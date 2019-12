Manifestantes en Praga piden la dimisión del primer ministro

Miles de personas salieron a las calles de Praga, capital de República Checa, exigiendo la renuncia del primer ministro de esa nación, Andrej Babis, luego de la reapertura de la investigación penal sobre una supuesta corrupción con fondos comunitarios.

LEA TAMBIÉN:

Denuncian agresiones del Esmad a manifestantes en Bogotá, Colombia

Portando pancartas y consignas los manifestantes citaron la auditoría de la Comisión Europea, radicada en Bruselas (Bélgica), en la que se evidencian conflictos de intereses del funcionario checo en la administración de fondos provenientes de subvenciones europeas.

Por su parte, la justicia checa afirma que hay indicios de que Babis se habría beneficiado con al menos dos millones de euros que estaban destinados a programas comunitarios para pymes.

Praha - Několik desítek policistů a strážníků dohlíží na veřejný pořádek i dopravu v souvislosti se shromážděním na Václavském náměstí. Vzhledem ke zvyšujícímu se počtu lidí na místě byl omezen vjezd vozidel na náměstí. pic.twitter.com/h84PblVrLy — Policie ČR (@PolicieCZ) December 10, 2019

Según la auditoría, Babis, transfirió sus acciones en el grupo agroindustrial y químico Agrofert, además de sus participaciones en medios de comunicación a fondos fiduciarios. No obstante, Bruselas considera que el político continúa en control de todas sus empresas y es el principal beneficiado de los resultados.

Durante la campaña en la que se realizó la recolección de firmas, se lograron alrededor de 210.000 rubricas de personas que asistieron a la concentración.

"Queremos tener políticos que no mientan, no roben y no estén en conflicto de interés, pero debemos constatar que este no es el caso del primer ministro Andrej Babis" expuso Mikulas Minar, presidente del grupo Un Millón de Momentos para la Libertad, quienes convocaron a la manifestación.