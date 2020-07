La Paz inicia cuarentena rígida ante propagación de la Covid-19

El departamento boliviano de La Paz, inicia desde este jueves una cuarentena obligatoria de cuatro días con el objetivo de contener la propagación del nuevo coronavirus.

De acuerdo con el alcalde metropolitano, Luis Revilla, la medida está diseñada para que "en cuatro días, el sistema de salud se reorganice" y se tenga "un espacio para evitar que la cadena de contagios siga creciendo".

Iniciando desde este jueves, día en que la ciudad de La Paz celebra su aniversario, por cuatro días no estará permitida la circulación de vehículos de servicio público y particular, salvo los de emergencia.

Saludamos al gran pueblo paceño que, en difíciles momentos para la humanidad, mantiene viva la llama de la dignidad y libertad legada por el patriota Pedro Domingo Murillo y otros mártires que lucharon junto a él. ¡Saldremos adelante pues La Paz fue siempre tea de la esperanza! pic.twitter.com/HdMZVumlgY — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) July 16, 2020

El asesor del Ministerio de Salud, René Sahonero, expresó que "La Paz está en peligro, no se están sacando muestras, no se está haciendo seguimiento, los hospitales no están cubiertos, no se tiene dónde llevar los pacientes, las UCI están cubiertas; hay un desfase total en este momento".

El departamento de La Paz registró 7.662 casos confirmados a la Covid-19 y 139 decesos, que lo sitúan como la segunda región, luego de Santa Cruz, más golpeada por la pandemia en Bolivia.