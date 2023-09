Feministas reclaman el derecho al aborto en Latinoamérica

Feministas de toda Latinoamérica, se manifestaron este jueves durante el Día por la Despenalización y Legalización del Aborto, pues enfrentan desprotección en países como El Salvador, miedo a perder derechos en Argentina, intensos debates políticos en Brasil y avances en México.

Activistas de la Asamblea Feminista en El Salvador, denunciaron la penalización del aborto como la "mayor expresión de violencia" contra las mujeres. Estas pueden ser acusadas de homicidio agravado y enfrentarse a penas de 30 años de prisión, incluso en casos de abortos involuntarios.

La activista Liseth Alas señaló la necesidad de avanzar para conseguir una “legislación que permita salvaguardar la vida y la salud de las niñas y de las mujeres en el país".

Perú pese a que en otros años el reclamo fue pedir el aborto legal y libre, que aún no está prohibido en el país, salvo el aborto terapéutico, en esta ocasión el tema central fue la defensa de las niñas.

Mujeres de todas las edades se manifestaron, acompañadas de tambores y al grito de: "Niñas sí, madres no", "Nos violan y el Gobierno no hace nada", "Aborto sí, aborto no, eso lo decido yo", "Maternidad por elección y no por obligación", en defensa de su derecho a decidir sobre su cuerpo.

En medio de un intenso debate en Brasil, las feministas marcharon por las principales ciudades para respaldar el derecho a interrumpir el embarazo.

La protesta más grande tuvo lugar en São Paulo, donde las feministas ocuparon parte de la Avenida Paulista, reclamando que el aborto se considere un problema de salud pública.

Mujeres feministas marcharon en Ciudad de México, donde celebraron el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para eliminar la prohibición del aborto del Código Penal Federal.

En Santiago de Chile, cientos de mujeres se concentraron en un "pañuelazo" que resaltó la defensa de la ley de interrupción del embarazo frente a los "riesgos" de la propuesta constitucional, impulsada por el Partido Republicano, que busca derogar la ley de aborto vigente en Chile.

En Argentina preocupan las propuestas que pueden suponer un retroceso en el derecho al aborto, conquistado después de un complejo proceso, y contra las que miles de mujeres y colectivos feministas marcharon hoy en una gran marea verde.

La capital ecuatoriana fue escenario de otra de las manifestaciones bajo consignas de "aborto libre, legal y seguro".

Casi un centenar de personas, entre ellas activistas y varias ONG de Venezuela, participaron en una "concentración verde" frente a la sede de la Asamblea Nacional, en Caracas, para exigir la legalización del aborto, penalizado en el Código Penal.