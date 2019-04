El papa Francisco traslada al obispo Silvio Báez a Roma

"No abandono al pueblo de Dios, donde vaya lo llevaré en mi corazón de pastor. No me voy a desatender de Nicaragua", dijo Báez quien viajará a Italia por tiempo indefinido.

El obispo auxiliar de Managua Silvio Báez será trasladado a Roma por un tiempo indeterminado, según anunció este miércoles en una conferencia de prensa. El traslado ha sido una petición del papa Francisco. “Yo no he pedido salir, he sido llamado por el Santo Padre. Esta decisión de que yo abandone Nicaragua es una responsabilidad del Santo Padre”, dijo Báez.

Báez, considerado uno de los obispos más críticos del régimen orteguista, viajará después de las fiestas de Pascuas. Aún no se sabe cuánto tiempo estará fuera, sin embargo, dijo que espera pronto estar de regreso en el país.

“Le manifiesto con toda sinceridad: en este momento experimento un gran dolor en mi corazón, el dolor de no poder estar físicamente en mi amado pueblo nicaragüense”, le dijo Baéz al papa Francisco luego que le pidiera que dejara Nicaragua.

El 3 de abril la exembajadora de Estados Unidos, en Nicaragua, Laura Dogu expresó que había un plan para asesinar al obispo auxiliar. Báez confirmó que sí existía dicho plan este miércoles y que fue la Embajada de Estados Unidos en Managua quien se lo confirmó: “Yo recibí una llamada a las 11 de la noche, ya estaba en la cama y me dijeron que tenían plena certeza de que había un plan para asesinarme. Me dijeron donde podía ser, como andaban vestidos y que tomara mis precauciones. Es verdad que la embajada de los Estados Unidos me lo comunicó. Con un nivel de alta certeza, yo se lo comuniqué al cardenal y a la Conferencia Episcopal”. dijo Báez.

Doy gracias al Papa Francisco quien habiendo confirmado mi ministerio y mi estilo episcopal, me ha pedido ir a Roma por un tiempo. Llevo en mi corazón de pastor la alegría y las tristezas, los dolores y esperanzas de mi pueblo de Nicaragua. ¡Gracias a todos por su cariño! — Silvio José Báez (@silviojbaez) April 10, 2019

Monseñor Báez se reunió el 4 de abril con el papa Francisco en el Palacio Apostólico, en Roma. Aunque no se divulgaron los temas de la audiencia privada, fuentes de la Iglesia católica dijeron al diario La Prensa que la situación de la crisis sociopolítica que existe en Nicaragua fue el centro de la conversación.

En Nicaragua existe una campaña de desprestigio por parte de los simpatizantes orteguistas contra el obispo católico, uno de los más críticos del régimen. Esta campaña incluyó obligar a los empleados públicos a firmar una carta dirigida al papa pidiéndole remover de sus funciones a Báez de la Arquidiócesis de Managua.