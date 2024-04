La 4T

El Gobierno del presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), se ha identificado con lo que se le domina la Cuarta Transformación (4T). Es decir, es el proyecto revolucionario que ha llegado a su cuarta etapa. La primera en el curso de la historia mexicana fue el proceso de independencia. La según da etapa fue la Reforma Liberal impulsada por los liberales mexicanos encabezados por el “Benemérito de las Américas”, don Bento Juárez. La tercera etapa se ubica con el proceso revolucionario que en términos generales se inició en 1910 con la insurrección de masas campesinas, obreras y populares que llegó a su máxima expresión con el régimen que encabezó el General Lázaro Cárdenas del Río (1934-1940). Así, la cuarta etapa del proceso revolucionario, emerge de la lucha del pueblo mexicano contra el desarrollo del modelo neoliberal (capitalismo salvaje). El incrementó de la corrupción, la impunidad y el saqueo de la nación, en gran medida profundizó el proceso de privatización y creció paralelamente la marginación y la pobreza en los más amplios sectores populares. De ahí que la llamada 4T, emerge como un proyecto que llegó al poder político desde la perspectiva de la llamada amplia izquierda mexicana. Es una gestión de gobierno que claramente se identifica nacional, regional e internacionalmente como un alternativa política que tiene al centro de su quehacer político a los pobres y la defensa de la soberanía nacional. El mismo mandatario mexicano ha señalado claramente que en su gobierno se rige por una práctica ligada estructuralmente a los intereses de los más humildes. Así lo ha sostenido, al afirmar: “Por el bien de todos, primero los pobres. Ahí está todo. Si les va bien a los pobres, le va a ir bien a la clase media y a los de arriba, eso está demostrado. Un pueblo que vive en la miseria, no tiene ni siquiera para lo básico, no va a comprar nada. ¿Cómo va a florecer el comercio?, ¿cómo va a florecer la industria?, ¿cómo se va a fortalecer el mercado interno?”.

En la narrativa de los partidos y actores de la nueva derecha nacional, se ha tratado recientemente de descalificar a AMLO como un “narcopresidente”. Es un discurso que muestra la incapacidad de hacer una crítica objetiva y únicamente resalta el odio de esa tendencia que carece de un programa y un proyecto alternativo. Ese agrupamiento político muestra un discurso muy ideologizado que lo lleva a sus propias contradcciones. Por ejemplo, los ex presidentes Vicente Fox y Felipe Calderón fueron los que encumbraron a Gerardo García Luna, el principal socio del Cartel de Sinaloa en las esferas del poder político, el cual llegó a ser el principal jefe de la seguridad nacional de México. Actualmente García Luna, se encuentra preso en Nueva York junto con su socio el famoso jefe del narcotráfico, Joaquín “el Chapo” Guzmán y también con el ex narcopresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández (JOH). Otros mandatario mexicanos que impulsaron las llamadas políticas de privatización y corrupción, viven hoy después de saquear las arcas nacionales en el autoexilio. Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto residen en España. El primero es protegido político e ideológico de José María Aznar y de la ultra derecha española. En tanto que el ex presidente Ernesto Zedillo Ponce de León, labora en EU para las transnacionales a las que les vendió los ferrocarriles mexicanos.

Pero también las ofensas de la neoderecha latinoamericana se expresan en el tristemente mandatario argentino, Javier Milei, quien llamó a AMLO “ignorante”. Al presidente colombiano, Gustavo Petro, (ex guerrillero que en las urnas ganó para las izquierdas colombianas la presidencia), afirmó: “Mucho no se puede esperar de alguien que era un asesino terrorista". Estos son vituperios propios del discurso de la neoderecha radical que carece de argumentos político-ideológicos y que únicamente le queda la diatriba descalificadora y sin argumentos.

Frente a esos ataques, AMLO, le respondió con clara contundencia de un gran polemista: “Milei afirmó que soy un 'ignorante' porque le llamé 'facho conservador'. Está en lo cierto: todavía no comprendo cómo los argentinos, siendo tan inteligentes, votaron por alguien que no está exacto, que desprecia al pueblo y que se atrevió a acusar a su paisano Francisco de ser 'comunista' y Posdata: abrazo a Gustavo Petro".

En esa irónica polémica y desde una perspectiva de más altura que puso más en ridículo al presidente argentino, como un nato representante de la cavernaria derecha latinoamericana, Petro le argumentó a AMLO: "Gracias. Creo que Milei busca destruir, o al menos aplazar, el proyecto de la integración latinoamericana. Hoy el pueblo argentino sufre y la pobreza aumenta. La promesa de Milei de repetir el sistema neoliberal de hace 30 años puede ser un fracaso anunciado... El pueblo argentino es el que debe discutir estos asuntos y decidir. Nosotros, a pesar de los insultos, debemos preservar el proyecto de la unidad".

Así, la nueva derecha latinoamericana, con sus principales representantes con Javier Milei en Argentina, Dina Boluarte (expuria mandataria peruana que la indaga la Fiscalia General del Perú, por los delitos de enriquecimiento ilícito en agravio del Estado, teniendo como uan pequeña muestra tres relojes Rolex). Jair Bolsonaro quien con sus seguidores neoderechistas intentaron el 8 de enero de 2023, dar un golpe de Estado al presidente Luiis Inácio Lula da Silva en Brasil. Son todas ellas las expresionas más rupestres de la neoderecha latinoamericana. En el caso mexicano inserta en un proceso electoral que se realizará el 2 de junio de 2024, esa nueva derecha, ve cada día más cercana su derrota. La coalición que integran a la oposición derechista, el Partido Acción Nacional (PAN), el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), viven un estado de anomía política. Esto es, carecen o tiene una incapacidad para lograr sus metas de llegar al poder. O si se prefiere, la neoderecha política mexicana como buena parte de la nueva derecha latinoamericana, vive en una angustia e inseguridad permanente. Así, pareciera que su estado de ánimo únicamente la conduce al suicidio político. Triste final de un bloque político que vive un profundo proceso de descomposición social y político. Lo cual sin duda reanima mucho más en el caso mexicano el crecimiento de la llamada 4T.