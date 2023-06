Foro "Lawfare contra Venezuela" se solidariza con Alex Saab

Autoridades venezolanas y más de 40 invitados internacionales discuten este miércoles en Caracas (capital) sobre el papel de los medios de comunicación en la validación del uso de la ley con fines políticos.

El encuentro llamado “El Lawfare contra Venezuela: A tres años del secuestro del diplomático Alex Saab”, forma parte de las actividades organizadas para exigir la liberación del diplomático, detenido por Estados Unidos mientras realizaba una misión humanitaria en el continente africano.

En el mismo toma parte la esposa de Saab, Camilla Fabri, quien denunció que "la persecución política y mediática contra Venezuela llegó al punto de secuestrar a un enviado especial en franca violación de las normas internacionales".

�� #EnFotos | Canciller @yvangil participa en el Foro: “El Lawfare Contra Venezuela: A Tres Años del Secuestro del Diplomático Alex Saab", desde los espacios del Teatro Teresa Carreño.#NoMásInjerenciaYankee pic.twitter.com/QPHMsIHUh4 — Cancillería Venezuela ���� (@CancilleriaVE) June 14, 2023

Fabri dijo que "cualquier funcionario, activista o empresario venezolano que trabaje para ayudar a su país puede ser víctima de este tipo de acciones subversivas".

En la primera parte de la jornada, esta mañana, el jurista venezolano Eugenio Safaroni, expresó que el Lawfare es “un capítulo más dentro de una serie de ataques, de guerra híbrida, que está sufriendo América Latina. Se dice en inglés, pero es criminalización de líderes o personas, de relevancia política”.

Según Safaroni “en otras épocas, se hizo, se llevó a cabo la persecución a través de jueces, dictaduras militares, pero ahora no son dictaduras militares, el mundo ha cambiado y el colonialismo también. Vivimos un colonialismo tardío, en el norte la política está subordinada a la economía”.

Entretanto, el canciller venezolano Yván Gil rememoró que han transcurrido tres años desde el secuestro de Alex Saab, “mientras realizaba una operación humanitaria de conseguir y abastecer a Venezuela, no solo de alimentos, sino de tecnologías y de productos para la industria petrolera por mandato del Gobierno Bolivariano”.

Posteriormente, el presidente de la Asamblea Nacional (AN) de Venezuela, diputado Jorge Rodríguez, intervino en el acto al resaltar la labor realizada por el diplomático durante la pandemia de la Covid-19 para ayudar al pueblo del país suramericano.

“Es por eso, porque forma parte de una estrategia que fracasó, la de conducirnos al colapso, que se ensañan con la figura, con la vida, con la humanidad de Alex Saab”, explicó, calificándolo como “un héroe que luchó y lucha desde una celda en contra de esos criminales que hoy se ensañan contra él”.

“Nosotros estamos obligados a seguir ese ejemplo, a que no pase un solo día sin que digamos 'Libertad para Alex Saab', a que no pase un solo día sin que denunciemos uno de los eventos más bárbaros que se haya perpetuado en contra de la diplomacia internacional, a que no pase un solo día en que no digamos que los representantes mayores de la administración Trump son criminales y cometieron crímenes de lesa humanidad en contra del pueblo de Venezuela”, aseveró Rodríguez.