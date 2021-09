Feministas y mujeres en Ecuador se movilizan a favor del aborto

����MOVILIZACIÓN NACIONAL #28S

Para q niñas, adolescentes, mujeres no sean obligadas a parir el hijx de su violador y no sigan muriendo en abortos clandestinos

Educación Sexual para decidir

Anticonceptivos para no abortar y

Aborto legal para no morir#AbortoPorViolación#SeráLey pic.twitter.com/ql0J9qxAHq