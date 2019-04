Fiscal en Perú retoma pedido de prisión preventiva para PPK

El fiscal que dirige la investigación del caso Lava Jato, José Domingo Pérez, retomó este jueves el pedido de prisión preventiva contra el expresidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski (PPK), tras evaluar el análisis médico que se le realizó.

Durante la audiencia celebrada para solicitar la medida, el Ministerio Público insistió en que no cambiará la petición de 36 meses de prisión para Kuczynski ni planterá un arresto domiciliario.

Pérez indicó ante el juez de la indagación preparatoria, José Chávez Támariz, que el certificado médico del exmandatario no indica una enfermedad grave o incapacidad física, condiciones necesarias para pedir el cambio de la prisión preventiva.

"Este análisis médico legal no nos establece que sea una enfermedad grave, no establece que sea enfermedad incurable, no establece incapacidad física permanente (...) por lo tanto, el Ministerio Público no cuenta con elementos para poder variar la solicitud formulada y fundamentada inicialmente", destacó.

Kuczynski fue internado en la madrugada del pasado miércoles en la unidad de cuidados intensivos (UCI) en la Clínica Angloamericana por presentar presión arterial alta, así como un cateterismo no controlado.

El expresidente peruano es investigado por cometer presuntamente el delito de lavado de activos mediante transferencia, conversión, ocultamiento y tenencia en agravio del Estado.