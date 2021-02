2021: Elecciones en Ecuador

La desestabilización política, económica y social en la región latinoamericana en nuestros días es alentada para legitimar golpes de Estado. Tal como fue en el caso de Bolivia en noviembre de 2019, por el Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro. Triste personaje que aliado a las derechas regionales parece apuntarse nuevamente en el caso de Ecuador para evitar y obstruir el triunfo del candidato de la coalición Unión por la Esperanza (UNES). Recordemos que Andrés Arauz, fue ministro de Economía en el gobierno del ex presidente Rafael Correa y figura con las mayores probabilidades de obtener la presidencia de ese país sudamericano.

En las elecciones del 7 de febrero de 2021, a las que están convocados más de 13 millones de ciudadanos ecuatorianos, se disputan tanto la presidencia como la elección de los representantes al Parlamento Andino y 137 Asambleístas para el mismo período 2021–2025. En esos comicios figuran 16 aspirantes a ocupar el Palacio de Corondelet: Andrés Arauz (Unión por la Esperanza), Lucio Gutiérrez (Partido Sociedad Patriótica), Gerson Almeida (Ecuatoriano Unido), Isidro Romero (Partido Avanza), Carlos Sagnay (Partido Fuerza), Ximena Peña (Alianza País), Xavier Hervas (Izquierda Democrática), Pedro Freile (Movimiento Amigo), César Montúfar (Alianza Honestidad), Yaku Pérez (Pachakutik), Giovanny Andrade (Unión Ecuatoriana), Gustavo Larrea (Democracia Sí), Guillermo Lasso (Alianza CREO-PSC), Guillermo Celi (Partido SUMA), Juan Velasco (Movimiento Construye) y Paúl Carrasco (Juntos Podemos).

En los más recientes comicios realizados en Bolivia en 2019, Luis Almagro y la Secretaría General de la OEA, también operaron junto con las derechas bolivianas para evitar el triunfo del Movimiento al Socialismo (MAS). Sin embargo, finalmente ganó el candidato de las izquierdas, victoria que fue inobjetable por el gran respaldo de la mayoría de los ciudadanos del Estado Plurinacional de Bolivia, pese a la guerra sucia que contra Luis Alberto Arce Catacora impulsaron los partidos de las derechas bolivianas y sus aliados externos como Almagro y el gobierno estadounidense de Donald Trump.

Ahora contra el candidato más popular de Ecuador, el correísta Andrés Arauz, hay también toda una campaña para impedir su triunfo. Tal como el mismo ex presidente Rafael Correa lo ha denunciado: “Lenín Moreno sabe que no tendrá donde esconderse, es de las peores basuras que ha parido nuestra América y ya fue a marcar tarjeta con Almagro en la OEA, probablemente para pedir permiso para suspender elecciones o cualquier cosa. Seguramente para pedir refugio allá, porque si pierde las elecciones sabe muy bien que no tendrá donde esconderse por la represión, el saqueo y porque el corrupto siempre fue él”.



Incluso en ese tono de afirmaciones, el mismo ex mandatario sudamericano que ha tenido que vivir en el exilio producto de las traiciones y persecución del actual mandatario ecuatoriano: “Lenín Moreno terminará preso si la justicia así lo dictamina, pero puedo asegurar que es un corrupto. Solo por traición a la Patria, por autorizar la entrada de la policía británica a nuestra Embajada y vender a Assange por 30 monedas”.

Pensemos que hace poco había dos ex presidentes en el exilio Evo Morales de Bolivia, que tras la gran derrota de las derechas bolivianas pudo regresar del exilio argentino y mexicano. En tanto que Correa ha continuado en el exilio impuesto por Lenin Moreno. Personaje que tras ganar las elecciones de su país de 2017 apoyado por el mismo partido del correísmo, Alianza País, decidió traicionar ya en el poder a su antecesor y plegarse a las políticas neoliberales todavía impulsadas por los gobiernos neoconservadores de Colombia, Chile, Perú y Brasil. A la par de ejercer una brutal persecución que ejerció “Lenin el malo”, y que se desarrolló contra sus antiguos camaradas teniendo algunos de ellos que buscar el camino del exilio. Rafael Correa se refugió en Bélgica y Ricardo Patiño el ex canciller de Ecuador en México. De la misma manera que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, le brindó asilo a Gabriela Rivadeneira, ex presidenta de la Asamblea Nacional de la República del Ecuador (2013-2017), tras asilarse en la Embajada de México en Quito por la persecución del gobierno de Moreno (“Crisis en Ecuador: quién es Gabriela Rivadeneira, la destacada figura del ‘correísmo’ que pidió refugio a México”,https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-50036804).

A la serie de campañas sucias contra Andrés Arauz, también se han sumado diversos medios de información, destacando la ultraderechista revista colombiana Semana, que divulgó una serie de fakenews (noticias falsas) al afirmar que la guerrilla colombiana (Ejército de Liberación Nacional) estaba financiando la campaña del más popular candidato a la presidencia ecuatoriana. Incluso promoviendo un video donde se le hace una “objetiva” entrevista a Lenin Moreno donde el propósito principal y subliminal es descalificar a la UNES, Arauz y a Correa.

Pero lo que se puede inferir que todas estas campañas de las derechas latinoamericanas en su guerra sucia de propaganda anti Andrés Arauz y contra los candidatos de la UNES, es para impedir su virtual triunfo. Todo esto pone de manifiesto el claro temor de los sectores derechistas ecuatorianos que ven cada vez más cercana su derrota y el nuevo triunfo de las fuerzas progresistas en Ecuador. Situación muy semejante a las campañas que las fuerzas neoconservadoras lanzaron en las elecciones de México y Argentina en 2018 contra Andrés Manuel López Obrador y Alberto Fernández, candidatos progresistas que resultaron ganadores como también aconteció con el triunfo arrollador de Luis Arce Catacora en Bolivia en 2020.

De ahí que las derechas ecuatorianas sin querer queriendo, han tenido que hacer lo que apunta el refrán para que no sea una sorpresa su nueva derrota: “Cuando las barbas de tu vecino veas cortar, pon las tuyas a remojar”.