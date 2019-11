Presidente Al Assad: Más de un millón de sirios han retornado

El presidente de Siria, Bashar al Assad, aseguró este jueves que más de un millón de connacionales han regresado al país en menos de un año, tras los logros alcanzados en la lucha contra el terrorismo.

"Más de un millón de sirios en menos de un año, y el proceso se está acelerando, especialmente después de la liberación de Damasco y la región sur", dijo el mandatario en una entrevista con Paris Match.

Además, precisó que la mayoría de los repatriados apoyan al Gobierno, mientras que planteó la opción de que los disidentes que no han cometido ningún delito también pueden regresar sin ningún problema.

El jefe de Estado recordó que el Gobierno ha decretado amnistías varias veces, y añadió que solo han detenido a quienes portan armas a su llegada al país.

Por otro lado, recalcó que nunca ha considerado abandonar la nación árabe. Sin embargo, se mostró dispuesto a hacerlo si la mayoría del pueblo sirio así lo pidiera.

"De hecho, no lo pensé por una simple razón: Tal opción no existía y no fue considerada, solo fue propuesta por funcionarios occidentales. Esto no me molesta. Para mí, esta cuestión no existía. Podría considerarla solo si lo propusiera el pueblo sirio, y si digo pueblo sirio, me refiero a la mayoría", enfatizó.

Desde marzo de 2011, Siria vive un conflicto entre las fuerzas gubernamentales, grupos armados de la oposición y organizaciones terroristas. Actualmente, el Ejércido ha logrado importantes avances en la lucha contra grupos terroristas, así como en la reconstrucción económica y el retorno de refugiados.