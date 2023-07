CFK afirmó que al FMI no lo trajo este Gobierno ni el peronismo

La vicepresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner criticó el accionar del Fondo Monetario Internacional (FMI) como del expresidente argentino, Mauricio Macri y su administración.

LEA TAMBIÉN: Cristina Fernández acusa de predadora a multinacional Repsol

"Al FMI no lo trajo este Gobierno, no lo trajo el peronismo. Es más, el peronismo le había dicho out, game over de la Argentina, allá por 2005, y lo trajeron de vuelta", recordó la vicemandataria.

La expresidenta subrayó que si bien la Argentina es una sola, el FMI es uno y si unos deben arreglar y hacerse cargo de los problemas heredados, el Fondo y su actual autoridad debe hacer lo mismo.

●Cristina Fernández llama al FMI a hacerse cargo del "desmanejo" de la anterior directora

La vicepresidenta argentina también responsabilizó al Gobierno de EE.UU. por ejercer presión para que el préstamo por 57.000 millones de dólares fuera aprobado. #RT pic.twitter.com/cxCl0BKlOU — Dr. Osvaldo Forcades Vidal (@sedacrof_ladiv) July 18, 2023

"Si nosotros tenemos que hacernos cargo del desmanejo que tuvo el anterior presidente cuando convoco al Fondo, el Fondo, en su actual autoridad, se tiene que hacer cargo del desmanejo que tuvo la anterior directora, porque la continuidad institucional es para todos. Igualmente, el gobierno de los Estados Unidos", apuntó la vicemandataria.

Respecto a esto, la exjefa de Estado criticó que la economía argentina continúe atada al dólar.

"Muchas veces simulamos en Argentina como que la inflación o el FMI y la deuda son fenómenos de la naturaleza. No son fenómenos naturales, los han provocado, los han traído", recalcó la vicepresidenta.

Quiero contarles a los argentinos y argentinas, que cuando tomamos la decisión hace 15 años de recuperar la aerolínea de bandera fue porque el estado calamitoso era tal que el Estado argentino pagaba los salarios de los trabajadores de Aerolíneas Argentinas y también el… pic.twitter.com/iaZDm5ZGNu — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) July 17, 2023

La vicemandataria, Fernández de Kirchner y el titular de Economía, precandidato presidencial de Unión por la Patria (UxP) en las elecciones 2023, Sergio Massa inauguraron este lunes un nuevo simulador y asistieron a un acto conjunto en Ezeiza por el 15° aniversario de la recuperación de la empresa estatal Aerolíneas Argentinas.