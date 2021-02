Ecuador: Clima de victoria correísta en primera vuelta

Abogado especialista en Derecho Penal, Fausto Jarrín es uno de los hombres claves del correísmo representado en las elecciones de este domingo 7 de febrero por la fórmula de Andrés Arauz y Carlos Rabascal. Jarrín es además el abogado de Rafael Correa y ahora va como candidato a la Asamblea por el distrito de la provincia de Pichincha.

- ¿Cómo evalúa la campaña electoral después de los muchos palos en la rueda del actual gobierno contra la fórmula correísta de Arauz-Rabascal?

-Desde lo institucional y oficial, ha sido una campaña escabrosa llena de atropellos y con tintes dictatoriales incluso. Prohibieron todo lo que tenga que ver con Rafael Correa en los spots, nos prohibieron el uso de la imagen en papelería y material de difusión. Es digno de estudio la forma en que la oficialidad y el estado se tomó esta candidatura. Sin embargo, la reacción ciudadana fue muy distinta, la gente, el pueblo, están realmente angustiados, azotados por la pandemia y la insolencia del gobierno. En cada paso que dimos, hay aire de renovación y esperanza, también vimos desbordes de alegría, lo que parece difícil de encontrar en esta situación. Es algo profundo en la gente lo que significa Rafael Correa y los 10 años de la Revolución Ciudadana. También, lo que significa Andrés Arauz para la renovación de estos cuatro años. Hemos pasado por momentos agridulces sí, no logramos contener la pandemia, Ecuador entra en segunda ola sin salir de la primera y sin embargo insisto hay esperanza y alegría a en la gente lista para desbocar la esperanza en las urnas.

-El candidato Andrés Arauz insistió en varias declaraciones que de ganar esta elección desconocería y renegociaría los acuerdos firmados por Lenin Moreno con el FMI. ¿Cuál es su opinión sobre tan álgido tema?

-A propósito del FMI tuvimos esta experiencia con Rafael Correa, él recibió un país devastado, pocos años después de la crisis bancaria del 99 que prácticamente quebró al país. Justamente, por las políticas neoliberales de los que hoy asesoran a Lenin Moreno, entre ellos el candidato Guillermo Lasso. Ya no sería la primera vez que tenemos que sentarnos en una mesa de negociación con los multilaterales y con los organismos financieros internacionales. El gobierno de Andrés Arauz tiene que convocar a quienes representan al FMI en Latinoamérica y redefinir los términos del acuerdo de negociación. No vamos permitir más políticas de ajustes, porque conocemos los resultados, conocemos que eso va siempre en detrimento del pueblo, de los que más necesitan. Como dijo Andrés Arauz si el FMI quiere arrimar el hombro a los ecuatorianos para salir de la crisis y reactivar la economía de los ciudadanos, será bienvenido, pero si insiste en políticas de ajuste y recetas famosas que sabemos dónde desembocan tendremos que decirle "basta, no más" y la Asamblea General será un puntapié para frenar estos acuerdos abusivos a los que nos tienen acostumbrados los multilateralismos y el FMI.

-Hay un tema que se repite cuando uno habla de Ecuador, ¿por qué no se puede salir de la dolarización?

-Es un tema complejo, si bien es cierto, resta un sinnúmero de herramientas al sector financiero y a la economía del país. En estos años cuando tuvimos dificultades, como el terremoto de 2016, realmente nos vimos en la situación que tener una moneda dura y palear la inflación nos ha facilitado las cosas. Varios sectores de la economía ecuatoriana, incluso los más populares, aunque pueda sonar un poco difícil de comprender, han logrado apego al manejo del dólar y se sienten cómodos. Poner en riesgo esas certezas y la solidez de la moneda dura, es una medida que por ahora no tiene asidero en las políticas de Andrés Arauz. Hay asuntos que se tienen que definir, porque un país debe fortalecer su soberanía y la capacidad de movimiento dentro de los esquemas financieros. Siempre seremos un país en situación más difícil que nuestros vecinos, Perú, Colombia tiene dificultades, devalúan y continúan, nosotros no tenemos esa posibilidad de devaluar. El dólar nos ha traído complicaciones, pero nos ha aliviado problemas. Ahora lo que necesita el país, incluso para acceder a los esquemas de crédito internacional, es esa confianza. La dolarización es un asunto forzado, pero no la vamos a tocar.

-Tras una victoria de lo que ustedes están representando, hay que agregar la esperanza de que Ecuador se instale con fuerza en América Latina a partir de las legaciones que había gestado la Revolución Ciudadana con los países latinoamericano

-No dudo de eso, Andrés Arauz es un internacionalista, es un soñador de la Patria Grande. Quienes hemos vivido y respetamos el legado de Rafael Corea y su sueño de una Latinoamérica unida, vamos a luchar siempre por llegar a ese sueño. Es la única forma, de que como un gran continente nos empecemos a defender de los atropellos y abusos de las potencias. Cualquier potencia que sea. Ahora, con el tema de la salud, vemos como las potencias llenan sus arcas de vacunas y a los países pequeños como el Ecuador, nos dejan simplemente las sobras: Nosotros al menos tenemos amigos como Argentina que ha extendido su mano para poder sostener un programa integral de vacunación. Pero de no ser así, hubiéramos tenido que ir a mendigar por una serie de vacunas, siendo eso una vergüenza en función del gobierno que hoy tenemos los ecuatorianos

- ¿Qué va a pasar con Rafael Correa luego del triunfo de ustedes?

- La función judicial y los medios de comunicación son los actores principales de la persecución de Rafael Correa y esto ha afectado en muchas ocasiones y se ha financiado desde el gobierno central. En el momento en el que gobierno central trabaje para los ecuatorianos y deje de financiar a los medios de comunicación corporativos del país para linchar mediáticamente, estoy absolutamente convencido que Rafael Correa podrá tener un juicio justo. No se pide otra cosa. Podremos recuperar su honra que ha sido tan afectada a partir de un juicio de revisión extraordinaria, que aún está pendiente. Creo que esto una vez que los jueces vean eliminada la extorción, de la que venían siendo objeto, van a poder resolver en derecho, porque no se pide más, y podrán juzgar la inocencia de Rafael Correa, Jorge Glas y los otros que han sido acusados con pruebas forzadas y con linchamientos mediáticos en estos cuatro​años.

- Unos de los temas que el gobierno de la Revolución Ciudadana le trajo sinsabores fue sus conflictivas relaciones con el movimiento indígena. con la CONAIE, organización que fue importante para el levantamiento popular contra el FMI. ¿Cómo ven la posibilidad de recrear nuevas relaciones con el movimiento indígena y los trabajadores?

- El movimiento indígena no se siente actualmente representado por sus cabezas. La CONAIE camina con otro rumbo del de Pachakutik, que es otro brazo del movimiento indígena. Ellos proponen un candidato neoliberal (Carlos Pérez), que no se define ni por etnia, cambia su nombre y se relaciona con los banqueros. El apoyo que tiene el candidato de Pachakutik está más relacionado con sectores del mestizaje que sectores indígenas. La base indígena apoya Andrés Arauz. Con el sector de los trabajadores tenemos una gran relación, con todos los que han sido víctimas de los atropellos de este gobierno y que han sido expulsados por las empresas públicas, que fueron ilegalmente eliminadas para ponerlas en manos de los privados. Tenemos una gran relación con todos los sectores explotados y atacados con la mal llamada Ley Humanitaria. Las organizaciones gremiales están dispuestas, hay errores que no se cometerán, la amplitud con la que manejaremos la relación con los sindicatos debe ser absoluta y de esta manera, sin lugar a dudas, la base que es el pueblo, va a adherir a esta posición que es la única que ha demostrado respeto y dignidad. Sabemos muy bien que tenemos que trabajar juntos por sacar adelante a Ecuador.

-Usted como experto en derecho y justicia penal, ¿cree que habrá justicia para quienes han sufrido los atropellos del gobierno de Lenin Moreno? Me refiero a lxs detenidxs, torturadxs y asesinadxs, ¿ustedes tienen la idea de que van tratar de acabar con la impunidad en este sentido?

-No tengo duda, una de la propuesta es la de fiscalización y creación de comisiones generales que tengan que evaluar la verdad sobre la pandemia y el respectivo uso de la justicia. El Gobierno tiene que abrirle la puerta a todas las víctimas. Si el 80% somos los vinculados a la revolución ciudadana, también habrá sectores como el indígena, como el de los médicos, los estudiantes que han sido perseguidos y atropelladas sus garantías y también tendremos que responder. La única manera de devolverle al pueblo la tranquilidad, la paz, es decirle la verdad al país y hacer justicia, es defender a todos. Esa es mi postura y la del gobierno que se iniciará el 24 de mayo con Arauz a la cabeza

- ¿Cuál es el rol de la mujer en esta cruzada contra Lenin Moreno y el neoliberalismo en Ecuador?

-La mujer y el feminismo están absolutamente, representadas y tienen espacio gigante en las propuestas de la Revolución Cuidadana. No solo porque fueron actrices principales, en la defensa de la autonomía de las universidades, sino de la autodeterminación, también fueron víctimas directas de un país que les quitó todos los recursos a los programas de protección a la violencia hacia la mujer. Siempre hay feminismos con otras posturas, pero la gran mayoría, aquellas madres que se vieron en la necesidad de elegir a cuál de sus hijos darle la posibilidad de estudiar por la falta de conectividad, aquellas madres solteras y jóvenes que fueron despedidas de sus trabajos sin indemnización ni protección estatal, usando la mal llamada Ley Humanitaria que este gobierno puso en plena pandemia, han sido protagonistas principales en la lucha. Basta ver las calles, se llenan de mujeres, de ilusiones y de esa lucha que nos compromete a todo, es de ellas. Andrés Arauz seguramente sea el candidato con mayor apoyo femenino, porque las mujeres creen en las posibilidades de un cambio. Además, las opciones del otro lado, basta escucharlas en las intervenciones y las redes sociales, son agrupaciones neoliberales, misóginos, machistas. La mujer de Ecuador tiene claro su rol, su lucha y la necesidad de sumar a los sectores progresistas sus derechos negados durante tanto tiempo

- ¿Se gana en primera vuelta?

Creo que sí, vamos a vencer el domingo, vamos a tener que salir a defender nuestros votos, creo que la arremetida popular contra el neoliberalismo no tiene freno. Creo que los resultados serán beneficiosos, mucho más de lo que se espera.

- ¿A qué hora cree que se van a tener resultados seguros?

-Alrededor de la medianoche del domingo, no podemos confiar en un Consejo Nacional Electoral que ha vapuleado los votos durante tantos años. Esto no solo es producto de la mala fe sino también de la incompetencia y mediocridad. Quisiera decirte que vamos a tener un resultado a las ocho de la noche, pero no va a ser así, no confío en la capacidad técnica del Consejo Electoral. Estaremos en las calles para defender los votos y la voluntad popular.