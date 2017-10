Líder de Podemos pide a Rajoy que "deje de romper España"

Iglesias exigió a Rajoy que deje de abordar el conflicto catalán como “un problema de orden público y legal” y asuma que se trata de “un problema político” que requiere “negociación” y no la aplicación del artículo 155.

El secretario general del partido político español Podemos, Pablo Iglesias, pidió este miércoles al presidente de España, Mariano Rajoy, que no aplique el artículo 155 de la Constitución para suspender la autonomía de Cataluña y que "deje de romper España".

En su intervención durante la comparecencia de Rajoy en el Congreso de los Diputados, Iglesias acusó al Partido Popular de Rajoy de haber provocado la ruptura con Cataluña en la última década, tras bloquear cualquier modificación del modelo autonómico con el único fin de "defender sus intereses de partido".

Ante esto, aseguró que la solución a la crisis política que atraviesa Cataluña está en el diálogo y la negociación, y en permitirles su derecho a decidir a través de un referendo, por lo que el líder de Podemos instó nuevamente al mandatario español a ponerse "al frente de una negociación” con el presidente de Cataluña, Carles Puigdemont.

Iglesias, además insistió que es necesario que asuman que el país europeo es plurinacional: "Hoy aquí no hablamos de un problema de orden público, ni de un problema legal; hablamos de un problema político que tenemos en España desde hace muchos años, el problema de la plurinacionalidad", aseveró.

"No tengo hijos, pero me gustaría, y me gustaría que conocieran una Cataluña que formara parte de un proyecto colectivo llamado España, y eso solo ocurrirá si se celebra un referendo", acotó Iglesias.

