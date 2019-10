La OEA no podrá nunca desconocer la voluntad popular de Bolivia

“El golpe de Estado se expresa no dejando realizar el conteo de las elecciones. Amedrentan a las instituciones y atentan contra candidatos electos. No dan garantías, la derecha y los opositores, a los miembros de los tribunales departamentales y nacionales”, aseguró Evo Morales.

La OEA, haciendo uso de la boca de Gerardo de Icaza, pide una segunda vuelta, y el supuesto motivo es "el contexto y las problemáticas evidenciadas en este proceso electoral". Salta a la vista que la OEA no fue a mejorar la tranquilidad electoral en Bolivia. Se ha señalado que ganas de injerir en las más recientes elecciones presidenciales de Bolivia no le han faltado y que la misión de la OEA en Bolivia es golpista. El Comandante Fidel Castro la llamó la podrida OEA.

No es bueno nunca adelantarse a los hechos, pero hay sucesos que pueden prefigurar la repercusión de otros, su desencadenamiento a corto, mediano y/o largo plazo; el desenlace de los acontecimientos venideros es dable preverse a partir de la experiencia propia o incluso ajena; también, gracias al pasado. Así es como la humanidad ha evitado y ha trabajado el futuro desde el presente para no ser aplastada o expulsada de las faz de la Tierra por la naturaleza, o por los sucesos sociales, económicos o políticos, etc. Pongamos por caso, el desbordamiento de un río, una sequía, la injusticia social, el hambre, las enfermedades, las pestes como el neoliberalismo, el capitalismo salvaje, el racismo.

En ese orden de ideas, y debido a las pasadas actuaciones de la OEA y a las más recientes acciones del secretario general de la organización de marras, Luis Almagro, era imposible esperar que la OEA fuera imparcial, que aceptara la victoria electoral de Evo Morales en las pasadas votaciones presidenciales de Bolivia.

De cualquier manera, yo quería equivocarme y que esa organización se dignara a ver lo evidente: Evo Morales fue reelegido presidente de Bolivia. Pero no fue así: La OEA ha vuelto recargada. Las actuaciones de Luis Almagro siguen siendo, son mugrientas, por lo demás. Están llenas de mugre.

Evo Morales sabe que los ricos de Bolivia no han cesado su desprecio hacia los nativos bolivianos. “Entiendo la desesperación de la derecha boliviana que no quiere reconocer el triunfo del voto indígena como en el pasado”, expresó el líder popular boliviano.

Está claro que el primer presidente indígena de Bolivia, Evo Morales, es reelegido presidente de Bolivia, porque lo reeligió la mayoría del pueblo boliviano, porque es uno de los mejores presidentes del mundo.