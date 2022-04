Les jeunes et les moins jeunes emmerdent tjrs le Front national. Ils le disent, à Paris et ailleurs, dans des mobilisations métissées et pleines d'énergie.

Le #24Avril2022, infligeons une large défaite à #LePen et à son projet d'#extremedroite et donc raciste et antidémocratique. pic.twitter.com/dEzZfxZuqA