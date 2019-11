Atentado en norte de Siria deja al menos 17 muertos

PKK/YPG terror group detonates car bomb in northern Syria's Tal Halef village, killing at least 17 people and wounding over 20 – Turkish defence ministry



(PKK/ YPG teröristleri Suriye'nin Tal Halef köyünde bomba patlattı, 17 sivil öldü ve 20'den kişi yaralandı) pic.twitter.com/18pMCXEoKr