Tifón Talim toca tierra por segunda vez en el sur de China

#Talim is now below #Typhoon Strength, inland over #Qinzhou, #China; will stay inland until it dissipates over SW #Guangxi; impacts there, N #Vietnam due to heavy rains like #Fooding and #Mudslides are possible#Tropicswx #Wxtwitter #DodongPH #台風4号 pic.twitter.com/sF8osUdq1R