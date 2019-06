Situación de los reclamos de la comunidad Lgtbi en Ecuador

Este miércoles la Corte Constitucional de Ecuador aprobó el matrimonio civil igualitario, lo que establecerá legalmente los derechos para la poblaciones lesbianas, gais, bisexuales, transexuales e intersexo (Lgbti) en el país suramericano.

Hasta este 2019, Ecuador solo reconocía como matrimonio legal el realizado entre un hombre y una mujer y como un elemento de menor jerarquía la unión de hecho.

Varias altas cortes en la región y en el mundo han aprobado, vía jurisprudencia, el #MatrimonioIgualitario.



A la @CorteConstEcu le corresponde hacer lo propio, respetando el principio de igualdad y no discriminación. pic.twitter.com/ZVmC0e47Mw — ODJEcuador (@ODJEcuador) 12 de junio de 2019

Lucha comunidad Lgtbi

La comunidad Lgtbi ganó el 27 de noviembre de 1997 una de sus grandes luchas al lograr la despenalización de la homosexualidad con la eliminación del artículo 516 del Código Penal que la castigaba con 4 a 8 años de cárcel.

Otra de las batallas ganada es el reconocimiento de las uniones entre personas del mismo sexo. Sin embargo, dicho reconocimiento se hizo con una figura distinta al matrimonio.

Las parejas del mismo sexo deben pagar 120 dólares para reconocer su unión, mientras que las parejas heterosexuales lo hacen gratis.

El miembro de la organización “Igualdad de derechos YA”, Freddy Lobato indicó que la Constitución de 2008 reconoce reconoce las uniones entre personas del mismo sexo.

En este sentido Ecuador reformó el Código Civil y la Ley de Datos, por la cual se permite el acceso en la cédula de identidad a registrar la condición de “Unión de Hecho” como un estatus de Estado Civil.

Lobato señaló que en la Carta Magna existen artículos que siguen limitando el acceso al matrimonio o la adopción. No se reconocen en los hechos a las familias homoparentales.

“En el caso de la identidad de género, no existe un proyecto de ley en particular, aunque existe protección constitucional. No obstante, hacer el cambio de nombre y de sexo registral no es tan sencillo” expresó Lobato.

Para el miembro de Igualdad de derechos YA el Estado ecuatoriano debe avanzar hacia la eliminación de las barreras que impiden la igualdad plena y real.

También debe aplicar reformas para fomentar la educación en cuanto a igualdad y derechos de las personas Lgbti.

Actualmente Ecuador no cuenta con leyes para la despenalización de las personas transgéneros, las parejas del mismo sexo están impedidas de adoptar.

No existe una ley ni un proyecto de ley de identidad de género y tampoco cuenta con una ley que penalice la discriminación por orientación sexual e identidad de género.