Nunca abandones a tu madre enferma, ni a tu patria Venezuela

Yo creo que los venezolanos nunca van a encontrar un país dónde sentirse tal como se sienten en Venezuela. Con virtudes y defectos, Venezuela es su patria. Con o sin bloqueo económico Venezuela es su patria.

Hoy por hoy los venezolanos que se marcharon de la República Bolivariana de Venezuela están desesperados, varados, y sueñan con retornar a su patria.

Salieron de Venezuela en medio de un planetario despliegue mediático. Se puso el grito en el cielo. La gente huía del régimen de Nicolás Maduro Moros, eran los titulares de varios medios durante un largo tiempo. Los venezolanos se iban de Venezuela, porque el paraíso neoliberal de Chile, Colombia, Perú, Ecuador, etc. los esperaba con los brazos abiertos.

Pero resulta que todo lo del neoliberalismo es publicidad engañosa. En plena pandemia por coronavirus covid-19, muchos venezolanos residentes en Bogotá, capital de Colombia, vieron sus pertenencias puestas en la intemperie; sus corotos fueron arrojados a la calle, incluso ellos mismos se vieron durmiendo en las avenidas frías de Bogotá, porque no había dinero para pagar; debido a la cuarentena, no podían salir a trabajar, y por ende no tenían para pagar el valor del alquiler de la casa arrendada.

Muchos latinoamericanos no tienen patria, a pesar de haber nacido y crecido en su propio país. No tienen casa, no tienen servicios públicos domiciliarios, no tienen salud. El neoliberalismo ha privatizado todo. Todo es todo. Al capitalismo salvaje le fascina la privatización, por eso le ha privado, incluso, de la vida a la gente de Latinoamérica.

Los ciudadanos padecen la desprotección estatal en la mayoría de los países de la América Latina y el Caribe; la falta de protección estatal es el pan nuestro de cada día. En el Caribe, la excepción sigue siendo esa pequeña, pero digna isla llamada Cuba. A pesar de que su economía padece de un bloqueo, la Isla ha protegido a su población de la pandemia de la covid-19 y de otros tantos males.

Hoy día no hay venezolano migrante que no desee regresar a Venezuela; los venezolanos que están en el exterior anhelan volver a su lugar de origen. Lo que ocurre es que el retorno de los venezolanos a su tierra no ocupa la primera plana de los diarios ni grandes titulares de los medios alineados a EEUU.

Tal vez los venezolanos que salieron de Venezuela vuelvan más conscientes, con ganas de aportar más energía, más trabajo, para sacar adelante el proyecto de construir una patria más justa, equitativa e independiente. Yo no me atrevo a llamar traidores a los venezolanos que salieron a hablar mal de su país, pero creo aprendieron la lección de que uno nunca abandona a su madre, y menos cuando está enferma; uno nunca debe abandonar a la patria cuando más lo necesita.