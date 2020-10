¿Por qué es necesaria una Ley Antibloqueo en Venezuela?

El proyecto de Ley Antibloqueo aprobado este jueves por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de Venezuela tras un debate en sesión extraordinaria, según lo indican las autoridades del país, busca garantizar el pleno disfrute de los derechos humanos de los venezolanos, así como favorecer el desarrollo económico de la nación suramericano.

En el debate de esta jornada, encabezado por el presidente de la ANC, Diosdado Cabello, fueron discutidos a través de las intervenciones de los constituyentistas, los tres capítulos con los que cuenta el documento y sus artículos correspondientes.

Capítulo I

Compuesto por 16 artículos. En él aparecen las disposiciones generales de la Ley, su marco normativo para proveer al Estado de los mecanismos para atender los efectos del bloqueo del Gobierno estadounidense contra la población. En otras palabras, en este acápite del texto oficial se responden las preguntas: ¿por y para qué se formuló la Ley?

El primer capítulo de la ley #antibloqueo tiene 16 #artículos. Aquí uno de ellos @dcabellor entre otras cosas acota que no desaplica ningunos artículos de la constitución pic.twitter.com/g5xBR5juB1 — Madelein Garcia (@madeleintlSUR) October 8, 2020

Hay que tener en cuenta que el país enfrenta una situación extraordinaria e imprevista, por desde el Gobierno venezolano han planteado la necesidad de tomar medidas extraordinarias.

Al respecto, el constituyentista Hermann Escarrá explicó en el debate de esta jornada los distintos tipos de bloqueos financieros internacionales que ha sufrido Venezuela en el último tiempo, que ha incluido deudas, así como el bloqueo de bonos y cuentas.

El país suramericano también se ha enfrentado a arbitrariedades como la de dos buques de gasolina que se acercaron a las costas venezolanas siendo ocupados por Estados Unidos (EE.UU) en el trayecto, sin tener en cuenta que fue pagado previamente por el Gobierno venezolano. Sin embargo, EE.UU lo tomó y lo revendió.

"Estamos en una guerra, pero también en un proceso constituyente. Esta ANC devolvió la paz y ha dictado leyes fundamentales", expresó Escarrá y enfatizó que "las sanciones directas, tienen un efecto intimidatorio sobre bancos e instituciones internacionales".

Capítulo II

En este se exponen los artículos del 17 al 35, e integra las medidas de equilibrio macroeconómico, comercial y de inversiones a tomar por el Gobierno como la desburocratización, mecanismos de contrato, impulso de inversión privada, estructura organizativa, acciones administrativas, entre otras.

De acuerdo con el documento oficial, la adopción de dichas medidas requerirá la aprobación previa del Ministerio del Poder Popular y dicho paso deberá prever elementos que no sean objeto de restricciones en el mercado financiero internacional.

Sobre una privatización de Pdvsa y de empresas del Estado, Escarrá señaló que la Constitución en su artículo 303 señala que Pdvsa no puede ser privatizada. "La única forma de entregar a Pdvsa es un golpe de Estado contra nosotros mismos..." — Luigino Bracci Roa (@lubrio) October 8, 2020

"El bloque es la causa fundamental de cada una de las calamidades y tragedias que estamos viviendo, desde el punto de vista social y económico, y además, el principal obstáculo que impide que el país pueda continuar con su desarrollo", afirmó el constituyentista Jesús Faría en su intervención.

Farías reflexionó: "¿Qué ha hecho Vietnam? Aprovechar todas las fuerzas productivas para el despliegue, para el desarrollo de la nación, para darle bienestar al pueblo y han sacado a miles de la pobreza, para darles trabajo y estabilidad".

La Ley no viola la constitucionalidad, según analistas, porque sus límites están en que no se incurra en corrupción, los límites están en que no se puede violar los principios constitucionales y en particular el principio de soberanía económica prevista en el encabezamiento del artículo 303.

Dicho artículo plantea que "por razones de soberanía económica, política y de estrategia nacional el Estado conservará la totalidad de las acciones de Petróleos de Venezuela", lo cual respeta la Ley. En consecuencia, los límites de la legislación son fundamentalmente constitucionales, sin negar con ellos los tratados internacionales.

Capítulo III

Muestra otras medidas de protección, las cuales incluye acciones de reserva, confidencialidad y divulgación limitada de información.

El objetivo de este capítulo es asegurar la estrategia para prever que no se difundan datos de interés que por su importancia para la seguridad nacional conllevarían, de ser conocidos por Estados Unidos y sus aliados, a un gran daño, dejando en una posición de vulnerabilidad a territorio venezolano.

Sobre la preocupación por los contratos de interés nacional, recomienda leer el artículo 1 de la Constitución, redactado por Hugo Chávez, señala que "son derechos irrenunciables la Independencia, la libertad, la soberanía, la inmunidad, la integridad territorial y la autodeterm." — Luigino Bracci Roa (@lubrio) October 8, 2020

De esta forma se protegerá una política de acercamiento armónico entre la inversión extranjera privada con la inversión nacional.

Basándose en experiencias de confidencialidad y reserva, se han logrado llevar a Venezuela las medicinas para enfrentar la pandemia, de ahí su funcionalidad prevista para las materias que inciden en la seguridad de la nación a partir de la Constitución de Venezuela.