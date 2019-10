América Latina está llamada a ser la sepulturera del capitalismo salvaje

Los ladrones mundiales no han podido robarles la dignidad a los pueblos de Ecuador, ni de Chile, ni de Haití ni a ningún pueblo de Nuestra América. Cuando la humanidad habló de dignidad, Ecuador, al igual que Haití, Honduras, Chile, etc., dijeron ¡Presente!

A Chile no le está gustando la receta del neoliberalismo. Las protestan aumentan en el país sudamericano. Chile se ha levantado contra el neoliberalismo.

Cada día que pasa las protestas en Chile son más multitudinarias. El Instituto Nacional de Derechos Humanos de la República de Chile (INDH) informó que durante las manifestaciones fueron detenidas 2.410 y 210 heridas con armas de fuego. A las personas detenidas las torturaban y crucificaban, reportó el INDH de Chile. No por nada a la policía chilena se la llama Carabineros. Son como desertores de la humanidad que se unieron a los monstruos.

Sebastián Piñera dijo que estaba en guerra contra un enemigo poderoso. Luego Michelle Bachelet, Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos manifestó: "Urjo a los que planean participar en las protestas a hacerlo pacíficamente".

Piñera pidió perdón por su "falta de visión". Se entiende que a Piñera lo encegueció ("falta de visión") su odio hacia el pueblo chileno.

Son varias decenas de personas muertas durante las protestas en Chile, más los heridos, las mujeres abusadas sexualmente, los torturados, pero lo que se le ocurrió a Michelle Bachelet, Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, fue exhortar a Piñera a dialogar y pedirles a los manifestantes chilenos que protesten de forma pacífica. Y otra vez retomó su silencio de socialdemócrata.

En tiempos en los que hay que ser muy elocuente ante la opresión que ejercen el capitalismo salvaje, el neoliberalismo, y los peones del imperio en el Nuestra América y el resto del mundo, la chilena Michelle Bachelet, Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, guarda un estruendoso silencio.

Apelando al beneficio de la duda gusto de creer que el silencio de Michelle Bachelet, Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, no es cómplice de la represión del cavernario Sebastián Piñera en contra del pueblo de Chile.

El grupo de Lima se quedó mudo en relación con los hechos de Ecuador, Haití y Chile... Seguramente se está recargando para atacar con más salvajismo a Venezuela.

Venezuela ha sido el pretexto que han utilizado los ecos de Donald Trump y el FMI en América Latina para ocultarle a la gente la injusticia social de la que es víctima la mayoría del pueblo de Ecuador, Haití, Chile, Argentina, etc.

A la derecha se le va explotar la cabeza de tanto "pensar" qué otra mentira inventar para no reconocer que el capitalismo salvaje no es eterno. Los pueblos deben acabar con el neoliberalismo, para que el neoliberalismo no acabe con ellos.

Por eso, América Latina será la sepulturera del capitalismo salvaje.