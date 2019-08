Solicitan moción de censura contra el primer ministro de Italia

El partido de tendencia derechista, LIGA, emitió una moción de censura contra el jurista, Giuseppe Conte, quien funge desde junio de 2018 como primer ministro de Italia, así lo anunció el dirigente de ese partido político, Matteo Salvini.

En este sentido, Matteo Salvini en su rol de ministro del Interior de Italia y viceprimer ministro, oficializó ante el Senado de esa nación europea esta propuesta de revisión contra la gestión de Conte.

El funcionario del gabinete italiano solicitó se despliegue un contingente para celebrar elecciones anticipadas, a la vez que rompió la alianza sostenida por el Gobierno de Italia.

Chi perde tempo vuole solo salvare la poltrona. Per qualcuno #primalapoltrona, per noi #primagliitaliani ����

No inciuci!

No governi tecnici!

No giochini di palazzo!

L’Italia dei SÍ non aspetta, la parola subito al Popolo! pic.twitter.com/TInsnOeTde — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 9 de agosto de 2019

Salvini destacó que en los últimos meses de este año Italia se encuentra sumergida en una paralización total, alegó además que el Gobierno del primer ministro Conte se ha decantado por una negativa absoluta ante los cambios que merece ese país.

"Desde hace unos meses tenemos muchos NO. No a la autonomía, no al tren de alta velocidad, no a la reforma de la justicia, no a la investigación petrolera... un no, vale; otro, bueno, pero tres no; mi posición no es mantener paralizado al país. Para tenerlo paralizado, preferiría dar voz al pueblo italiano. Que los italianos digan lo que hay que hacer. No estoy aquí sólo para sobrevivir", aseveró.

Tras esta retirada de LIGA y la ausencia de apoyo en las Cámaras para Conte, se estima que el primer ministro italiano presente su dimisión ante el despacho del jefe de Estado de Italia, Sergio Mattarella, quien a su vez deberá decidir si convoca a elecciones en suelo italiano.