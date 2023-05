Lucecita Benítez: La Voz Nacional de Puerto Rico retorna a las Tarimas

Hará una síntesis prodigiosa de su prodigiosa carrera de 60 años, con más de 40 producciones discográficas y un pueblo que la ama. Una travesía nada fácil cuando se está en presencia de una de las vocalistas más queridas de la historia de Puerto Rico, y del Caribe.

Entre 2018 y 2019 fueron pocas la presentaciones de Lucecita, y cuando se preparaba para reaparecer, aquella pandemia que encerró al planeta, encerró igualmente, mientras pudo, a la música y a los músicos, pero ciertamente fueron más de dos años sin tarimas que no fueran las virtuales, y sabido es que los músicos, intérpretes y compositores necesitan del aplauso real, de frente y emocionado.

Ahora, terminado aquél caos “pandémico” Lucecita Benítez retornará a los escenarios de su amado Puerto Rico el sábado 20 de mayo de este 2023 en el Centro de Bellas Artes de Santurce. Toda una historia se hará presente.

Génesis

Cuando le tocó defender los colores de su patria en México en el marco del Primer Festival de la Canción Latina, ya Lucecita Bénitez asomaba sus niveles de conciencia y de justicia. Los presentadores obviaron el nombre del autor del tema que ella defendería y Lucecita, antes de comenzar su interpretación lo señaló: “ Su autor es Guillermo Venegas Lloveras” y lo dijo dos veces como para que no quedaran dudas.

1969 Primer Lugar. El original

Génesis,en Puerto Rico

“Génesis” cuadraba perfectamente como letra con la poderosa fuerza vocal de Lucecita y con su intencionalidad como ser humano. Lucecita, literalmente vivió esa canción y de ahí esa inolvidable interpretación. "Génesis" obtuvo los puntos más altos (228) en el festival y Lucecita también ganó el premio al mejor vestuario. El arreglo del también boricua Pedro Rivera Toledo ganó como el mejor, aunque la orquesta estuvo dirigida por José Sabre Marroquín. El segundo lugar lo ocupó Denise De Kalafe de Puerto Rico y el tercer lugar José Luis Rodríguez, de Venezuela.

El festival se llevó a cabo en el Teatro Ferrocarrilero de México. Lucecita se convirtió en un éxito instantáneo en México y en todo el mundo de la música latina. Fue recibida en el Aeropuerto Internacional de Puerto Rico con tal alegría que las escuelas debieron cerrarse esa mañana mientras su caravana recorría las calles de San Juan. Sus más felices y fervientes admiradores eran los desposeídos que se congregaban en la urbanización Luis Llorens Torres y aplaudían a Lucecita al paso de su caravana, según refieren las notas de prensa de la época.

Prólogo

Pero todo comenzaría mucho antes, cuando Luz Esther Benítez vio precisamente la luz primera en la ciudad de Bayamón el 21 de julio de 1942. Su padre, Juan Benítez era marino mercante y pasaba tiempo fuera del hogar, por su trabajo. Su madre, Luz María Rosado estaba dedicada al cuidado de ella y de sus hermanos. En su madre reconoce Lucecita su mayor influencia musical, y lo explica señalando, que vivía cantado en la casa mientras acometía las faenas hogareñas. Cantaba boleros y tangos y música nacional también. Lucecita cuenta que se dedicó a cantar junto a su madre mientras la ayudaba en los oficios. “Un día su madre la escuchó desde la otra habitación y se sobresaltó al escuchar que la voz de Lucecita era casi como la suya. Esto fue provocado por su hermano Miguel, quien le dijo a su madre que quería que ella cantara cuando trajera a cierta novia a la casa. Doña Benítez le dijo a Miguel que no era su canto, que era la voz de su hermana Lucecita. A partir de entonces, la señora Benítez insistió en que el hermano mayor, Enrique, llevaría a Lucecita a concursos de talentos por todo San Juan. Esto se hizo principalmente cuando el Señor Benítez no estaba de licencia porque no quería que su hija se involucrara en el mundo del espectáculo; él quería que ella se convirtiera en abogada, maestra o en alguna otra profesión”. Las querencias del señor Juan no se cumplieron y Lucecita Benítez desde inicios de la década de los sesenta, antes de cumplir sus 20 años comenzó a dar forma sólida y permanente a una de las carreras musicales más brillantes de la historia de Puerto Rico, y la comenzó siendo parte del movimiento de la “nueva ola” junto a Chucho Avellanet y otros cantantes de su país, que lograron detener de alguna forma el empuje de Los Beatles en la Isla del Encanto: contaban con repertorio propio y con el favor inmenso del público. Temas como Un lugar para los dos, Vete con ella, Club del Clan y Beso Picolíssimo, en su voz, coparon las frecuencias radiales puertorriqueñas. En ese entonces era llamada Reina de la Juventud. Luego se convertiría en La Voz Nacional de Puerto Rico.

Llegó la hora, en marzo de 1969 del Primer Festival de la Canción Latina y el resonante triunfo de la boricua le abrió las puertas de la discografía y el mercado internacional, de la mano del sello RCA, permitiendo multiplicar su voz y actuaciones en Europa y América Latina. Ya había cautivado al público latino residente en EEUU.

El viraje

Estando en una posición maravillosa de público, fama y solidez, Lucecita Benítez dio un giro a su carrera. Muchos se sorprendieron y no lograron comprender tal viraje; otros sí. Lucecita sólo estaba siendo consecuente con su manera de pensar y decidió poner su voz al servicio de la canción social. Siempre dijo que no hacía canciones de protesta porque ella misma era una protesta, y se afilió continentalmente al movimiento de la Nueva Canción, de la Nueva Trova o de la Canción de Conciencia. Inmediatamente vinieron sus conciertos “Traigo un Pueblo en mi Voz” y “En las Manos del Pueblo”.

Traigo un pueblo en mi voz

Lucecita Benítez se convirtió así en 1974 en la primera vocalista boricua en presentarse en el Coliseo Roberto Clemente, y también uno de sus conciertos fue el primero en ser transmitido íntegramente por la radio, la noche de su estreno. La prensa y los medios en general la plenaron de elogios.

Sin embargo Lucecita se volvió a alejar de los escenarios. Sería en 1980 cuando grabaría “Romántica Luz”, con boleros en su majestuosa voz. Cuatro años más tarde decidió fundar su propio sello disquero, Grabaciones Lobo, que perdura.

De esta etapa sobresalen “Criollo Folklore” (1983) dedicado a la música tradicional de su país, “Nostalgia”, “Gaviota al aire” y sobre todo “Éxitos Callejeros” (1984), todo un suceso en la discografía continental. “Éxitos callejeros” es uno de los más vendidos de la extensa discografía de Lucecita. Es un disco producido por ella asumiendo desde la escogencia de temas y músicos hasta la comercialización y distribución. Lucecita causó un impacto tremendo con el tema Fruta Verde de Rafael Pérez Botija,incluido en este álbum y obtuvo un Disco de Oro en Argentina. Y aunque todos los temas cuentan con una interpretación magistral por parte de Lucecita, el tango Uno de Enrique Santos Discépolo y Mariano Mores es algo fuera de serie.

Uno

De todo ésto se saca en claro que Lucecita quiso ser muy libre y por eso se inclinó a ser su propia productora (libertad artística) y a participar en conferencias y actos por la autodeterminación puertorriqueña y latinoamericana (libertad ideológica y política).

En Caracas

La gran visita de Lucecita Benítez a Caracas se produjo a finales de 1991. Ni José Antonio Abreu era ministro de Cultura, que lo fue, pero de Estado, sin Cartera, sin ministerio alguno (no hubo ministro de cultura con Cartera en la IV república) ni la historia es como la cuentan algunos interesados voceros.

Como muchos grandes artistas Lucecita llegó a Caracas por el empeño de periodistas e investigadores que la querían en Venezuela, empeño que contó, a no dudarlo con el respaldo de las altas autoridades del Ateneo de Caracas de entonces. Entre quienes estuvieron con la boricua en su encuentro en la capital venezolana se cuentan entre otros a Alberto Cortéz, uno de los compositores preferidos de Lucecita, y Tania Libertad, así como los venezolanos Ignacio Izcaray, Corina Peña, Lilia Vera, Cecilia Todd y Canelita Medina. Sin discriminación, señalamos a quienes son afines, por géneros musicales, a Lucecita. Ojo, que también estuvieron Los Van Van, Joe Arroyo, Milton Nascimento, Eddie Palmieri, Guaco, Guillermo Carrasco, Sergio Pérez y muchos más. También señalamos el asombro periodístico al tener a Lucecita Benítez en persona, que inhibió a más de uno frente a esta mujer de respuestas rápidas, precisas, y nada banales. Tuvimos la inmensa fortuna de entrevistarla y sobre todo de disfrutar de su universal talento, surgido de las entrañas de Borinquen. Lucecita evidenció que es una persona de tan fuerte personalidad como su tierra, la del Coquí. Venezuela la respeta y admira.

En 1994 la artista lanzó al mercado el compacto "Horizontes de soledad", en el cual presentó su tema "Cuando la vida nos marca".

Su actualidad

Se mantiene activa Lucecita con presentaciones y recitales, conferencias de prensa, producciones discográficas con su propio sello disquero y respaldo a otros jóvenes músicos.

Al respecto en entrevista señaló: Es muy normal que haya un cantor como lo eran los antecesores. Siempre habrá alguien. Es como en el deporte de la carrera de relevo. De eso se trata la vida. No es cuestión de valentía sino de pulcritud en la poesía. Hay gente que no dice nada, y hay gente que dice cosas. Pero, una canción puede salvar vidas”.

Ouao Moin (Alabanzas)

La canción, en la voz de Lucecita Benítez no solo ha salvado vidas. Ha salvado conciencias y a un pueblo que sigue peleando por su Autonomía Absoluta, su Independencia.

Será por demás emotivo el venidero encuentro de Lucecita Benítez, la Voz Nacional de Puerto Rico, con su pueblo, en el Bellas Artes de Santurce, en su espectáculo, “Por siempre”. Porque ella es eso: Por y para.