Ministro británico pide "conversaciones serias" para el brexit

El ministro de Exteriores del Reino Unido, Boris Johnson, pidió este lunes "conversaciones serias" a escasas horas de que la primera ministra británica Theresa May y el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, charlen sobre el brexit.

"En Reino Unido creemos que es hora de tener conversaciones serias. Así que dejemos que el gran buque emprenda su camino mar adentro y se mantengan conversaciones serias sobre el futuro para construir una asociación profunda, que es lo que quieren las dos partes", declaró.

>> May viajará a Bruselas para impulsar negociaciones del "brexit"

Johnson, a su llegada al Consejo de ministros de Exteriores de la Unión Europea (UE) en Luxemburgo, pidió a las partes poner "toda la carne en el asador" para adelantar el proceso de separación entre el Reino Unido y la UE.

Hosted talks today at #Chevening w/ counterparts from 8 EU partners ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� on European security ahead of #FAC tomorrow pic.twitter.com/qGb6cdCtsA