Conmueve testimonio de niña palestina ante ataques israelíes

El testimonio de una niña palestina de 10 años, que vive en la Franja de Gaza, tras la serie de bombardeos israelíes en el enclave, ha conmovido a la comunidad internacional ante la desesperación de la menor por la destrucción causada por los ataques aéreos.

"Sólo tengo 10 años. Lloro cuando veo esto cada día y me preguntó a mí misma ¿Qué hemos hecho para merecer esto?", dijo entre lagrimas la niña palestina frente a un edificio destrozado por la artillería israelí.

En medio de los ataques de las fuerzas israelíes contra Gaza, Nadine Abdel-Taif sueña con ser doctora y ayudar a su gente, de acuerdo con su testimonio, que se vovió viral en redes sociales.

"Solo tengo 10 años, ni siquiera puedo seguir lidiando con esto, solo quiero ser médica o cualquier cosa, para ayudar a mi pueblo, pero no puedo"

"Siempre estoy enferma, no sé, no puedo hacer nada, ya ves todo esto", empieza diciendo la menor en declaraciones a Middle East Eye mientras señala los restos del edificio bombardeado. "¿Qué esperas que haga? ¿Arreglarlo? Sólo tengo 10 años".

Nadine demuestra su impotencia frente a la escala bélica israelí en Gaza, que ha dejado más de 200 muertos, entre elllos más de 60 niños, y explica que le gustaría poder ayudar.

"Ya no puedo lidiar con esto. Sólo quiero ser médico o cualquier cosa para ayudar a mi gente, pero no puedo. Sólo soy una niña. Ni siquiera sé qué hacer. Me asusto, pero no tanto. Haría cualquier cosa por mi gente, pero no sé qué hacer. Sólo tengo 10 años".

"Cuando veo todo esto, literalmente lloro todos los días. Me digo a mí misma, ¿por qué nos merecemos esto? ¿Qué hemos hecho para que esto ocurra?", precisó.

Relató que desde su casa la única respuesta que obtiene como justificación de estos hechos es la intolerancia religiosa: "Mi familia dice que sólo nos odian. Simplemente no les gustamos, porque somos musulmanes. ¿Por qué los musulmanes les provocan eso?"

El pasado 10 de mayo, la fuerza aérea israelí lanzó una brutal ofensiva contra el enclave palestino, que ha incluido objetivos civiles y del Movimiento de Resistencia Islámico (Hamas), que controla Gaza, y la Yihad Islámica.