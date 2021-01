Implicada en Operación Gedeón denuncia participación del Gobierno colombiano

La implicada en la fallida incursión armada que pretendía dar un golpe de Estado en Venezuela conocida como "Operación Gedeón", Yacsy Alejandra Álvarez Mirabal, denunció este miércoles que la inteligencia colombiana conocía todos los detalles del hecho.

En entrevista concedida a un medio colombiano, Álvarez Mirabal, quien permanece recluida en la Cárcel Picaleña (situada en Ibagué), señaló que siempre mantuvo contacto con las autoridades colombianas, "la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) tenía claro la Operación Gedeón, sabían todo", agregó.

"A mi me dieron el número de este señor (Clíver Alcalá) y me dijeron que mi nombre de contacto iba a ser "Rosa", que cualquier cosa que necesitara, que cualquier urgencia, lo contactara", aclaró Álvarez Mirabal.

#NCInvestiga | ¿Cuál fue el verdadero papel de la inteligencia colombiana en la llamada ‘operación Gedeón’ con la que pretendían derrocar a Nicolás Maduro? https://t.co/yqNEZK7rZ3 pic.twitter.com/LGMSTYVO8X — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) January 28, 2021

La implicada en la incursión armada contra Venezuela, quien fue capturada el pasado 6 de septiembre en Bogotá junto con otras tres personas, explicó que mantuvo contacto con el funcionario del DNI Flankin Sánchez, "en ningún momento pensé que me iban arrestar, yo estaba colaborando. El día que me capturaron, yo me iba a reunión con el funcionarios (Franklin Sánchez)", añadió.

"Él mismo (Franklin Sánchez) me dijo que cambiara la Sim Card -línea telefónica-, no estés llamando constantemente (...) si me están protegiendo cómo me van a mandar a la cárcel con unos cargos ilógicos", acotó Álvarez Mirabal.

Las autoridades colombianas acusan a Álvarez Mirabal de financiar y apoyar al exgeneral, Clíver Alcalá para comandar un golpe de Estado contra el presidente Constitucional de Venezuela, Nicolás Maduro. No obstante, el Gobierno colombiano aun no se ha pronunciado de las declaraciones de Álvarez Mirabal.

El pasado mes de septiembre, las autoridades en Bogotá capturaron a los ciudadano Rayder Alexander Russo Márquez, Juvenal Sequea Torres y Juven José Sequea Torres; tres de ellos ligados a la Operación Gedeón en Venezuela.

Las capturas de los ciudadanos venezolanos fueron realizadas en las ciudades de Bogotá y Barranquilla por un cuerpo de élite conformado por funcionarios de la Fiscalía General, Policía, Ejército y Migración de Colombia.

Inteligencia colombiana y su participación en la incursión

El abogado de Álvarez Mirabal, Alejandro Carranza, sentenció que el director de la DNI, Jorge Miguel Padilla, le envió al fiscal del caso, Carlos Roberto Izquierdo Ortegón, un documento donde pedía proteger a la implicada en la Operación Gedeón.

El mencionado documento firmado por Miguel Padilla pide proteger a Álvarez Mirabal ante "posibles afectaciones a la vida e integridad personal, así como la pérdida de su ubicación por cambio de domicilio", puntualiza.

Carranza dejó claro que tanto el exgeneral Alcalá como miembros de la oposición venezolana, participaron en la ,operación que pretendía derrocar al presidente Maduro y romper el hilo constitucional de Venezuela.