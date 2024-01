Presidente Maduro destaca construcción de un mundo multipolar

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó que "hoy ha surgido un mundo de mayor equilibrio como lo soñaba el Libertador Simón Bolívar" y "vamos perseverando en la construcción de un mundo multipolar, un mundo de países y de pueblos libres verdaderamente".

"En el mundo ya hay una nueva época. La época de los imperios occidentales está pasando ya, definitivamente, y el último de los imperios occidentales, el imperio estadounidense, está en un proceso de declive histórico que es estructural, es definitivo". afirmó.

"El concepto del “equilibrio del universo”, de un “mundo multipolar” que fue el gran sueño del gigante, de nuestro Libertador, hoy se está viendo su surgimiento. Y nosotros estamos atentos", señaló el mandatario en entrevista con el periodista e intelectual Ignacio Ramonet.

Presidente Maduro ofrece balance del 2023 y marca con perspectiva crítica los desafíos del nuevo año. Lea la entrevista completa que el Jefe de Estado venezolano da al periodista Ignacio Ramonet. - https://t.co/DO3j1Jzqwl — Patricia Villegas Marin (@pvillegas_tlSUR) January 1, 2024

"Venezuela humildemente, modestamente, eso sí con la grandeza del pensamiento de Bolívar, con la grandeza de la nueva geopolítica mundial de Chávez, vamos perseverando en la construcción de un mundo multipolar, un mundo de países y de pueblos libres verdaderamente".

Sobre el grupo de los Brics, el presidente Maduro afirmó "son el futuro de la humanidad, ya los Brics son un poder económico definitivo, tienen un poderoso banco...".

"Yo estuve en la sede del banco en Shanghái con su presidenta Dilma Rousseff, tenemos relaciones buenas, avanzando, con el Banco de los Brics", precisò.

"No pude ir a la Cumbre de Sudáfrica por una otitis muy fuerte que tuve, lamentablemente. En la Cumbre de Sudáfrica, Venezuela fue aceptada como socio. Y yo aspiro a que en la próxima Cumbre de Rusia con el favor de Dios, siempre Dios por delante, Venezuela se incorpore a los Brics+ como miembro permanente", manifestó.

No te pierdas esta noche a las 7:00 PM la entrevista al Pdte. @NicolasMaduro por Ignacio Ramonet.#BuenaEstrella2024 #01Ene pic.twitter.com/fvs1xngpiF — Alfred Nazareth (@luchaalmada) January 1, 2024

El caso Alex Saab

En la conversación con el intelectual español, el presidente Maduro destacó la victoria que logró Venezuela con la liberación del diplomático Alex Saab.

"Y como yo le dije a Alex cuando se bajó del carro y lo esperé ahí en la puerta dorada del Palacio de Miraflores: “Alex, yo sabía que este día iba a llegar. Y llegó.” ¿Un milagro? Un milagro como sólo podemos hacer los revolucionarios, que somos firmes y que enfrentamos al imperio con la verdad. Un milagro".

Sobre el avance de la economía venezolana

Sobre la economía del país, el jefe de Estado opinó: "Mira, yo pienso que el 2023 es un paso adelante también. Tenemos diez trimestres de crecimiento económico continuo que empezó a finales del 2021".

"Y hemos logrado mantener un crecimiento en lo que yo definí como la Agenda Económica Bolivariana, 18 motores, los 18 motores van paso a paso; esos 18 motores necesitan políticas públicas, incentivos, inversión, mercado nacional, mercado internacional, buena gestión pública, buena gestión privada, buena coordinación", consideró.

"Creo que hemos logrado una coordinación perfecta con todos los actores económicos internos del país, y creo que tenemos un diálogo y un entendimiento muy elevado con actores económicos internacionales que están llegando con nuevas inversiones. Es un gran logro de estos años, que se consolida en el año 2023", señaló.

El conflicto de la Guayana Esequiba

Sobre el conflicto con Guyana por el Esequibo, el mandatario comentó: "En este momento, pudiéramos decir, estamos pasando por un momento de turbulencia. Porque Guyana actúa no como la República Cooperativa de Guyana, Guyana está actuando como la “Guyana británica”, aceptando que una nave de guerra vaya hasta sus costas y desde sus costas amenace a Venezuela"

"Porque esa nave de guerra, desde que partió hacia sus costas, fue con una voz de amenaza a Venezuela. Y las declaraciones impertinentes, insolentes, de la Cancillería inglesa han sido para reafirmar su amenaza a Venezuela".

"Así que ellos actúan, el presidente de Guyana actúa como un presidente de una Guyana británica colonial. Actúa como un país maniatado, sometido. No acepto sus excusas, no las acepto!.

"Él trata de excusarse, el presidente Irfaan Ali, diciendo que desde Guyana jamás van a amenazar a Venezuela. Pero es que no es él el que ha proferido una palabra de amenaza, son sus dueños, es el antiguo y declinado y putrefacto ex-imperio británico que ha mandado una nave… ".

La entrevista finalizó con el tema electoral que marcará parte de la agenda 2024.



El mandatario venezolano aclaró que aún no se ha definido quién será el candidato presidencial del chavismo para las elecciones de este 2024, “es muy prematuro todavía”. Dijo estar seguro que… pic.twitter.com/mBpomK3jsk — Madelein Garcia (@madeleintlSUR) January 1, 2024

"Ellos creen que Venezuela es la Venezuela en 1902, cuando vinieron con sus naves a bombardear Maracaibo, Puerto Cabello, La Guaira; cuando vinieron a masacrar al pueblo de Venezuela para imponerle el Laudo Arbitral de 1899, para cobrar las deudas ilegales, inmorales del siglo XIX.

"No, Venezuela no es la de 1902. La Venezuela que tenía Cipriano Castro. No, no. Es una Venezuela que tiene un poder militar para responder. Y lo digo con humildad, con sencillez. Porque conozco muy bien a los militares venezolanos. "Sé que dan su vida por defender la soberanía de este país, por proteger este país".

"Así que, ¿qué está haciendo el gobierno de Londres y qué está haciendo el presidente de Guyana? Burlarse del presidente Lula, burlarse del presidente de la Celac, Ralph Gonsalves, burlarse de todos los países del Caricom…", acotó

"Eso es lo que han hecho, burlarse de ellos. Ellos se han burlado amenazando a Venezuela con una nave militar. Se han burlado, y le han dado una patada al Acuerdo de Argyle, le han dado una patada.

En estos momentos estamos en una situación de turbulencia. Que nosotros sabemos enfrentar. Porque nosotros no nacimos el día de los cobardes ¿Oíste Ramonet?" , remarcó

"Yo no nací el día de los cobardes, y sé muy bien como jefe de Estado y comandante en jefe de la Fuerza Armada qué tengo que hacer para defender la dignidad de Venezuela. Y aquí nadie nos va a venir a amenazar con barcos. Ni hoy ni nunca. No es la Venezuela en 1902. No se equivoquen con Venezuela. No se equivoquen!".

Opinión sobre Javier Milei

Sobre el actual mandatario argentino, el jefe de Estado opino: "El paso que ha dado Javier Milei desde Argentina es llevar a Argentina al siglo XIX".

"Yo lo vengo diciendo. Se lo digo a los argentinos y se lo digo al mundo, el proyecto de Milei es un constructo que han hecho para clavarle las garras a Argentina, sacarla del mundo multipolar, convertirla en vasalla del mundo unipolar imperial, y convertirla en una nueva colonia desde América del Sur..."

"..., destruir el Estado, destruir su economía, destruir su identidad; y el paso que ha dado de sacar a Argentina de esa enormidad que son los Brics es una de las cosas más torpes e imbéciles que ha hecho Milei contra Argentina", señaló.