchos tabúes y también a la ocupación. También es el mes de nuestro poeta nacional Mahmud Darwish, del que conmemoramos su natalicio el 13 de marzo con la cultura palestina. Él define a la mujer palestina como la guardiana extrema de nuestro suelo y nuestra vida. La mujer palestina ha sido la guardiana de los valores del patrimonio, de pasado, presente y futuro de nuestro pueblo. No es un hecho aislado el caso de las 12 mujeres que mencionó que están siendo sometidas a torturas, en las cárceles, porque esto ha sido la mujer palestina. No hay que asociar la resistencia palestina, la poesía palestina de resistencia o cualquier tema de resistencia de la mujer palestina con la israelí, sino esto que se remonta a antes de la creación de Israel. Palestina siempre fue objeto de invasiones de fuerzas foráneas y siempre nuestro pueblo y sus mujeres fueron otro pilar en nuestra historia presente y futura.



-¿Cómo observa el tema de las próximas elecciones palestinas en este marco tan difícil que se da actualmente?



-Antes que nada, decir que celebramos que por fin podamos realizar las elecciones, ojalá que se puedan concretar. Me gustaría hacer referencia de que habría tres etapas de elecciones, que empiezan el 22 de mayo con las elecciones del Consejo Legislativo, la Autoridad Nacional de Palestina, en los territorios ocupados de la Franja de Gaza, Cisjordania incluido Jerusalén oriental. Esta es la primera fase del consejo legislativo. La segunda fase será el 31 de julio, habrá elecciones presidenciales también de la Autoridad Nacional Palestina, y finalmente el 31 de agosto habrá elecciones del Consejo Nacional Palestino.



-¿Cuál es la diferencia entre Consejo Nacional y Consejo Legislativo?



-El legislativo es solamente de la población palestina bajo ocupación israelí, la Frontera de Gaza, Cisjordania y Jerusalén oriental. El Consejo Nacional Palestino es el parlamento palestino tanto del territorio palestino ocupado como de la diáspora, los elegidos para el consejo legislativo pasan a formar parte del consejo nacional. Pero habrá que completar las elecciones en la diáspora para conformar el Consejo Nacional Palestino que es la autoridad mayor de Palestina, que es el consejo nacional, que es cuerpo de la OLP, Organización para la Liberación de Palestina, que es la institución madre de todas las instituciones palestinas incluida la institución nacional. Entonces, es un enorme desafío tanto a nivel interno como a nivel de ocupación israelí, porque Israel podría obstaculizar o impedir estas elecciones porque simplemente estamos bajo ocupación israelí. Se espera de estas elecciones que se renueve la legitimidad de las autoridades palestinas, y se espera que esto sea un elemento en la recuperación de la unidad de los palestinos tanto en Gaza, como en Cisjordania incluido Jerusalén Oriental. Si bien tenemos grandes esperanzas de que sea con éxito, como ha sido tradicionalmente con Palestina, de manera transparente y limpia, a la vez tenemos l temore que no llegue a completarse por diferentes elementos, tal vez por las políticas israelíes. Es importante destacar que este mito de que Israel es la única democracia en Medio Oriente, es una falacia. Palestina es demócrata. Las instituciones palestinas viven el proceso democrático, siempre y cuando se pueda, porque vivimos en condiciones anormales, bajo ocupación, y por eso no es algo que podamos realizar de forma normal.



-Embajador le agradecemos la deferencia de prestarse a esta entrevista. Todo nuestro deseo de que este Día de la tierra sea en paz y que realmente no haya más víctimas de las que hay. Realmente, el pueblo palestino merece homenajear la tierra sin que esto cueste la vida de ningún hombre, mujer o niño palestino.



-Quiero reiterar su abrazo fraterno a toda la audiencia y desear feliz Semana Santa, que sea un momento en que la humanidad tenga conciencia de los riesgos que amenazan a la totalidad. Esta pandemia no ha perdonado a nadie, pero lamentable el manejo y tratamiento de esta pandemia ha sido deficiente y ha demostrado un problema real de las grandes potencias que son capaces de crear armas nucleares capaces de destruir 10 planetas tierras, pero han sido incapaces de enfrentarse a este desafío que es un virus. Ojalá todos tengamos conciencia del peligro que amenaza a la humanidad, y recordar a los pueblos que sufren, no solo los palestinos, sino todos los pueblos. Ojalá que el futuro sea mejor para toda la humanidad.