Petro, un Gobierno para la transición democrática de Colombia

El Gobierno de Gustavo Petro es un Gobierno de transición democrática, de construcción y a la vez de apertura democrática. Petro llegó a la presidencia de Colombia agitando las banderas de la izquierda, esto es, con las propuestas de realizar las reformas sociales que el país pide a gritos para salir del atraso. El triunfo electoral de la izquierda es un hecho que en sí mismo tiene un gran y espléndido significado. Sin restarle nada a lo anterior cabe resaltar que lo más importante para el futuro del país recién empieza. Es un largo camino, pero hasta un viaje de mil lenguas inicia con un simple, como dicen los chinos.

No cabe dudas de que llevar a cabo las transformaciones en cuanto a lo económico, lo social y lo político es un acontecimiento histórico; no obstante, un solo ser humano no puede ni debe realizarlo, pero sí puede dirigirlo temporalmente con el curso de amplios sectores de la sociedad. En América Latina hemos comprobado en carne propia que las transformaciones sociales no se hacen a la bulla de los cocos. No se trata de soplar y hacer botellas. Es que no son un asunto que se resuelve por arte de magia.

La gente tiene que aprovechar los principales escenarios como las calles para exigir el cambio de rumbo del país, para que se materialicen las reformas a la salud, laboral, pensional y todas aquellas que son necesarias. Y las redes sociales para detener las mentiras y las falsas noticias, poniendo en circulación información veraz y pronta.

No se trata de apoyar a Petro por su linda cara, no; es contribuir con el apoyo crítico para que se dé el tránsito hacia el cambio progresista que representa ahora mismo. Es también derribar el falso mito derechista de que la izquierda es el problema fundamental por el que Colombia no

avanza; es la demostrar de que la izquierda es la solución al subdesarrollo del país por

medio de la aplicación de los programas de la planificación de la economía para lograr el progreso social, político y, por qué no, conseguir la conversión de Colombia en un país desarrollado o, al menos, emergente en el mediano plazo.

Para el futuro político de la izquierda colombiana es indispensable que el actual Gobierno de Petro sea alternativo, diferente de todos los anteriores, pues la gente está cansada de lo mismo, de la politiquería, del abuso del ejercicio del poder, de la corrupción, etc. La autoproclamada oposición “inteligente” parece provista de inteligencia bruta; está desesperada y su única propuesta de cambio es que la cosas sean cada vez peores, o sea, volver a atrás, su retorno a la Presidencia de Colombia; en definitiva, no propone nada nuevo o mejor.

Por eso, desde la misma izquierda colombiana se debe afilar el bisturí de la autocrítica para que la cirugía de parir el avance del país se realice con precisión quirúrgica, con errores y todo, pues no hay obra humana perfecta, pero en lo posible sin tantos traspiés. Los planes de contingencia permiten valorar en su justa dimensión los imprevistos.