Mueren al menos dos palestinos tras bombardeo de Israel en Gaza

Un mínimo de dos palestinos han fallecido producto del ataque aéreo realizado por las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF, por su sigla en inglés) sobre la Franja de Gaza, comunicó este sábado el Ministerio de Sanidad de Palestina.

Sobre las 03H45 (01H45 GMT) de la madrugada de este sábado tres ataques aéreos israelíes impactaron en el norte, centro y sur de Gaza.

A short while ago, a projectile was fired at Israel from the Gaza Strip. Sirens sounded in the Sha'ar HaNegev Regional Council and the city of Sderot. The projectile hit the city of Sderot, where approx 25,000 Israeli civilians live