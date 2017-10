Lenín Moreno designa a vicepresidenta encargada en Ecuador

El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, decretó este miércoles la designación de María Alejandra Vicuña, actual ministra de Desarrollo Urbano y Vivienda, como la vicepresidenta encargada del país ante la ausencia del vicepresidente electo Jorge Glas, quien está en prisión preventiva.

El secretario general de la Presidencia de Ecuador, Eduardo Mangas, difundió la noticia a través de su cuenta en Twitter minutos antes de la publicación del decreto oficial que hizo el Gobierno en la misma red social.

DECRETO| Se designa como Vicepresidenta Constitucional de la República del Ecuador a @marialevicuna, Ministra de @ViviendaEc , durante el período que dure la ausencia temporal de Jorge Glas ➡️ https://t.co/8htUoHcNNC — Presidencia ECU (@Presidencia_Ec) 4 de octubre de 2017



Por su parte, Vicuña transmitió su agradecimiento por la confianza del presidente Moreno al nombrarla en el cargo e indicó que asumía la responsabilidad "con el firme compromiso de fortalecer" la Revolución Ciudadana, impulsada inicialmente por el expresidente Rafael Correa durante sus diez años de mandato (2007-2017).

Glas no ha perdido su cargo con la medida de prisión preventiva, pero ante su ausencia temporal, el presidente debe nombrar a un vicepresidente encargado de entre sus ministros y, si la ausencia se extiende a más de tres meses, se vuelve definitiva, reseñó El Universo.

Agradezco su confianza compañero Presidente @Lenin y asumo esta responsabilidad con el firme compromiso d fortalecer nuestra Rev. Ciudadana! — Ma. Alejandra Vicuña (@marialevicuna) 4 de octubre de 2017

Durante un encuentro con la prensa local, el jefe de Gobierno solicitó a su equipo de abogados un análisis sobre la situación del vicepresidente Glas, para decidir si debía ser removido de su cargo tras la medida de prisión preventiva por su presunta participación en el caso Odebrecht.

"Desde mi punto de vista el país no debe estar con un vicepresidente que no esté en capacidad de ejercer sus funciones, sin embargo al equipo de abogados he pedido que me proporcione el mecanismo a implementar para suplir esa ausencia", expresó Moreno.

