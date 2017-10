Desacuerdos dentro del partido de May retrasan el Brexit

La figura protagónica de Theresa May se ha visto debilitada para la negociación del Brexit, debido a que dentro del partido los diputados no llegan a acuerdos.

Las negociaciones para la salida de Reino Unido de la Unión Europea (UE) se han visto truncadas ante los múltiples desacuerdos entre los diputados del partido de la primera ministra británica Theresa May.



Más de 300 enmiendas ha tenido el borrador del Brexit, debido a que los diputados no parecen ponerse de acuerdo en la propuesta, lo que podría suponer una debilidad en la figura de May como autoridad en el Gabinete.



La portavoz del Gobierno en los Comunes, Andrea Leadsom, expresó que estas propuestas “se están evaluando detenidamente y llevará tiempo dar respuestas adecuadas, reflexivas y bien planteadas”.

La primera ministra no ha conseguido concilio con respecto al Brexit. Foto: Reuters





Se espera que la próxima semana se celebre un nuevo debate, pese a que unas 54 cláusulas deberán estar listas antes de llevarse al pleno.



A pesar que este jueves May declaró que han avanzado los avances con Bruselas, el representante de la UE para el Brexit, Michel Barnier, expresó que las negociaciones están estancadas.

Por otra parte, el Gobierno británico también tiene la presión de Alemania que alerta que “se le está acabando el tiempo para la negociación”.



El portavoz del Gobierno alemán, Steffen Seibert, instó a Reino Unido a actuar antes que se celebre la cumbre de la UE, que se efectuará en diciembre. A lo que señaló que queda poco tiempo para avanzar en las negociaciones para su salida del grupo y conseguir el Brexit que quieren los británicos.

