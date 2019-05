Centenario de Evita Perón: 10 frases de su amor por Argentina

A cien años del nacimiento de Eva Duarte de Perón, organizaciones sociales, sindicales y políticas argentinas le rendirán este martes varios homenajes con distintas actividades que incluirán charlas, exposiciones y performances artísticas.

El Partido Justicialista bonaerense realizaró una intervención artística y una vigilia, mientras que el Movimiento Evita hará una marcha de antorchas en la Ciudad.

Si un cáncer no le hubiera ganado la batalla con solo 33 años, Eva Perón, eterna primera dama argentina y por siempre conocida como Evita, cumpliría el martes un siglo de vida. Pero su ausencia física, lejos de llevarla al olvido, no ha hecho sino blindarla como mito político y social en el mundo entero.

�� El emblemático artista Alejandro Marmo presentará la réplica de una de sus obras más reconocidas: la que se encuentra en el edificio del Min. de Salud y Desarrollo Social. La obra se propone reivindicar la figura de Evita como ícono cultural y de identidad nacional. #Evita100 pic.twitter.com/rZQxZQtWkl — Museo Evita (@MuseoEvita) 5 de mayo de 2019

El centenario del nacimiento de Eva Perón tendrá, además de actos con simbolismo político en tiempos electorales, varios eventos culturales, tanto en el Museo Evita (barrio porteño de Palermo) como en la Feria del Libro que se realiza en el predio de la Sociedad Rural, en la ciudad de Buenos Aires.

Uno de los epicentros de los actividades será la ciudad bonaerense de Los Toldos, ubicada en el partido de General Viamonte (centro norte de esa provincia), ya que tanto Cambiemos —primero— y luego el Partido Justicialista realizarán actos en esa localidad.

Considerada como la Jefa Espiritual de la Nación, Perón dedicó su vida a brindar ayuda a los más necesitados --como los ancianos, las madres soleteras y los niños-- a través de la Fundación Eva Perón y el Partido Peronista Femenino.

10 frases de su lucha y amor por Argentina

"Yo no me dejé arrancar el alma que traje de la calle, por eso no me deslumbró jamás la grandeza del poder y pude ver sus miserias. Por eso nunca me olvidé de las miserias de mi pueblo y pude ver sus grandezas.“ —

"Yo sé que ustedes recogerán mi nombre y lo llevarán como bandera a la victoria“ —

"Donde existe una necesidad nace un derecho.“ —

"Confieso que tengo una ambición, una sola y gran ambición personal: quisiera que el nombre de Evita figurase alguna vez en la historia de mi patria. Y me sentiría debidamente, sobradamente compensada si la nota terminase de esta manera: De aquella mujer sólo sabemos que el pueblo la llamaba, cariñosamente, Evita.“ —

"De nada valdría un movimiento femenino en un mundo sin justicia social.“ —

"Queremos una Argentina pacífica, poderosa y soberana y una masa de trabajadores unida y feliz como ninguna en el mundo. queremos el bienestar de los trabajadores, la dignificación de los humildes y la grandeza de esta patria que Perón nos ha dado y que todos debemos defender como la más justa, la más libre y la más soberana de la Tierra.“ —

"Sangra tanto el corazón del que pide, que hay que correr y dar, sin esperar.“ —

"Solamente los fanáticos -que son idealistas y son sectarios- no se entregan. Los fríos, los indiferentes, no deben servir al pueblo. No pueden servirlo aunque quieran.“ —

"Lo único que debemos hacer es adquirir plena conciencia del poder que poseemos y no olvidarnos de que nadie puede hacer nada sin el pueblo, que nadie puede hacer tampoco nada que no quiera el pueblo. ¡Sólo basta que los pueblos nos decidamos a ser dueños de nuestros propios destinos! Todo lo demás es cuestión de enfrentar al destino.“ —

"Ahora si me preguntasen qué prefiero, mi respuesta no tardaría en salir de mí: me gusta más mi nombre de pueblo. Cuando un pibe me nombra Evita me siento madre de todos los pibes y de todos los débiles y humildes de mi tierra. Cuando un obrero me llama Evita me siento con gusto compañera de todos los hombres.“ —