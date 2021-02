Tres películas latinoamericanas son semifinalistas a los Óscar

La Academia de Hoollywood de Estados Unidos (EE.UU.) anunció este martes que las películas latinoamericanas "Ya no estoy aquí" (México); "El agente topo" (Chile); y "La llorona" (Guatemala) figuran entre las 15 semifinalistas para el Óscar a la mejor cinta internacional.

El documental chileno "El agente topo", también fue seleccionado como semifinalista en el mencionado apartado, y aborda la historia de un detective privado que va a vivir como agente encubierto a una residencia de ancianos y termina atrapado por las circunstancias.

Este año, la Academia del cine estadounidense cambió el proceso de selección para los premios Óscar a la mejor película internacional, provocado por la excepcional situación de la pandemia, al ampliar de diez a 15 el número de cintas semifinalistas.

Por tal razón, las tres cintas latinoamericanas aparecen en la misma lista con los títulos "Quo Vadis, Aida?" (Bosnia y Herzegovina), "Charlatan" (República Checa), "Another Round" (Dinamarca), "Two of Us" (Francia), "Better Days" (Hong Kong) y "Sun Children" (Irán), entre otras.

El sitio oficial de la Academia precisó que listado definitivo de las películas candidatas en todas las categorías de los Óscar se informará el próximo 15 de marzo, mientras que la gran gala del cine se celebrará el 25 de abril (dos meses después de lo previsto debido a la pandemia).

Cabe destacar, que dos de la cinco últimas ganadoras del Óscar a la mejor película internacional fueron latinas: "Roma", del mexicano Alfonso Cuarón, en 2019, y "Una mujer fantástica", del chileno Sebastián Lelio, en 2018.