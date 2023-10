De Palenque a Palestina

El 22 de octubre de 2023, en la ciudad chiapaneca de Palenque, en el sureste mexicano, donde se ubica una de las más importantes zonas arqueológicas de la civilización maya, se celebrará la reunión de distintos mandatarios latinoamericanos en torno a la creciente dinámica de la migración llamada irregular, que atraviesa casi todo el territorio mexicano con rumbo a la frontera con los Estados Unidos de Norteamérica. Periplo en que los migrantes al cruzar distintas fronteras de los países del mundo periférico, buscan arribar al territorio de la mayor potencia económica, industrial y militar del mundo. Sin duda transitar por ese recorrido es un gran reto donde se enfrentan a múltiples desafíos y peligros.

Diversos migrantes, incluyendo familias, jóvenes, niños, mujeres y adultos mayores diario pierden la vida en un viaje sin retorno. La mayoría, de los que lo intentan, logran cruzar por el llamado Tapón del Darién. Más adelante en esa ruta, los migrantes indocumentados, se exponen a sufrir un accidente al montarse en el tren de carga (“La Bestia”), la cual desde el sureste mexicano los puede conducir sobre su lomo hasta los límites del territorio mexicano con los Estados Unidos (se estima que cada año más 400 mil migrantes realizan ese peligroso trayecto). Es sin duda una travesía que implica más que un gran desafío. Son actores que ya no desean permanecer en sus lugares de origen padeciendo la marginación social, la violencia de los maras y de la delincuencia organizada, el desempleo, las crisis económicas, la afectación al medio ambiente por sequías o lluvias torrenciales que agotan sus escasos recursos y hacen inviable la permanencia en sus lugares de origen. Otros en ese periplo buscan como alternativa la reunificación familiar cuando sus padres o hermanos han logrado sobrevivir clandestinamente en la economía estadounidense.

Esos son algunos de los aspectos que social y económicamente deben considerar los mandatarios latinoamericanos en la reunión de Palenque para dar respuesta y alternativas a la cada vez más creciente ola migratoria que vive nuestra América. En el cónclave denominado “Encuentro por una vecindad fraterna y con bienestar”, han confirmado su asistencia hasta el momento de escribir las presentes líneas, la presidente de Honduras, Xiomara Castro y los mandatarios de Cuba, Miguel Díaz-Canel; Colombia, Gustavo Petro; Haití, Ariel Henry; Venezuela, Nicolás Maduro; Ecuador, Guillermo Lasso y Guatemala, Alejandro Giammattei. Únicamente quedan por confirmar los de Belice, Costa Rica, Nicaragua y Panamá. En su caso de no concurrir estarán presentes sus respectivos vicepresidentes o cancilleres.

Sin duda en esa reunión vital para plantear medidas viables que permitan dar soluciones a la dinámica migratoria, atender sus causas, la cual no únicamente es latinoamericana y caribeña, sino de diversos países del orbe, de Chile, Perú, Brasil, Nigeria, Sudán, Paquistán, India, etc. Así, es una tarea urgente para enfrentar ese desplazamiento humano por diversos territorios latinoamericanos. En palabras del gobierno convocante, el presidente López Obrador, señaló que es: “Un llamado a que las naciones que tienen posibilidad económica, ayuden, cooperen, ¿por qué se gasta tanto en armamento?, ¿por qué se gasta tanto en la guerra, en lo irracional, en la destrucción y no se apoya a la gente que necesita lo básico, que necesita de oportunidades de trabajo, que necesita bienestar?”. Planteamiento que necesariamente nos lleva a la misma situación que en nuestros días padece Palestina, donde el gobierno sionista de Benjamín Netanyahu genera un nuevo genocidio sobre el masacrado pueblo palestino.

Así, se gravita en Palenque y en un escenario mundial por conflictos militares en Medio Oriente, donde la política sionista y militarista es respaldada por las políticas imperiales de la Casa Blanca. Joe Biden en su periplo por Israel, afirmó que EU “apoyará siempre a Israel y jamás permitiremos que estén solos”. Sin embrago, en diversas ciudades estadounidenses como Washington, Nueva York, Chicago y otras, personas de origen judío, anglosajones, afroamericanos y latinos se manifestaron con diversas expresiones de repudio a las políticas militaristas y genocidas del gobierno de Netanyahu y el respaldo de EU. Ola que se ha generalizado en diversos países de Europa, Asia, África y en nuestra propia América.

Sin duda, atrás de todos los conflictos que hay en el escenario global, ya sea en Palestina, Medio Oriente, Ucrania, China-Taiwán, se hace presente la sombra de los intereses imperiales de Washington. Como también estos figuran en la frontera norte de México. Precisamente ahí donde los sectores más radicales de las derechas estadounidenses como lo manifiestan algunos gobernadores republicanos de EU, desean una intervención militar al sur de su territorio. En palabras del gobernador texano, Greg Abott, llegó a afirmar el 21 de septiembre pasado: “Estamos construyendo un muro fronterizo, alambre de púas y barreras marinas. También estamos repeliendo a los migrantes”. En tanto que el gobernador de Florida, propuso el pasado 23 de agosto: “El presidente de Estados Unidos tiene que utilizar todos los poderes disponibles como comandante en jefe para proteger a nuestro país y a su pueblo. Entonces, cuando se crucen, sí vamos a usar fuerza letal, sí, nos reservamos el derecho de operar”. A lo que agregó su portavoz, Bryan Griffin, a la cadena CNN: “Ron DeSantis declarará una emergencia nacional el primer día, movilizará todos los recursos militares, declarará a los cárteles narcoterroristas y cambiará las reglas de enfrentamiento en la frontera. Se utilizará toda la fuerza del gobierno federal para garantizar que se detenga el flujo de drogas ilegales, y utilizará todas las herramientas que tenga para lograr este fin”.

De ahí que los escenarios conflictivos del mundo, donde se hace presente la sombra de Washington, también podría intervenir nuevamente en Guatemala si se llegara a dar un golpe de Estado judicial para evitar el ascenso a la presidencia de Bernardo Arévalo, violentando el votó del pueblo guatemalteco. O si el domingo 22 de octubre, en Argentina, triunfa la ultraderecha llevando a la presidencia a Javier Milei de “La Libertad Avanza” (LLA) o a Patricia Bullrich de Juntos por el Cambio (JxC). De ahí que en el escenario global los conflictos militares y políticos, deben urgentemente resolverse por el camino de la paz regional y mundial. Si se prefiere por la ruta de Palenque a Palestina.