Rafael Correa denuncia dos años de persecución política

El expresidente de Ecuador, Rafael Correa, denunció que él y otros miembros de su administración llevan dos años afectados por una persecución política.

LEA TAMBIÉN: Campesinos de Ecuador protestan por acuerdo con FMI

"Han revisado nuestros movimientos financieros y migratorios, nuestros teléfonos y computadoras, han abierto ilegalmente nuestro chat privado, han revisado miles de correos, vinieron a filmar mi casa, mi familia, cómo vivíamos", detalló.

Correa afirmó que llegaron al punto de contratar la empresa Berkeley Research Group para encontrar algo que incrimine a su exvicepresidente Jorge Glass o a él. Pero todo ha malogrado, recalcó el exgobernante, al tiempo que señaló que los corruptos siempre fueron ellos, pero por intentar destruirlo "no les importó destrozar la patria".

Asimismo, el expresidente aseguró que el Gobierno de Lenín Moreno fracasó en todos sus intentos por incriminarlo en una supuesta trama de corrupción.

Según Correa, Ecuador retrocedió en todos los sentidos: "no hay seguridad, no hay empleo, no hay obras públicas, no hay honestidad, no hay dignidad".

"Ecuatorianos, llevamos ya dos años del peor gobierno de la historia, sostenido por la partidocracia, la banca y la prensa", recalcó.