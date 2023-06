Los aspirantes a la coordinación de la 4T

El 2 de junio de 2024 se realizarán elecciones en los Estados Unidos Mexicanos. Serán uno de los comicios en los que se disputarán distintos cargos como la renovación de la Cámara de Diputados y la del Senado de la República. Pero también incluirán la elección de distintos cargos en diversas gubernaturas de la Federación, así como en municipios y alcaldías. Sin embargo, la elección más relevante será la de votar por el próximo presidente. Para llegar a esa fecha electoral faltan varios meses.

Sin duda el principal cargo en disputa es la elección del presidente del país. Para esos comicios casi falta un año. Pero desde estos días de finales del mes de junio el actual partido en el poder, es el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), quien en su alianza con otras dos entidades partidarias como el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) están por decidir quién será su candidato para aspirar a suceder en la silla presidencial a Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

De acuerdo al sistema electoral mexicano, por el momento no pueden adelantarse el nombramiento de las candidaturas. Estas tienen que esperar hasta el mes de septiembre. Por ello la alianza de MORENA, PT y PVEM designará por medio de encuestas a lo que ellos han llamado el aspirante a coordinar los comités de defensa de la llamada Cuarta Transformación (4T). En los hechos quien resulte con base a esas mediciones y ocupe el primer lugar, será realmente el candidato presidencial para el 2024. Aunque formalmente no se le nombrará todavía como tal. Es decir, como candidato o candidata oficial. Se respetará formalmente los tiempos electorales establecidos por el Instituto Nacional Electoral (INE).

De tal forma que entre el 19 de junio y el 27 de agosto de este año de 2023, esos seis aspirantes realizarán una campaña en la que, para no violentar formalmente el proceso electoral rígidamente establecido por el INE, implicará que esa media docena de aspirantes no podrán hacer debates públicos. Asimismo, tampoco realizarán “entrevistas a medios adversarios de la 4T o partidarios del Viejo Régimen”. De igual manera, aquellos políticos que ocupen un cargo como el de ser “gobernadores, alcaldes, legisladores y funcionarios federales no pueden manifestar públicamente sus preferencias”. Es decir, parecería una especie de situación surrealista al estilo de las películas de Luis Buñuel, el director de esa gran cinta de “Los olvidados”.

Las encuestas de esa alianza de partidos (Morena, PT y PVEM) identificados como el bloque de centro-izquierda, han fijado un calendario para la realización de las encuestas. Las fechas establecidas serán del 28 de agosto al 3 de septiembre. Morena que es el partido hegemónico de ese bloque de la centro-izquierda mexicana a través de su “Comisión de Encuestas”, ha establecido que habrá “una encuesta principal y cuatro encuestas subordinadas de control y ratificación de datos de la encuesta principal”. Un elemento central de la estrategia electoral de ese bloque, es que la encuesta se realizará en todo el país y también estará abierta a toda la población. Desde la perspectiva política ese sondeo involucrará a diversos y múltiples actores de la sociedad nacional. Un pregunta clave de dicho sondeo será: “¿a quién prefiere como candidato/a?”. El ganador de esa encuesta se convertirá automáticamente en el coordinador de los comités de defensa de la 4T.

Así, en el calendario de esos sondeos entre el 4 y 5 de septiembre se procesarán los datos disponibles y el miércoles 6 de septiembre se dará el resultado del triunfador. En la lógica de ese bloque de fuerzas, quienes no resulten triunfadores como candidato a la presidencia pero hayan quedado en segundo, tercero y cuarto lugar “podrán optar a la coordinación del partido en la Cámara de Senadores y Diputados, o un lugar en el Gabinete de la candidatura electa. Aquellos que queden en quinto y sexto puesto tendrán garantizada su candidatura a legisladores plurinominales”.

En el fondo lo que se busca es una unidad monolítica de las fuerzas de ese bloque de centro-izquierda en un contexto donde los contingentes de las mismas izquierdas en nuestra América tienden históricamente a escindirse. Incluso llevan por esas escisiones a perder la posibilidad de un triunfo electoral. Tal como ocurrió en las elecciones de Ecuador donde triunfaron las derechas encabezadas por el actual presidente Guillermo Lasso en la elección del 11 de abril de 2021 (segunda vuelta, 52.36%). Ahí en ese país andino la izquierda ecuatoriana llegó dividida y estuvo representada en la primera vuelta con tres candidatos: Andrés Arauz (32.72%), Yaku Pérez (19.39%) y Xavier Hervas (15.68%).

De ahí que asimilando esas experiencias latinoamericanas e imprimiéndole continuidad a la permanencia de la centro-izquierda en el gobierno en México, se busque en el actual periodo de re-acumulación de fuerzas, generar una libre competencia donde el pueblo decida con su opinión, como lo ha anunciado AMLO, a su sucesor. Los seis aspirantes para coordinar a la 4T se identifican por tener cuatro dirigentes del propio Morena, uno del PT y otro del PVEM. La cuarteta de aspirantes morenistas ya han renunciado o solicitado licencia a sus cargos. Dentro de esos aspirantes a coordinador de la 4T figuran: Claudia Sheimbaun Pardo, quien es una destacada investigadora universitaria del Instituto de Ingeniería (II) de la UNAM, ex dirigente estudiantil y recientemente Jefa de Gobierno de la Ciudad de México. Marcelo Ebrad, también recientemente Canciller de México, fue Jefe de Gobierno de la misma capital del país y quien ha llegado a ocupar diversos cargos durante la administración de AMLO cuando gobernó la Ciudad de México. Es internacionalista egresado del Colegio de México, una institución educativa de gran prestigio cultural por haber sido fundada por intelectuales refugiados de la Guerra Civil española. Adán Augusto López ha sido recientemente Secretario de Gobernación y ex gobernador del Estado de Tabasco (paisano de AMLO). Ricardo Monreal, ex gobernador de Zacatecas y recientemente uno de los principales dirigentes del Senado de la República y profesor del Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM. En tanto que el aspirante del PT es el sociólogo Gerardo Fernández Noroña, diputado en diversas ocasiones, destacándose como un activista social figurando a la izquierda de los otros aspirantes. Por último figura Manuel Velásco Coello, senador del PVEM y ex gobernador del Estado de Chiapas, es el aspirante más pragmático por su historia personal y la de su propio partido.

En estos días de finales de junio, julio y agosto. Sin duda serán de una intensa campaña para los seis aspirantes a coordinador de los comités de la 4T. Algunos seguramente se irán desgastando y otros adquirirán más fuerza. Pero sobre todo en la coyuntura preelectoral del sistema político mexicano, se consolidarán las fuerzas de la centro-izquierda mexicana y a su vez cada día se debilitarán las agrupaciones de las derechas mexicanas que parecen no contar con fuertes candidatos capaces de derrotar o debilitar.