Bolivia. Una elección con vaticinios preocupantes

Este domingo se realizarán las elecciones subnacionales donde se elegirán gobernadores y alcaldes en todo el país. La votación ha despertado expectativa porque es la primera que se realiza después del triunfo del binomio Lucho Arce y David Choquehuanca. Para hablar de este tema y auscultar como ha sido la campaña electoral hablamos con el periodista, escritor e historiador Antonio Abal.

-Lo que te puedo señalar es que ha habido gran despliegue de propaganda de dos candidatos en dos municipios. Me refiero al candidato a alcalde de Cochabamba Manfred Reyes Villa y a Iván Arias de la ciudad de La Paz. Esto se ha dado a contrapunto de las movilizaciones del Movimiento al Socialismo (MAS) que tiene una presencia nacional y todo lo demás. Pero estas particularidades de Cochabamba y La Paz tienen que ver con las grandes inversiones de dinero que se están realizando y el lugar que tienen en las encuestas. No vamos a hacer juicios de valor sobre las encuestas, pero las vamos a tomar como fotografía que nos dibujan el panorama. Decir también que hubo sorpresas: el Tribunal Supremo Electoral acaba de habilitar nuevamente a Manfred Reyes Villa en Cochabamba y al médico Luis Larrea en la ciudad de La Paz. Lo de Larrea no tiene mayor significación, pero sí el de Reyes Villa en Cochabamba. La gente se pregunta “no puede ser, están jugando con nosotros”. Lo deshabitan y después de tres días lo vuelven a habilitar. Algo está pasando”. Y es verdad. Algo está pasando porque no puede ser que no se aplique la Constitución. Es ilógico que alguien que vive en un municipio no puede ir de candidato a otro. Es tan simple como esto. No sé cómo se habrán justificado, porque no explican cuando toman estas decisiones y de alguna manera, crean incertidumbre en la población. Esto genera desconfianza a las instituciones en Bolivia. Por otra parte, el cierre de campaña fue suspendido por la tragedia de la Universidad Pública de El Alto, donde 7 jóvenes murieron al precipitarse de un ato piso debido a una aglomeración de estudiantes y al ceder una de las barandas. Esto provocó, en gesto de solidaridad, que se clausuraran los cierres de campaña.

-Hablemos un poco, más allá de las encuestas, sobre qué apoyo real tiene el derechista Manfred Reyes Villa en Cochabamba.

-Cochabamba es una ciudad que tiene una clase descendiente de los viejos terratenientes del agro en Bolivia, hay una herencia que se ha transmitido, y tienen un odio histórico hacia “lo campesino”. Porque para ellos el campesino era el que le quitó las tierras al abuelo, tú sabes cómo se construyen estos imaginarios. Eso se manifestó muchas veces. En Cochabamba, en la confrontación de 2008 Manfred Reyes Villa fue el actor principal de la confrontación de campesinos que vinieron a marchar a la ciudad y se encontraron con los jóvenes de zona norte, armados de bates de béisbol con clavos. Fue un hecho muy impresionante. Las fotografías circularon a nivel mundial. Fue una guerra prehistórica, a golpes de macana (cachiporras). Esa clase que ha apoyado el golpe de noviembre ha dado apoyo muy fuerte a Reyes Villa, siempre tuvieron esa idea colonial. Es la clase que desde hace unos 5 años tiene peso en la elección de alcalde. Entonces, en Cochabamba hay historia larga, pero él es articulador de la derecha política y este sentimiento clasista tiene posibilidades de ganar allá. Según las encuestas está primero. Es notorio el despliegue que tiene la comunicación. El despliegue de propaganda es tremendo. Está la ciudad empapelada con sus emblemas y sus fotografías, han conseguido lugares en edificios y alquilaron casas para que funcionen sus lugares de campaña; quiso sembrar presencia en la zona sur, pero no ha podido, lo echaron. Pero ha tenido presencia física a través de estas casas de campaña. En las encuentras, por más que tenga sesgos, si le preguntas al taxista a los comerciantes, te dicen que “el bombón” tiene que volver. Ese es su nombre carismático “El bombón”. O sea, Reyes Villa tiene las posibilidades de ganar esta alcaldía clave.

¿Y en La Paz cómo está la situación?

-Está muy peleada la cosa, porque el candato Iván Arias tiene ahora el mismo perfil que Manfred Reyes Villa, logró articular a la derecha política y además viene del mundo de las ONGs, de hacer trabajo en la cooperación internacional, tiene todo ese aparataje que lo ha venido ayudando. Además, hizo una especie de arreglo con el actual alcalde de La Paz porque un 50% lo apoya abiertamente y el otro 50% apoya al candidato del partido del actual alcalde. Hizo una estrategia a través de unas grandes caminatas en la ciudad y gran despliegue mediático. Él es comunicador entonces sabe cómo manejar el tema de la comunicación pública, aunque en estos días están surgiendo denuncias de su paso por el ministerio. Sobre todo, temáticas de acoso a compañeras que han desarrollado trabajos en instituciones, todo esta documentado, pero no es sorpresa para nadie, ya se conocía ese perfil del candidato.

-¿El hijo de Quispe no tiene posibilidades?

-No ha podido remontar, porque las cifras que tenía Felipe Quispe eran tremendas, no había candidato que pudiera igualarlas. Pero cuando falleció y el hijo se hizo cargo de la representación no pudo aproximarse siquiera a tener una cifra cercana a la que tenía su padre.

¿Qué pasa con Eva Copa del Alto?

Eva Copa está consolidada, pese a la guerra desigual que se ha desatado. Incluso los sucesos en la universidad pública del Alto, se han usado para una guerra sucia, diciendo que ella estaba involucrada en la reunión. Pese a todo eso, mantiene un gran apoyo y es el único caso de una candidata que ha partido ganando y ha ido incrementando la preferencia de los votos.

-Por el escenario que pintas en Cochabamba, La Paz y al Alto, al MAS no le va tan bien en esta elección. Pareciera que la idea de Evo, de unir a todo el mundo no ha dado el resultado esperado.

-Hay muchos problemas, hay fracciones. Es el caso de departamentos pequeños, donde hay declaraciones abiertas de personas que dicen que esta vez no van a votar por el MAS; es el “voto castigo”, donde votan en contra del candidato propio. Eso que dices es clave, porque si el MAS pierde los municipios de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz tenemos un país ingobernable. Y le añadimos el bloque sur, como Chuquisaca, donde el gobernador no sería del MAS, el alcalde tampoco, en Tarija también pasa esto. Entonces, estamos hablando algo muy parecido al avance de la Medialuna a La Paz como proyecto político, es ese el tema de fondo. Sobre eso trabajan 24 horas al día.

-Queda demostrado nuevamente que lo que no se gana en la calle o en las rutas, y sí se logra en las urnas puede ser bastante efímero. Se puede perder pocos meses después, no solo por el voto sino porque este tipo de democracias están llenas de trampas y emboscadas. Amén de los enormes errores que cometen ciertas dirigencias .

-Hubo varias sugerencias, te hablo de Cochabamba, hubo reuniones de células, de profesionales, de barrios, donde se sugirió cambiar la estrategia. Es decir, se aceptan los candidatos, no hay vuelta que darle, pero hay que cambiar la estrategia. No es un tiempo normal para hacer campaña electoral ofreciendo cosas y midiendo quién ofrece más o quién va a construir el puente más grande, sino que hay que sostener el discurso de recuperar la democracia y aniquilar a la derecha que es lo que se había hecho en agosto. Estas recomendaciones no cuajaron o no hubieron odios receptivos, como dijo el Che, y se quedó por ahí, como una buena intención.