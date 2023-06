Lawfare contra Venezuela: 3 años del secuestro de Alex Saab

"Un llamado a la humanidad de los Gobiernos y sus contrapartes a que prioricen realmente nuestras vidas, a que no sean más pacientes con nuestro dolor", dijo Saab,

Durante el foro “El Lawfare contra Venezuela: A tres años del secuestro del diplomático Alex Saab”, que se realiza en Caracas (capital), fue difundido un audio del diplomático desde la prisión en Miami, Florida, donde se encuentra en Estados Unidos (EE.UU.).

A continuación el mensaje del diplomático venezolano:

Quiero leerles una carta que les envié con motivo del foro el día de hoy. Les agradezco por honrarnos con su compañía hoy en Caracas, para conversar, analizar y generar propuestas que nos ayuden a seguir enfrentando este flagelo inmoral que es el lawfare.

Harían falta muchos días para poder contarles todo lo que he conocido de esta funesta sociedad que pactaron con el mal en varios países la ley y algunos medios de comunicación, pero sólo tengo seis o siete minutos, y acá donde el tiempo parece congelado sin dejar de andar, a veces con un simple cuento y demasiados días vividos en fugaces seis minutos se puede contar más.

Desde el Foro: "Lawfare contra Venezuela: A tres años del secuestro del diplomático Alex Saab" de manera exclusiva se difunde un audio con Palabras de nuestro Enviado Especial desde la prisión de Miami, Florida donde se encuentra secuestrado.#FreeAlexSaab #NoMásInjerenciaYankee… pic.twitter.com/dONYY1wDsx — Movimiento #FreeAlexSaab (@FreeAlexSaabOrg) June 14, 2023

Este cuento sencillo es un mensaje del personaje que más valor ha perdido en esta novela del lawfare. Su confusión, así como la situación de muchos, es completamente real. Les aseguro que de cada línea de su mensaje se podría hacer un foro, sólo hay que saber mirar. Él se llama el ser humano. Me pide que les diga que está muy preocupado porque después de tantos años de mentir, engañar, calumniar y desinformar, buscando dominar las vidas, había logrado sin darse cuenta domesticar también su conciencia y ya su razón no podía distinguir tampoco entre el bien y el mal. Dice el ser humano que al principio pensó que más da, pero recientemente le avisaron que una de esas vidas aún con tres años de tortura, aislamientos, calumnias y oscura soledad, no habían logrado dominarla ni mucho menos dejar de luchar.

Cuenta el ser humano que, alarmado por esta falla bajó enfurecido a los 20 metros donde estaba el cuarto oscuro de arena y sal que guardaban las vidas secuestradas que un loco custodiaba desde el mar, pero sorprendido encontró que esta vida, habiendo burlado su seguridad una vez más, abrazaba a dos niñas suaves y hermosas que le decían papá: mi Charly de tres y medio, mi Mimi de seis no más. Dice el ser humano que al ver que esta vida tenía una familia real, apartó de sí su conciencia domesticada y le dio un chance de hablar. La vida le contó que por llevar alimentos a libres bellas vidas bloqueadas, perdió su libertad y luego de ver más de 70 pruebas, varias confesiones y al menos cinco sentencias, le preguntó al ser humano ¿y entonces qué? ¿Cuántas veces más he de ganar?

El ser humano afligido y ahora sin su conciencia domesticada en él, reclamó a su socia la ley por tal bajeza. Extrañada ella le recordó que era recatadamente corrupta y seria, así es que lo que una vez fabricado era, fabricado siempre será. Se fue a buscar a los medios para denunciar, pero Carlson Tucker se había ido y los otros le dijeron que el mal pagaba más. Entonces el ser humano, urgido de liberar su conciencia, se recordó de una historia sobre una ley rebelde que además de ser una simple ley también era una costumbre, y que si las vidas la utilizaban sin aislarse, sin excluirse y si a pesar de todas las diferencias la usaban para dialogar, para frenar conflictos, para encontrar soluciones por la humanidad, ella imparcialmente sería capaz de sentar de nuevo a los seres y hasta las conciencias más domesticadas volvería a liberar. Se llama la diplomacia, una nueva oportunidad.

En el mundo se habla hoy que hay más de 2.500 prisioneros políticos. Con el incremento indiscriminado del uso del lawfare, me atrevería a decir que hay muchos más, pero todos los casos deben verse independientes porque el sufrimiento de un preso político y su familia debe ser respetado y no usado como un título para lograr impunidad. Estoy seguro que me entienden los que como yo han sufrido actos de tortura física y psicológica sólo por defender causas justas o por querer obligarnos a levantar falsas acusaciones o por defender el derecho a la vida o el derecho a la alimentación, a la salud, a la libertad de prensa o asociación.

�� #EnVideo | A 3 años del secuestro ilegal del Diplomático Alex Saab, se siguen sumando voces de todas partes del mundo a favor de su pronta liberación.#NoMásInjerenciaYankee pic.twitter.com/ttPi4YKB62 — Cancillería Venezuela ���� (@CancilleriaVE) June 15, 2023

No deja de ser decepcionante para nosotros, que a pesar de seguir encontrando herramientas jurídicas, estas parecieran insuficientes, ya que la justicia que nos está juzgando parece más bien un constante suicidio de la razón. Por eso, para los que tenemos años padeciendo este mal realmente lo que pedimos es que la diplomacia intervenga para que la razón se pueda salvar.

He sido bendecido por el amor, comprensión, perseverancia y fortaleza de mi esposa, mis hijos y mis hijas, y el firme apoyo de mi Gobierno. Un Gobierno humano por encima de todo, que no abandona y entiende el dolor porque lo sufrió y lo venció al nacer entre prisiones y torturas y que siga venciendo calumnias y persecuciones para que vidas que estaban secuestradas por la pobreza y desigualdad, tengan la esperanza de un futuro digno con oportunidades y justicia social. Para un prisionero político el olvido es mortal, por eso quiero hacer un llamado en favor de todos los prisioneros políticos del mundo y sus familias, en favor de los que se sienten por momentos olvidados. Un llamado a la humanidad de los Gobiernos y sus contrapartes a que prioricen realmente nuestras vidas, a que no sean más pacientes con nuestro dolor y que, por medio del diálogo, que nos consigue la diplomacia, nos liberen del mundo del retorno eterno.

Sellemos a libertad y continuemos juntos este viaje, hacia la paz total.